Эксперт объяснил, почему в Угледаре ВСУ уже не смогут поменять 72-ю бригаду на "тришкин кафтан" - 30.09.2024 Украина.ру
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Эксперт объяснил, почему в Угледаре ВСУ уже не смогут поменять 72-ю бригаду на "тришкин кафтан"
Эксперт объяснил, почему в Угледаре ВСУ уже не смогут поменять 72-ю бригаду на "тришкин кафтан" - 30.09.2024 Украина.ру
Эксперт объяснил, почему в Угледаре ВСУ уже не смогут поменять 72-ю бригаду на "тришкин кафтан"
Еще до взятия "Южнодонбасской шахты №1" из-за угрозы потерять Селидово противник перебросил туда из-под Угледара большую часть 72-й бригады, заменив ее на тероборону или какой-то другой "тришкин кафтан". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
2024-09-30T03:00
2024-09-30T03:00
новости
угледар
селидово
россия
всу
вс рф
наступление
отступление
окружение
донбасс
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ВСУ долго сражались на Угледарских дачах в районе Павловки. Это был последний вменяемый рубеж обороны, который они могли держать, не пропуская российские войска, сообщил журналист.Но после перерезания трассы на Богоявленку, а также взятия трех ключевых опорников на востоке от города (Водяное и две "Южнодонбасские шахты"), у противника ничего не осталось, добавил военкор.Сейчас у Киева есть идея, чтобы попытаться вывести из города 72-ю бригаду, а вместо нее бросать в бесконечные контратаки "пушечное мясо". Ранее Украина уже апробировала этот метод, указал он.Поэтому повторить этот маневр ВСУ не смогут. Неизвестно, по какой дороге они пытаются направлять войска в Угледар. По трассе через Богоявленку это сделать не получится. А перебрасывать их по проселочным дорогам — это самоубийство, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Когда Россия зачистит Угледар, ВСУ сядут на длинный шпагат между Курахово и Покровском на сайте Украина.руО том, где еще могут ударить ВСУ, чтобы попытаться спасти увязшее наступление под Курском — в интервью Алексея Анпилогова: Пока ВСУ готовят поход на Рыльск, Россия готовит им неприятные клещи под Угледаром на сайте Украина.ру
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угледар
селидово
россия
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новости, угледар, селидово, россия, всу, вс рф, наступление, отступление, окружение, донбасс, сво, спецоперация
Новости, Угледар, Селидово, Россия, ВСУ, ВС РФ, наступление, отступление, окружение, Донбасс, СВО, Спецоперация

Эксперт объяснил, почему в Угледаре ВСУ уже не смогут поменять 72-ю бригаду на "тришкин кафтан"

03:00 30.09.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Еще до взятия "Южнодонбасской шахты №1" из-за угрозы потерять Селидово противник перебросил туда из-под Угледара большую часть 72-й бригады, заменив ее на тероборону или какой-то другой "тришкин кафтан". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
ВСУ долго сражались на Угледарских дачах в районе Павловки. Это был последний вменяемый рубеж обороны, который они могли держать, не пропуская российские войска, сообщил журналист.
Но после перерезания трассы на Богоявленку, а также взятия трех ключевых опорников на востоке от города (Водяное и две "Южнодонбасские шахты"), у противника ничего не осталось, добавил военкор.
Сейчас у Киева есть идея, чтобы попытаться вывести из города 72-ю бригаду, а вместо нее бросать в бесконечные контратаки "пушечное мясо". Ранее Украина уже апробировала этот метод, указал он.
"Еще до взятия "Южнодонбасской шахты №1" из-за угрозы потерять Селидово (бои там шли чуть ли не в центре города) противник перебросил туда из-под Угледара большую часть 72-й бригады, заменив ее на тероборону или какой-то другой тришкин кафтан (они надергивают личный состав из разных подразделений и отправляют его на угрожаемые направления)", — отметил Ермаков.
Поэтому повторить этот маневр ВСУ не смогут. Неизвестно, по какой дороге они пытаются направлять войска в Угледар. По трассе через Богоявленку это сделать не получится. А перебрасывать их по проселочным дорогам — это самоубийство, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Когда Россия зачистит Угледар, ВСУ сядут на длинный шпагат между Курахово и Покровском на сайте Украина.ру
О том, где еще могут ударить ВСУ, чтобы попытаться спасти увязшее наступление под Курском — в интервью Алексея Анпилогова: Пока ВСУ готовят поход на Рыльск, Россия готовит им неприятные клещи под Угледаром на сайте Украина.ру
27 сентября, 16:54
Ритуальные услуги, астрология и помощь в надевании кимоно: Зеленский знает, чем заняться в будущемПока Владимир Зеленский в Соединенных Штатах пытается убедить власти этой страны расширить поддержку Украины, российские журналисты выяснили, что осенью 2022 года украинский лидер зарегистрировал товарный знак ZELENSKYY, под которым может осуществляться деятельность от похоронных услуг до астрологии
 
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