https://ukraina.ru/20240930/1057741844.html

Ермаков рассказал, как бойцы применили на Донбассе тактику "Вагнера" и обошли крупные опорники ВСУ

Ермаков рассказал, как бойцы применили на Донбассе тактику "Вагнера" и обошли крупные опорники ВСУ - 30.09.2024 Украина.ру

Ермаков рассказал, как бойцы применили на Донбассе тактику "Вагнера" и обошли крупные опорники ВСУ

На последнем этапе операции по взятию Угледара ВС РФ использовали все: РСЗО, "Солнцепеки", установку "Земледелие", авиацию. Очень здорово, что сейчас бойцы научились обходить крупные опорные пункты. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков

2024-09-30T03:30

2024-09-30T03:30

2024-09-30T03:30

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спецоперация

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В текущей диспозиции противнику уже нет смысла цепляться за Угледар. Для Украины город потерян. Дальше – дело техники. И это не фигура речи, очень скоро российская техника и пехота займет город, рассказал военкор.На последнем этапе операции по взятию Угледара ВС РФ использовали все: РСЗО, "Солнцепеки", установку "Земледелие" (это особенно приятно, учитывая, какие у ВСУ там минные поля), авиацию, сообщил Ермаков.Очень здорово, что сейчас мы научились обходить крупные опорные пункты. Бойцы обошли их как со стороны Пречистовки и Золотой Нивы, так и со стороны Водяного и шахт, а потом уже зашли в дачи и в многоэтажную застройку, уточнил он."Тактика, заданная еще "Вагнером", нами активно применяется. Хотелось бы, чтобы мы сразу же так действовали. Но лучше поздно, чем никогда. Мне очень приятно смотреть, как мы раз за разом повышаем свое мастерство", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Когда Россия зачистит Угледар, ВСУ сядут на длинный шпагат между Курахово и Покровском на сайте Украина.руО том, где ВСУ могут пойти на новый прорыв, чтобы удержать до ноября плацдарм в Курской области — в интервью Сергея Сазонова: Если Россия не шокирует ВСУ под Курском, то не перехватит инициативу у Запада на Украине на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240927/1057730687.html

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угледар

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новости, россия, угледар, украина, донбасс, днр, бои, наступление, сво, спецоперация