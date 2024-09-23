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План Зеленского может привести к третьей мировой войне - миллиардер Сакс
План Зеленского может привести к третьей мировой войне - миллиардер Сакс - 23.09.2024 Украина.ру
План Зеленского может привести к третьей мировой войне - миллиардер Сакс
Так называемый план победы Владимира Зеленского в случае реализации может привести к третьей мировой войне. Таким мнением поделился американский миллиардер Дэвид Сакс на своей странице в соцсети Х
2024-09-23T08:41
2024-09-23T08:41
2024-09-23T08:41
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"Зеленский приехал в США, чтобы представить президенту (США Джо - ред.) Байдену свой сильно раскрученный "план победы". Из чего он состоит? 1) Немедленное вступление в НАТО. 2) Удары ракетами большой дальности. Другими словами, третья мировая война", - написал Сакс.Миллиардер выразил надежду на то, что президент США помнит причины, по которым ранее не давал согласия на немедленное вступление Украины в НАТО и нанесение ударов дальнобойным оружием вглубь территории РФ.Зеленский ранее заявил в своем телеграм-канале, что так называемый план победы Украины полностью подготовлен. Согласно официальному расписанию, в среду у Зеленского запланировано выступление на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке. В четверг он должен будет посетить Белый дом в Вашингтоне для встречи с Байденом. Как сообщили в Белом доме, Байден и Зеленский обсудят украинский конфликт, а также "стратегическое планирование Украины и поддержку США".Накануне британская газета Times писала, что Байден после встречи с Зеленским в американской столице вряд ли объявит о снятии ограничений на использование Украиной дальнобойных западных вооружений для ударов вглубь России.Подробнее о бесполезности ударов вглубь РФ - в материале Сергея Зуева Бессмысленность ударов вглубь РФ, подрывная деятельность Британии. Главное на Украине на утро 13 сентября на сайте Украина.ру.
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новости, украина, владимир зеленский, россия, сша, джо байден, нато, оон
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Россия, США, Джо Байден, НАТО, ООН
План Зеленского может привести к третьей мировой войне - миллиардер Сакс
Так называемый план победы Владимира Зеленского в случае реализации может привести к третьей мировой войне. Таким мнением поделился американский миллиардер Дэвид Сакс на своей странице в соцсети Х
"Зеленский приехал в США, чтобы представить президенту (США Джо - ред.) Байдену свой сильно раскрученный "план победы". Из чего он состоит? 1) Немедленное вступление в НАТО. 2) Удары ракетами большой дальности. Другими словами, третья мировая война", - написал Сакс.
Миллиардер выразил надежду на то, что президент США помнит причины, по которым ранее не давал согласия на немедленное вступление Украины
в НАТО и нанесение ударов дальнобойным оружием вглубь территории РФ
.
Зеленский ранее заявил в своем телеграм-канале, что так называемый план победы Украины полностью подготовлен.
Согласно официальному расписанию, в среду у Зеленского запланировано выступление на Генеральной ассамблее ООН
в Нью-Йорке
. В четверг он должен будет посетить Белый дом в Вашингтоне
для встречи с Байденом. Как сообщили в Белом доме, Байден и Зеленский обсудят украинский конфликт, а также "стратегическое планирование Украины и поддержку США".
Накануне британская газета Times писала, что Байден после встречи с Зеленским в американской столице вряд ли объявит о снятии ограничений на использование Украиной дальнобойных западных вооружений для ударов вглубь России.