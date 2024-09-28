https://ukraina.ru/20240928/1057681585.html

Эксперт: Зеленский может применить британские Storm Shadow против российских АЭС

Эксперт: Зеленский может применить британские Storm Shadow против российских АЭС - 28.09.2024 Украина.ру

Эксперт: Зеленский может применить британские Storm Shadow против российских АЭС

Владимир Зеленский отправился в США за военной и финансовой помощью, он попытается там "продавать что-то очень яркое". Об этом в интервью Украина.ру рассказал глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич

2024-09-28T05:15

2024-09-28T05:15

2024-09-28T05:15

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клинцевич

вооруженные силы украины

запорожская аэс

аэс

атомная энергетика

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По словам эксперта, украинские блогеры анонсировали "интересные события" в начале октября – то есть на период кульминации президентских выборов в США. Владимир Зеленский взял с собой в вашингтонский вояж план наступательных действий ВСУ, понимая, что американцы ждут нечто более значительное, нежели сдерживание российской армии у Угледара или другого города."Если противник захочет нанести нам серьезный моральный урон, то он будет сосредотачивать все свое внимание на ударах по Крымскому мосту или захвате Запорожской АЭС. Сценариев очень много, вплоть до прямых ракетных атак по объектам нашей атомной энергетики", - сказал эксперт.Оценивая возможность удара ВСУ по Курской АЭС, Клинцевич напомнил, что поставленные Британией для ВСУ ракеты Storm Shadow оснащены специальной бетонобойной проникающей боевой частью, которая способна пробить защищенный купол атомной электростанции.Эксперт уверен, что Владимир Зеленский "может пойти на такой шаг, чтобы поставить нас в невыгодное состояние и склонить к переговорам". Улучшить свои переговорные позиции Киев пытается с помощью западной военной и финансовой поддержки – этому был посвящён сентябрьский визит Зеленского в США.Полный текст интервью Андрей Клинцевич: Пока США грезят о небольшой ядерной войне в Европе, Россия загоняет ВСУ в Курахово читайте на сайте Украина.руРанее в новостях: Гендиректор МАГАТЭ: в Курской области возникла "опасность ядерного инцидента" Также на эту тему: Александр Носович: Заявления Зеленского о предоставлении ракет - манипуляция, ими будет управлять Запад

https://ukraina.ru/20240922/1057608849.html

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крымский мост

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