https://ukraina.ru/20240930/1057731512.html

"Они и так в кольце": военкор рассказал, как ВС РФ перерезают ВСУ последние пути отхода из Угледара

"Они и так в кольце": военкор рассказал, как ВС РФ перерезают ВСУ последние пути отхода из Угледара - 30.09.2024 Украина.ру

"Они и так в кольце": военкор рассказал, как ВС РФ перерезают ВСУ последние пути отхода из Угледара

В случае с Угледаром формировать котел уже нет необходимости. Войска просто будут уничтожать оставшиеся подразделения 72-й бригады ВСУ на отходе. Они, по сути, и так в кольце. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков

2024-09-30T05:45

2024-09-30T05:45

2024-09-30T05:45

новости

россия

угледар

украина

сво

спецоперация

окружение

наступление

дороги

логистика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/01/1056609573_0:56:1080:664_1920x0_80_0_0_d8d6b305b102f70fed3dc9f31a17b220.jpg

Ранее появились сообщения о заходе российских войск в городскую черту Угледара. Проект LostArmour отмечает, что российские войска точно контролируют небольшой участок улицы 13 Десантников.Угледар – это небольшой населенный пункт на 10 улиц и 20 переулков. Сейчас можно с уверенностью сказать, что главную задачу бойцы там выполнили, перерезав трассу на Богоявленку – теперь ВСУ лишены вменяемых путей для снабжения и для отхода, сообщил военкор.Да, у противника остаются проселочные дороги, но их блокировка – это вопрос часов, отметил он.В наших интервью мы часто говорим о котлах в рамках СВО. В случае с Угледаром это уже не нужно. Войска просто будут уничтожать оставшиеся подразделения 72-й бригады ВСУ на отходе, добавил журналист.ВСУ упорно сражались на Угледарских дачах в районе Павловки. Это был их последний серьезный рубеж обороны, который они могли держать, не пропуская российские войска, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Когда Россия зачистит Угледар, ВСУ сядут на длинный шпагат между Курахово и Покровском на сайте Украина.руО том, сможет ли Украина нанести ракетный удар по ядерной энергетике — в интервью Андрея Клинцевича: Пока США грезят о небольшой ядерной войне в Европе, Россия загоняет ВСУ в Курахово на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240927/1057724344.html

россия

угледар

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, угледар, украина, сво, спецоперация, окружение, наступление, дороги, логистика, отступление, всу