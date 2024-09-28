"План Зеленского предполагает завершение войны путем ее эскалации" - Носович
© Фото : Пресс-служба президента Украиныновогоднее обращение Владимира Зеленского
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Владимир Зеленский располагает лишь одним вариантом завершения специальной военной операции России по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович
В ходе сентябрьского визита Зеленского в США может состояться не только презентация украинского "плана победы". Зеленский также ждёт разрешения Белого дома на удары западным дальнобойным оружием по территории России. Одновременно слышатся агрессивные выпады военачальников Эстонии - о блокировке Финского залива для России и размещении в Прибалтике ракет средней и малой дальности.
По мнению Носовича, если возможно в таких обстоятельствах говорить о наличии единого плана, то этот "план предполагает завершение войны путем ее эскалации".
"Что касается координации этих действий с эстонцами и другими прибалтами, то для элит этих стран это слишком многоходово и сложно", - заметил эксперт.
Носович уверен, что в обоих случаях речь идёт о риторике и привлечении к себе внимания через прессу. При этом провокационные заявления, отметил эксперт, указывают на перспективу войны НАТО с Россией и повторение сценария Карибского кризиса, когда мир балансировал на грани ядерной войны.
"Те и другие мастера в этом и им нет смысла координировать действия между собой", - констатировал эксперт.
Полный текст интервью Александр Носович: Заявления Зеленского о предоставлении ракет - манипуляция, ими будет управлять Запад читайте на сайте Украина.ру
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