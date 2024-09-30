"Они и так в кольце": военкор рассказал, как ВС РФ перерезают ВСУ последние пути отхода из Угледара - 30.09.2024 Украина.ру
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"Они и так в кольце": военкор рассказал, как ВС РФ перерезают ВСУ последние пути отхода из Угледара
"Они и так в кольце": военкор рассказал, как ВС РФ перерезают ВСУ последние пути отхода из Угледара - 30.09.2024 Украина.ру
"Они и так в кольце": военкор рассказал, как ВС РФ перерезают ВСУ последние пути отхода из Угледара
В случае с Угледаром формировать котел уже нет необходимости. Войска просто будут уничтожать оставшиеся подразделения 72-й бригады ВСУ на отходе. Они, по сути, и так в кольце. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
2024-09-30T05:45
2024-09-30T05:45
новости
россия
угледар
украина
сво
спецоперация
окружение
наступление
дороги
логистика
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Ранее появились сообщения о заходе российских войск в городскую черту Угледара. Проект LostArmour отмечает, что российские войска точно контролируют небольшой участок улицы 13 Десантников.Угледар – это небольшой населенный пункт на 10 улиц и 20 переулков. Сейчас можно с уверенностью сказать, что главную задачу бойцы там выполнили, перерезав трассу на Богоявленку – теперь ВСУ лишены вменяемых путей для снабжения и для отхода, сообщил военкор.Да, у противника остаются проселочные дороги, но их блокировка – это вопрос часов, отметил он.В наших интервью мы часто говорим о котлах в рамках СВО. В случае с Угледаром это уже не нужно. Войска просто будут уничтожать оставшиеся подразделения 72-й бригады ВСУ на отходе, добавил журналист.ВСУ упорно сражались на Угледарских дачах в районе Павловки. Это был их последний серьезный рубеж обороны, который они могли держать, не пропуская российские войска, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Когда Россия зачистит Угледар, ВСУ сядут на длинный шпагат между Курахово и Покровском на сайте Украина.руО том, сможет ли Украина нанести ракетный удар по ядерной энергетике — в интервью Андрея Клинцевича: Пока США грезят о небольшой ядерной войне в Европе, Россия загоняет ВСУ в Курахово на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, угледар, украина, сво, спецоперация, окружение, наступление, дороги, логистика, отступление, всу
Новости, Россия, Угледар, Украина, СВО, Спецоперация, окружение, наступление, дороги, логистика, отступление, ВСУ

"Они и так в кольце": военкор рассказал, как ВС РФ перерезают ВСУ последние пути отхода из Угледара

05:45 30.09.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСолдат ВСУ
Солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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В случае с Угледаром формировать котел уже нет необходимости. Войска просто будут уничтожать оставшиеся подразделения 72-й бригады ВСУ на отходе. Они, по сути, и так в кольце. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
Ранее появились сообщения о заходе российских войск в городскую черту Угледара. Проект LostArmour отмечает, что российские войска точно контролируют небольшой участок улицы 13 Десантников.
Угледар – это небольшой населенный пункт на 10 улиц и 20 переулков. Сейчас можно с уверенностью сказать, что главную задачу бойцы там выполнили, перерезав трассу на Богоявленку – теперь ВСУ лишены вменяемых путей для снабжения и для отхода, сообщил военкор.
Да, у противника остаются проселочные дороги, но их блокировка – это вопрос часов, отметил он.
В наших интервью мы часто говорим о котлах в рамках СВО. В случае с Угледаром это уже не нужно. Войска просто будут уничтожать оставшиеся подразделения 72-й бригады ВСУ на отходе, добавил журналист.
"Они, по сути, и так в кольце. От полного замыкания этого кольца нас может сдерживать только какой-то тактический замысел российского командования, о котором мы не знаем", — подчеркнул Ермаков.
ВСУ упорно сражались на Угледарских дачах в районе Павловки. Это был их последний серьезный рубеж обороны, который они могли держать, не пропуская российские войска, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Когда Россия зачистит Угледар, ВСУ сядут на длинный шпагат между Курахово и Покровском на сайте Украина.ру
О том, сможет ли Украина нанести ракетный удар по ядерной энергетике — в интервью Андрея Клинцевича: Пока США грезят о небольшой ядерной войне в Европе, Россия загоняет ВСУ в Курахово на сайте Украина.ру
Выдрин деградация коллаж - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
27 сентября, 11:48
Лобаевский стрелок. Или патриотизм 2.0Старые добрые знакомые пригласили меня на "круглый стол" по проблемам патриотического кино. К кинематографу имею весьма слабое отношение. Разве, что поучаствовал в написании пары сценариев.
 
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