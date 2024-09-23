План Зеленского может привести к третьей мировой войне - миллиардер Сакс - 23.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240923/1057614860.html
План Зеленского может привести к третьей мировой войне - миллиардер Сакс
План Зеленского может привести к третьей мировой войне - миллиардер Сакс - 23.09.2024 Украина.ру
План Зеленского может привести к третьей мировой войне - миллиардер Сакс
Так называемый план победы Владимира Зеленского в случае реализации может привести к третьей мировой войне. Таким мнением поделился американский миллиардер Дэвид Сакс на своей странице в соцсети Х
2024-09-23T08:41
2024-09-23T08:41
новости
украина
владимир зеленский
россия
сша
джо байден
нато
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/04/1051710727_0:0:1001:564_1920x0_80_0_0_bdcec21386f77170b0eadcc98dd641b4.jpg
"Зеленский приехал в США, чтобы представить президенту (США Джо - ред.) Байдену свой сильно раскрученный "план победы". Из чего он состоит? 1) Немедленное вступление в НАТО. 2) Удары ракетами большой дальности. Другими словами, третья мировая война", - написал Сакс.Миллиардер выразил надежду на то, что президент США помнит причины, по которым ранее не давал согласия на немедленное вступление Украины в НАТО и нанесение ударов дальнобойным оружием вглубь территории РФ.Зеленский ранее заявил в своем телеграм-канале, что так называемый план победы Украины полностью подготовлен. Согласно официальному расписанию, в среду у Зеленского запланировано выступление на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке. В четверг он должен будет посетить Белый дом в Вашингтоне для встречи с Байденом. Как сообщили в Белом доме, Байден и Зеленский обсудят украинский конфликт, а также "стратегическое планирование Украины и поддержку США".Накануне британская газета Times писала, что Байден после встречи с Зеленским в американской столице вряд ли объявит о снятии ограничений на использование Украиной дальнобойных западных вооружений для ударов вглубь России.Подробнее о бесполезности ударов вглубь РФ - в материале Сергея Зуева Бессмысленность ударов вглубь РФ, подрывная деятельность Британии. Главное на Украине на утро 13 сентября на сайте Украина.ру.
украина
россия
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/04/1051710727_0:0:889:667_1920x0_80_0_0_720129bd66517fc21f3e419317cba93d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, владимир зеленский, россия, сша, джо байден, нато, оон
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Россия, США, Джо Байден, НАТО, ООН

План Зеленского может привести к третьей мировой войне - миллиардер Сакс

08:41 23.09.2024
 
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Читать в
Так называемый план победы Владимира Зеленского в случае реализации может привести к третьей мировой войне. Таким мнением поделился американский миллиардер Дэвид Сакс на своей странице в соцсети Х
"Зеленский приехал в США, чтобы представить президенту (США Джо - ред.) Байдену свой сильно раскрученный "план победы". Из чего он состоит? 1) Немедленное вступление в НАТО. 2) Удары ракетами большой дальности. Другими словами, третья мировая война", - написал Сакс.
Миллиардер выразил надежду на то, что президент США помнит причины, по которым ранее не давал согласия на немедленное вступление Украины в НАТО и нанесение ударов дальнобойным оружием вглубь территории РФ.
Зеленский ранее заявил в своем телеграм-канале, что так называемый план победы Украины полностью подготовлен.
Согласно официальному расписанию, в среду у Зеленского запланировано выступление на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке. В четверг он должен будет посетить Белый дом в Вашингтоне для встречи с Байденом. Как сообщили в Белом доме, Байден и Зеленский обсудят украинский конфликт, а также "стратегическое планирование Украины и поддержку США".
Накануне британская газета Times писала, что Байден после встречи с Зеленским в американской столице вряд ли объявит о снятии ограничений на использование Украиной дальнобойных западных вооружений для ударов вглубь России.
Подробнее о бесполезности ударов вглубь РФ - в материале Сергея Зуева Бессмысленность ударов вглубь РФ, подрывная деятельность Британии. Главное на Украине на утро 13 сентября на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийРоссияСШАДжо БайденНАТОООН
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:34Премьер Дании предложила прекратить дискуссию о "красных линиях" в конфликте с Россией
11:17СК РФ расследует преступления ВСУ против мирного населения ЛДНР и Белгородской области
11:15Это все надувательство, но очень опасное. Вариант "Б" Зеленского, который он скрывает за "планом победы"
11:09Переломный момент: The New Yorker ответил, зачем Зеленский признал провал курской авантюры
10:59Суд в Крыму приговорил украинского шпиона к 14 годам колонии
10:45Эрдоган раскрыл, кто сорвал переговоры по Украине
10:32Студентка ВШЭ получила штраф за плевок в плакат о службе по контракту
10:27ВСУ нанесли 37 артударов по Херсонской области
10:16В зоне СВО ликвидирован бывший элитный рейнджер из Ирландии - СМИ
09:59Били тех, кто не почитал их идеалы: в Кабардино-Балкарии задержаны 15 экстремистов
09:43Депутат Шеремет назвал "план победы" Зеленского уловкой
09:33Визит Зеленского в США и разрешение бить по России. Главное на Украине на утро 23 сентября
08:51Донецкие заметки: образ будущего
08:41План Зеленского может привести к третьей мировой войне - миллиардер Сакс
08:11Главное за ночь 23 сентября
08:00ПВО сбила украинские беспилотники над несколькими областями России
07:50Киев потеряет Угледар из-за Сырского - Безуглая
07:49Скандалы недели. Украина за три месяца до обвала фронта - танцует, поет и смеется
07:26Полянский указал, что поступки Зеленского расходятся с его словами
07:07Главный козырь США: о мощной армии, способной взорвать тыл России, и последнем рывке на Украине
Лента новостейМолния