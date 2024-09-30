https://ukraina.ru/20240930/1057737817.html

Эксперт объяснил, почему в Угледаре ВСУ уже не смогут поменять 72-ю бригаду на "тришкин кафтан"

Эксперт объяснил, почему в Угледаре ВСУ уже не смогут поменять 72-ю бригаду на "тришкин кафтан" - 30.09.2024 Украина.ру

Эксперт объяснил, почему в Угледаре ВСУ уже не смогут поменять 72-ю бригаду на "тришкин кафтан"

Еще до взятия "Южнодонбасской шахты №1" из-за угрозы потерять Селидово противник перебросил туда из-под Угледара большую часть 72-й бригады, заменив ее на тероборону или какой-то другой "тришкин кафтан". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков

2024-09-30T03:00

2024-09-30T03:00

2024-09-30T03:00

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ВСУ долго сражались на Угледарских дачах в районе Павловки. Это был последний вменяемый рубеж обороны, который они могли держать, не пропуская российские войска, сообщил журналист.Но после перерезания трассы на Богоявленку, а также взятия трех ключевых опорников на востоке от города (Водяное и две "Южнодонбасские шахты"), у противника ничего не осталось, добавил военкор.Сейчас у Киева есть идея, чтобы попытаться вывести из города 72-ю бригаду, а вместо нее бросать в бесконечные контратаки "пушечное мясо". Ранее Украина уже апробировала этот метод, указал он.Поэтому повторить этот маневр ВСУ не смогут. Неизвестно, по какой дороге они пытаются направлять войска в Угледар. По трассе через Богоявленку это сделать не получится. А перебрасывать их по проселочным дорогам — это самоубийство, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Когда Россия зачистит Угледар, ВСУ сядут на длинный шпагат между Курахово и Покровском на сайте Украина.руО том, где еще могут ударить ВСУ, чтобы попытаться спасти увязшее наступление под Курском — в интервью Алексея Анпилогова: Пока ВСУ готовят поход на Рыльск, Россия готовит им неприятные клещи под Угледаром на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240927/1057737385.html

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