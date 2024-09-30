https://ukraina.ru/20240930/1057739137.html

Он возвращается в родную гавань: военкор Ермаков объяснил, почему Угледар уже потерян для Украины

Он возвращается в родную гавань: военкор Ермаков объяснил, почему Угледар уже потерян для Украины - 30.09.2024 Украина.ру

Он возвращается в родную гавань: военкор Ермаков объяснил, почему Угледар уже потерян для Украины

Угледар для Украины потерян, он возвращается в родную гавань. У ВСУ на юге Донбасса банально не хватает личного состава. Противник стоит на шпагате, когда ему приходится чем-то жертвовать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков

2024-09-30T04:30

2024-09-30T04:30

2024-09-30T04:30

новости

угледар

украина

донбасс

всу

вс рф

сво

спецоперация

наступление

бои

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/1b/1057061911_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_38db8b2ae52c5c0caa1cab0a039d8273.jpg

Еще до взятия "Южнодонбасской шахты №1" из-за угрозы потерять Селидово (бои там шли едва ли не в центре города) противник перебросил туда из-под Угледара большую часть 72-й бригады, заменив ее на тероборону или другой "тришкин кафтан", сообщил военкор.Поэтому повторить этот маневр они не смогут. Конечно, командование ВСУ в последнее время не отличается умными решениями (они же отправили в Курскую область восемь бригад без результата), но даже для них это было бы перебором, отметил журналист.А если ВСУ все же попробуют что-то сделать, то это даже хорошо, потому что так получится побольше их уничтожить, сказал он.Противник "стоит на шпагате", когда ему приходится чем-то жертвовать. Угледар для Украины потерян, он возвращается в родную гавань, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Когда Россия зачистит Угледар, ВСУ сядут на длинный шпагат между Курахово и Покровском на сайте Украина.руО том, где еще могут ударить ВСУ, чтобы попытаться спасти увязшее наступление под Курском — в интервью Алексея Анпилогова: Пока ВСУ готовят поход на Рыльск, Россия готовит им неприятные клещи под Угледаром на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240927/1057733003.html

угледар

украина

донбасс

селидово

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, угледар, украина, донбасс, всу, вс рф, сво, спецоперация, наступление, бои, селидово