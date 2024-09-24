https://ukraina.ru/20240924/1057619468.html

"Мобилизация неизбежна ": Кочетков объяснил, как новый призыв позволит России быстрее победить в СВО

"Мобилизация неизбежна ": Кочетков объяснил, как новый призыв позволит России быстрее победить в СВО - 24.09.2024 Украина.ру

"Мобилизация неизбежна ": Кочетков объяснил, как новый призыв позволит России быстрее победить в СВО

Каждый человек, которого призвали в армию, должен попасть туда, где он необходим, исходя из его навыков и качеств. А мобилизация нужна хотя бы для того, чтобы сменить тех бойцов, которые были призваны два года назад. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру координатор движения "Русский Союз", политолог, военный волонтер Алексей Кочетков

2024-09-24T06:00

2024-09-24T06:00

2024-09-24T06:00

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На днях президент России Владимир Путин в очередной раз подписал указ об увеличении численности вооруженных сил. Некоторые наблюдатели расценили это как психологическую подготовку к новой волне мобилизации.Мобилизация неизбежна и она необходима. Бессмысленно делать вид, что без нее нельзя обойтись, считает политолог.Каждый человек, которого призвали в армию, должен попасть туда, где он необходим, исходя из его навыков и качеств. А мобилизация нужна хотя бы для того, чтобы сменить тех бойцов, которые были призваны два года назад, сообщил волонтер.По его мнению, она нужна, чтобы Россия как можно скорее победила. А победа – это разгром врага, освобождение территорий и быстрое возвращение освобожденных территорий к мирной жизни. Потому что люди нужны не только на линии фронта, но и в тылу – для поддержания правопорядка, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Кочеткова: ВСУ добивают своих, США готовят удары в тыл России, Польша пытается не убиться об стену читайте на сайте Украина.руО том, чем новый "план победы" Зеленского отличается от ранее предложенной им "формулы мира" — в интервью Пристегните ремни! Дмитрий Выдрин о мирном плане Вэнса-Трампа и гаджетах, которые сработали лучше F-16. на сайте Украина.ру

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новости, россия, сша, польша, алексей кочетков, мобилизация, призыв, победа, армия, вс рф, сво, спецоперация