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"План Зеленского предполагает завершение войны путем ее эскалации" - Носович

"План Зеленского предполагает завершение войны путем ее эскалации" - Носович - 28.09.2024 Украина.ру

"План Зеленского предполагает завершение войны путем ее эскалации" - Носович

Владимир Зеленский располагает лишь одним вариантом завершения специальной военной операции России по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович

2024-09-28T06:15

2024-09-28T06:15

2024-09-28T06:15

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В ходе сентябрьского визита Зеленского в США может состояться не только презентация украинского "плана победы". Зеленский также ждёт разрешения Белого дома на удары западным дальнобойным оружием по территории России. Одновременно слышатся агрессивные выпады военачальников Эстонии - о блокировке Финского залива для России и размещении в Прибалтике ракет средней и малой дальности.По мнению Носовича, если возможно в таких обстоятельствах говорить о наличии единого плана, то этот "план предполагает завершение войны путем ее эскалации"."Что касается координации этих действий с эстонцами и другими прибалтами, то для элит этих стран это слишком многоходово и сложно", - заметил эксперт.Носович уверен, что в обоих случаях речь идёт о риторике и привлечении к себе внимания через прессу. При этом провокационные заявления, отметил эксперт, указывают на перспективу войны НАТО с Россией и повторение сценария Карибского кризиса, когда мир балансировал на грани ядерной войны."Те и другие мастера в этом и им нет смысла координировать действия между собой", - констатировал эксперт.Полный текст интервью Александр Носович: Заявления Зеленского о предоставлении ракет - манипуляция, ими будет управлять Запад читайте на сайте Украина.руТакже по этому вопросу высказалась Евгения Кондакова в публикации "Это ужасная мысль". Зеленский боится, что Байден перестанет ему помогать Ранее в новостях: План Зеленского может привести к третьей мировой войне - миллиардер Сакс

https://ukraina.ru/20240924/1057643620.html

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