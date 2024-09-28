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Профессор МГУ: Сейчас Британия и Франция выступают за нанесение ракетных ударов по России
Профессор МГУ: Сейчас Британия и Франция выступают за нанесение ракетных ударов по России - 28.09.2024 Украина.ру
Профессор МГУ: Сейчас Британия и Франция выступают за нанесение ракетных ударов по России
Франко-британский союз в XXI веке снова направлен против России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета международным делам Алексей Фененко
2024-09-28T05:45
2024-09-28T05:45
2024-09-28T05:45
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"Сейчас Британия и Франция выступают за нанесение ракетных ударов по России, а Германия и США колеблются", - констатировал Фененко.Он напомнил, что антироссийский Франко-британский союз впервые сложился в период Крымской войны. В XXI веке, когда в 2010 году создался франко-британский тандем, Лондон и Париж подписали Ланкастерские соглашения о привилегированном двустороннем партнерстве сроком на 50 лет. При этом Лондон и Париж договорились о сотрудничестве в области военного использования атомной энергии.Потом этот тандем прошёл проверку совместной агрессией против Ливии. После этого встал вопрос о формировании общих сил быстрого реагирования."Кстати, несмотря на Brexit, Ланкастерские соглашения денонсированы не были, - заметил Фененко. - И вот тогда, 15 лет назад, российские эксперты гадали, против кого же будет направлен этот франко-британский союз: то ли против стран Африки, то ли против государств и движений Ближнего Востока. Активно писали о том, что Франция и Великобритания будут усмирять свои бывшие колонии по образцу Ливии. А оказалось, что этот тандем направлен против нас".Таким образом, отметил профессор, "с главным франко-британским оружием, ракетами Storm Shadow, столкнулись русские, а не гвинейцы и не египтяне". По его мнению, ныне "ситуация со спецоперацией (СВО) в точности повторяет Крымскую войну 1853–1856 годов".Полный текст интервью Алексей Фененко об ударах ВСУ по РФ: Запад и без ядерного оружия может устроить нам Халхин-Гол читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Андрей Суздальцев: ВСУ обязательно ударят дальнобойным оружием по России, Запад уверен, что мы не ответим
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, франция, британия, вооруженные силы украины, всу, storm shadow , scalp , atacms, "taurus", ракеты, ес, ракетный удар, геополитика
Новости, Россия, Франция, Британия, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Storm Shadow , SCALP , ATACMS, "Taurus", ракеты, ЕС, ракетный удар, геополитика
Профессор МГУ: Сейчас Британия и Франция выступают за нанесение ракетных ударов по России
Франко-британский союз в XXI веке снова направлен против России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета международным делам Алексей Фененко