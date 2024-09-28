"План Зеленского предполагает завершение войны путем ее эскалации" - Носович - 28.09.2024 Украина.ру
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"План Зеленского предполагает завершение войны путем ее эскалации" - Носович
"План Зеленского предполагает завершение войны путем ее эскалации" - Носович - 28.09.2024 Украина.ру
"План Зеленского предполагает завершение войны путем ее эскалации" - Носович
Владимир Зеленский располагает лишь одним вариантом завершения специальной военной операции России по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович
2024-09-28T06:15
2024-09-28T06:15
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В ходе сентябрьского визита Зеленского в США может состояться не только презентация украинского "плана победы". Зеленский также ждёт разрешения Белого дома на удары западным дальнобойным оружием по территории России. Одновременно слышатся агрессивные выпады военачальников Эстонии - о блокировке Финского залива для России и размещении в Прибалтике ракет средней и малой дальности.По мнению Носовича, если возможно в таких обстоятельствах говорить о наличии единого плана, то этот "план предполагает завершение войны путем ее эскалации"."Что касается координации этих действий с эстонцами и другими прибалтами, то для элит этих стран это слишком многоходово и сложно", - заметил эксперт.Носович уверен, что в обоих случаях речь идёт о риторике и привлечении к себе внимания через прессу. При этом провокационные заявления, отметил эксперт, указывают на перспективу войны НАТО с Россией и повторение сценария Карибского кризиса, когда мир балансировал на грани ядерной войны."Те и другие мастера в этом и им нет смысла координировать действия между собой", - констатировал эксперт.Полный текст интервью Александр Носович: Заявления Зеленского о предоставлении ракет - манипуляция, ими будет управлять Запад читайте на сайте Украина.руТакже по этому вопросу высказалась Евгения Кондакова в публикации "Это ужасная мысль". Зеленский боится, что Байден перестанет ему помогать Ранее в новостях: План Зеленского может привести к третьей мировой войне - миллиардер Сакс
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новости, россия, украина, сша, александр носович, владимир зеленский, джо байден, нато, финляндия, эстония, прибалтика, финский залив, страны балтии, балтийское море, ес, украина-ес, военная помощь, военная эскалация
Новости, Россия, Украина, США, Александр Носович, Владимир Зеленский, Джо Байден, НАТО, Финляндия, Эстония, Прибалтика, Финский залив, страны Балтии, Балтийское море, ЕС, Украина-ЕС, военная помощь, военная эскалация

"План Зеленского предполагает завершение войны путем ее эскалации" - Носович

06:15 28.09.2024
 
© Фото : Пресс-служба президента Украиныновогоднее обращение Владимира Зеленского
новогоднее обращение Владимира Зеленского - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© Фото : Пресс-служба президента Украины
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Владимир Зеленский располагает лишь одним вариантом завершения специальной военной операции России по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович
В ходе сентябрьского визита Зеленского в США может состояться не только презентация украинского "плана победы". Зеленский также ждёт разрешения Белого дома на удары западным дальнобойным оружием по территории России. Одновременно слышатся агрессивные выпады военачальников Эстонии - о блокировке Финского залива для России и размещении в Прибалтике ракет средней и малой дальности.
По мнению Носовича, если возможно в таких обстоятельствах говорить о наличии единого плана, то этот "план предполагает завершение войны путем ее эскалации".
Зеленский пресс-конференция
24 сентября, 11:07
"План победы" Зеленского на самом деле является планом его выживания - TimesТак называемый "план победы" Владимира Зеленского, который он собирается представить президенту США Джо Байдену, на самом деле является планом его выживания, считает британская газета Times
"Что касается координации этих действий с эстонцами и другими прибалтами, то для элит этих стран это слишком многоходово и сложно", - заметил эксперт.
Носович уверен, что в обоих случаях речь идёт о риторике и привлечении к себе внимания через прессу. При этом провокационные заявления, отметил эксперт, указывают на перспективу войны НАТО с Россией и повторение сценария Карибского кризиса, когда мир балансировал на грани ядерной войны.
"Те и другие мастера в этом и им нет смысла координировать действия между собой", - констатировал эксперт.
Полный текст интервью Александр Носович: Заявления Зеленского о предоставлении ракет - манипуляция, ими будет управлять Запад читайте на сайте Украина.ру
Также по этому вопросу высказалась Евгения Кондакова в публикации "Это ужасная мысль". Зеленский боится, что Байден перестанет ему помогать
Ранее в новостях: План Зеленского может привести к третьей мировой войне - миллиардер Сакс
 
НовостиРоссияУкраинаСШААлександр НосовичВладимир ЗеленскийДжо БайденНАТОФинляндияЭстонияПрибалтикаФинский заливстраны БалтииБалтийское мореЕСУкраина-ЕСвоенная помощьвоенная эскалация
 
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