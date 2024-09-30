Эксперт объяснил, почему в Угледаре ВСУ уже не смогут поменять 72-ю бригаду на "тришкин кафтан"
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Еще до взятия "Южнодонбасской шахты №1" из-за угрозы потерять Селидово противник перебросил туда из-под Угледара большую часть 72-й бригады, заменив ее на тероборону или какой-то другой "тришкин кафтан". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
ВСУ долго сражались на Угледарских дачах в районе Павловки. Это был последний вменяемый рубеж обороны, который они могли держать, не пропуская российские войска, сообщил журналист.
Но после перерезания трассы на Богоявленку, а также взятия трех ключевых опорников на востоке от города (Водяное и две "Южнодонбасские шахты"), у противника ничего не осталось, добавил военкор.
"Еще до взятия "Южнодонбасской шахты №1" из-за угрозы потерять Селидово (бои там шли чуть ли не в центре города) противник перебросил туда из-под Угледара большую часть 72-й бригады, заменив ее на тероборону или какой-то другой тришкин кафтан (они надергивают личный состав из разных подразделений и отправляют его на угрожаемые направления)", — отметил Ермаков.
Поэтому повторить этот маневр ВСУ не смогут. Неизвестно, по какой дороге они пытаются направлять войска в Угледар. По трассе через Богоявленку это сделать не получится. А перебрасывать их по проселочным дорогам — это самоубийство, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Когда Россия зачистит Угледар, ВСУ сядут на длинный шпагат между Курахово и Покровском на сайте Украина.ру
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