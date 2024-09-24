"Мобилизация неизбежна ": Кочетков объяснил, как новый призыв позволит России быстрее победить в СВО - 24.09.2024 Украина.ру
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"Мобилизация неизбежна ": Кочетков объяснил, как новый призыв позволит России быстрее победить в СВО
"Мобилизация неизбежна ": Кочетков объяснил, как новый призыв позволит России быстрее победить в СВО - 24.09.2024 Украина.ру
"Мобилизация неизбежна ": Кочетков объяснил, как новый призыв позволит России быстрее победить в СВО
Каждый человек, которого призвали в армию, должен попасть туда, где он необходим, исходя из его навыков и качеств. А мобилизация нужна хотя бы для того, чтобы сменить тех бойцов, которые были призваны два года назад. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру координатор движения "Русский Союз", политолог, военный волонтер Алексей Кочетков
2024-09-24T06:00
2024-09-24T06:00
новости
россия
сша
польша
алексей кочетков
мобилизация
призыв
победа
армия
вс рф
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На днях президент России Владимир Путин в очередной раз подписал указ об увеличении численности вооруженных сил. Некоторые наблюдатели расценили это как психологическую подготовку к новой волне мобилизации.Мобилизация неизбежна и она необходима. Бессмысленно делать вид, что без нее нельзя обойтись, считает политолог.Каждый человек, которого призвали в армию, должен попасть туда, где он необходим, исходя из его навыков и качеств. А мобилизация нужна хотя бы для того, чтобы сменить тех бойцов, которые были призваны два года назад, сообщил волонтер.По его мнению, она нужна, чтобы Россия как можно скорее победила. А победа – это разгром врага, освобождение территорий и быстрое возвращение освобожденных территорий к мирной жизни. Потому что люди нужны не только на линии фронта, но и в тылу – для поддержания правопорядка, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Кочеткова: ВСУ добивают своих, США готовят удары в тыл России, Польша пытается не убиться об стену читайте на сайте Украина.руО том, чем новый "план победы" Зеленского отличается от ранее предложенной им "формулы мира" — в интервью Пристегните ремни! Дмитрий Выдрин о мирном плане Вэнса-Трампа и гаджетах, которые сработали лучше F-16. на сайте Украина.ру
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новости, россия, сша, польша, алексей кочетков, мобилизация, призыв, победа, армия, вс рф, сво, спецоперация
Новости, Россия, США, Польша, Алексей Кочетков, мобилизация, призыв, победа, Армия, ВС РФ, СВО, Спецоперация

"Мобилизация неизбежна ": Кочетков объяснил, как новый призыв позволит России быстрее победить в СВО

06:00 24.09.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота экипажа самоходного миномёта 2с4 "Тюльпан" ЦВО на Краснолиманском направлении
Работа экипажа самоходного миномёта 2с4 Тюльпан ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Каждый человек, которого призвали в армию, должен попасть туда, где он необходим, исходя из его навыков и качеств. А мобилизация нужна хотя бы для того, чтобы сменить тех бойцов, которые были призваны два года назад. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру координатор движения "Русский Союз", политолог, военный волонтер Алексей Кочетков
На днях президент России Владимир Путин в очередной раз подписал указ об увеличении численности вооруженных сил. Некоторые наблюдатели расценили это как психологическую подготовку к новой волне мобилизации.
Мобилизация неизбежна и она необходима. Бессмысленно делать вид, что без нее нельзя обойтись, считает политолог.
"Главное, чтобы она была проведена грамотно и качественно, а не как два года назад. Чтобы не было ситуации, когда набрали людей, а потом не знали, что с ними делать дальше", — отметил Кочетков.
Каждый человек, которого призвали в армию, должен попасть туда, где он необходим, исходя из его навыков и качеств. А мобилизация нужна хотя бы для того, чтобы сменить тех бойцов, которые были призваны два года назад, сообщил волонтер.
По его мнению, она нужна, чтобы Россия как можно скорее победила. А победа – это разгром врага, освобождение территорий и быстрое возвращение освобожденных территорий к мирной жизни. Потому что люди нужны не только на линии фронта, но и в тылу – для поддержания правопорядка, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Кочеткова: ВСУ добивают своих, США готовят удары в тыл России, Польша пытается не убиться об стену читайте на сайте Украина.ру
О том, чем новый "план победы" Зеленского отличается от ранее предложенной им "формулы мира" — в интервью Пристегните ремни! Дмитрий Выдрин о мирном плане Вэнса-Трампа и гаджетах, которые сработали лучше F-16. на сайте Украина.ру
Ростислав Ищенко интервью
Вчера, 06:20
Ростислав Ищенко: Россия разберется с Пашиняном, когда он превратит Армению в Украину и станет ЗеленскимМы можем говорить, эффективна ли политика Пашиняна и отвечает ли она национальным интересам Армении. Но Пашинян пока что представляет интересы Армении, потому что армяне его свободно выбрали и потому что оппозиция пока не может его сковырнуть
 
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