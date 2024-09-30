Он возвращается в родную гавань: военкор Ермаков объяснил, почему Угледар уже потерян для Украины - 30.09.2024 Украина.ру
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Он возвращается в родную гавань: военкор Ермаков объяснил, почему Угледар уже потерян для Украины
Он возвращается в родную гавань: военкор Ермаков объяснил, почему Угледар уже потерян для Украины - 30.09.2024 Украина.ру
Он возвращается в родную гавань: военкор Ермаков объяснил, почему Угледар уже потерян для Украины
Угледар для Украины потерян, он возвращается в родную гавань. У ВСУ на юге Донбасса банально не хватает личного состава. Противник стоит на шпагате, когда ему приходится чем-то жертвовать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
2024-09-30T04:30
2024-09-30T04:30
новости
угледар
украина
донбасс
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спецоперация
наступление
бои
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Еще до взятия "Южнодонбасской шахты №1" из-за угрозы потерять Селидово (бои там шли едва ли не в центре города) противник перебросил туда из-под Угледара большую часть 72-й бригады, заменив ее на тероборону или другой "тришкин кафтан", сообщил военкор.Поэтому повторить этот маневр они не смогут. Конечно, командование ВСУ в последнее время не отличается умными решениями (они же отправили в Курскую область восемь бригад без результата), но даже для них это было бы перебором, отметил журналист.А если ВСУ все же попробуют что-то сделать, то это даже хорошо, потому что так получится побольше их уничтожить, сказал он.Противник "стоит на шпагате", когда ему приходится чем-то жертвовать. Угледар для Украины потерян, он возвращается в родную гавань, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Когда Россия зачистит Угледар, ВСУ сядут на длинный шпагат между Курахово и Покровском на сайте Украина.руО том, где еще могут ударить ВСУ, чтобы попытаться спасти увязшее наступление под Курском — в интервью Алексея Анпилогова: Пока ВСУ готовят поход на Рыльск, Россия готовит им неприятные клещи под Угледаром на сайте Украина.ру
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угледар
украина
донбасс
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новости, угледар, украина, донбасс, всу, вс рф, сво, спецоперация, наступление, бои, селидово
Новости, Угледар, Украина, Донбасс, ВСУ, ВС РФ, СВО, Спецоперация, наступление, бои, Селидово

Он возвращается в родную гавань: военкор Ермаков объяснил, почему Угледар уже потерян для Украины

04:30 30.09.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВручение госнаград военнослужащим группировки войск "Запад"
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© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Угледар для Украины потерян, он возвращается в родную гавань. У ВСУ на юге Донбасса банально не хватает личного состава. Противник стоит на шпагате, когда ему приходится чем-то жертвовать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
Еще до взятия "Южнодонбасской шахты №1" из-за угрозы потерять Селидово (бои там шли едва ли не в центре города) противник перебросил туда из-под Угледара большую часть 72-й бригады, заменив ее на тероборону или другой "тришкин кафтан", сообщил военкор.
Поэтому повторить этот маневр они не смогут. Конечно, командование ВСУ в последнее время не отличается умными решениями (они же отправили в Курскую область восемь бригад без результата), но даже для них это было бы перебором, отметил журналист.
А если ВСУ все же попробуют что-то сделать, то это даже хорошо, потому что так получится побольше их уничтожить, сказал он.
"В целом у ВСУ на юге Донбасса банально не хватает личного состава. Они могут снять 79-ю или 58-ю бригады, которые удерживают район Катериновки/Елизаветовки, но тогда российские войска зайдут в Курахово", — подчеркнул Ермаков.
Противник "стоит на шпагате", когда ему приходится чем-то жертвовать. Угледар для Украины потерян, он возвращается в родную гавань, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Когда Россия зачистит Угледар, ВСУ сядут на длинный шпагат между Курахово и Покровском на сайте Украина.ру
О том, где еще могут ударить ВСУ, чтобы попытаться спасти увязшее наступление под Курском — в интервью Алексея Анпилогова: Пока ВСУ готовят поход на Рыльск, Россия готовит им неприятные клещи под Угледаром на сайте Украина.ру
Грег Вайнер интервью
27 сентября, 16:17
Он все продумал! Грег Вайнер о том, почему Трамп встречается с Зеленским в 9:45 (16.45 мск)Почему встреча Трампа с Зеленским назначена на 9:45? Что обсудят экс-глава США и нелегитимный лидер киевского режима? На какого американского президента равняется Зеленский?
 
НовостиУгледарУкраинаДонбассВСУВС РФСВОСпецоперациянаступлениебоиСелидово
 
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04:41Ростислав Ищенко: Судьба Харькова зависит в том числе от того, будет ли Россия начинать СВО против НАТО
04:30Он возвращается в родную гавань: военкор Ермаков объяснил, почему Угледар уже потерян для Украины
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