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Испания подготовила 6000 военнослужащих ВСУ

Испания подготовила 6000 военнослужащих ВСУ - 23.09.2024 Украина.ру

Испания подготовила 6000 военнослужащих ВСУ

Более шести тысяч военнослужащих ВСУ прошли подготовку в Испании в рамках программы Евросоюза. Об этом 23 сентября сообщило Минобороны Испании

2024-09-23T18:25

2024-09-23T18:25

2024-09-23T18:25

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"Операция миссии Европейского союза по поддержке Украины в Испании отмечает вторую годовщину, в рамках которой прошли обучение более 6000 украинских солдат. Для усиления Вооруженных Сил Украины с ноября 2022 года преподаются 113 модулей по 21 специальности", - сообщило министерство испанского королевства.Ранее официальный Мадрид обязался поставить для ВСУ военную технику и боеприпасы, а также принять на обучение украинских военнослужащих. В 2024 году Испания намерена оказать Киеву военную помощь на сумму свыше миллиарда евро. Евросоюз финансирует расходы королевства из разных фондов, в том числе "Европейского фонда мира".Обучение украинских военнослужащих на Западе нередко сопровождалось скандалами. Известны просьбы украинцев о политическом убежище в ЕС, Британии и США. Качество подготовки украинских военнослужащих также сопровождалось скандалами. В частности, подготовка пилотов для F-16 в нескольких странах шла медленно, а подготовленные пилоты стали гибнуть на Украине вместе с поставленными Евросоюзом американскими самолётами.Ранее на эту тему: Поспешишь - людей насмешишь, но мы продолжим: западный чиновник о "фатальном" крушении F-16 "У Киева могли бы быть в распоряжении подготовленные войска намного быстрее, чем если бы они (ВСУ - Ред.) проходили подготовку в Германии или Испании", - заявил в интервью агентству Reuters генерал-лейтенанта бундесвера, руководитель немецкого подразделения тренировочной миссии ЕС Андреас Марлоу.Также сообщилось, что недостаточная подготовка украинских военнослужащих является причиной частых поломок западной техники. Подробности в публикации Недоучки из ВСУ ломают западную технику – WSJ

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новости, испания, украина, мадрид, вооруженные силы украины, ес, f-16, минобороны украины, всу, военная помощь, сво