Он возвращается в родную гавань: военкор Ермаков объяснил, почему Угледар уже потерян для Украины
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВручение госнаград военнослужащим группировки войск "Запад"
Угледар для Украины потерян, он возвращается в родную гавань. У ВСУ на юге Донбасса банально не хватает личного состава. Противник стоит на шпагате, когда ему приходится чем-то жертвовать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
Еще до взятия "Южнодонбасской шахты №1" из-за угрозы потерять Селидово (бои там шли едва ли не в центре города) противник перебросил туда из-под Угледара большую часть 72-й бригады, заменив ее на тероборону или другой "тришкин кафтан", сообщил военкор.
Поэтому повторить этот маневр они не смогут. Конечно, командование ВСУ в последнее время не отличается умными решениями (они же отправили в Курскую область восемь бригад без результата), но даже для них это было бы перебором, отметил журналист.
А если ВСУ все же попробуют что-то сделать, то это даже хорошо, потому что так получится побольше их уничтожить, сказал он.
"В целом у ВСУ на юге Донбасса банально не хватает личного состава. Они могут снять 79-ю или 58-ю бригады, которые удерживают район Катериновки/Елизаветовки, но тогда российские войска зайдут в Курахово", — подчеркнул Ермаков.
Противник "стоит на шпагате", когда ему приходится чем-то жертвовать. Угледар для Украины потерян, он возвращается в родную гавань, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Когда Россия зачистит Угледар, ВСУ сядут на длинный шпагат между Курахово и Покровском на сайте Украина.ру
О том, где еще могут ударить ВСУ, чтобы попытаться спасти увязшее наступление под Курском — в интервью Алексея Анпилогова: Пока ВСУ готовят поход на Рыльск, Россия готовит им неприятные клещи под Угледаром на сайте Украина.ру