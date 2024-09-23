Испания подготовила 6000 военнослужащих ВСУ - 23.09.2024 Украина.ру
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Испания подготовила 6000 военнослужащих ВСУ
Испания подготовила 6000 военнослужащих ВСУ - 23.09.2024 Украина.ру
Испания подготовила 6000 военнослужащих ВСУ
Более шести тысяч военнослужащих ВСУ прошли подготовку в Испании в рамках программы Евросоюза. Об этом 23 сентября сообщило Минобороны Испании
2024-09-23T18:25
2024-09-23T18:25
новости
испания
украина
мадрид
вооруженные силы украины
ес
f-16
минобороны украины
всу
военная помощь
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"Операция миссии Европейского союза по поддержке Украины в Испании отмечает вторую годовщину, в рамках которой прошли обучение более 6000 украинских солдат. Для усиления Вооруженных Сил Украины с ноября 2022 года преподаются 113 модулей по 21 специальности", - сообщило министерство испанского королевства.Ранее официальный Мадрид обязался поставить для ВСУ военную технику и боеприпасы, а также принять на обучение украинских военнослужащих. В 2024 году Испания намерена оказать Киеву военную помощь на сумму свыше миллиарда евро. Евросоюз финансирует расходы королевства из разных фондов, в том числе "Европейского фонда мира".Обучение украинских военнослужащих на Западе нередко сопровождалось скандалами. Известны просьбы украинцев о политическом убежище в ЕС, Британии и США. Качество подготовки украинских военнослужащих также сопровождалось скандалами. В частности, подготовка пилотов для F-16 в нескольких странах шла медленно, а подготовленные пилоты стали гибнуть на Украине вместе с поставленными Евросоюзом американскими самолётами.Ранее на эту тему: Поспешишь - людей насмешишь, но мы продолжим: западный чиновник о "фатальном" крушении F-16 "У Киева могли бы быть в распоряжении подготовленные войска намного быстрее, чем если бы они (ВСУ - Ред.) проходили подготовку в Германии или Испании", - заявил в интервью агентству Reuters генерал-лейтенанта бундесвера, руководитель немецкого подразделения тренировочной миссии ЕС Андреас Марлоу.Также сообщилось, что недостаточная подготовка украинских военнослужащих является причиной частых поломок западной техники. Подробности в публикации Недоучки из ВСУ ломают западную технику – WSJ
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новости, испания, украина, мадрид, вооруженные силы украины, ес, f-16, минобороны украины, всу, военная помощь, сво
Новости, Испания, Украина, Мадрид, Вооруженные силы Украины, ЕС, F-16, Минобороны Украины, ВСУ, военная помощь, СВО

Испания подготовила 6000 военнослужащих ВСУ

18:25 23.09.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы УкраиныВооруженные Силы Украины
Вооруженные Силы Украины - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы Украины
Читать в
Более шести тысяч военнослужащих ВСУ прошли подготовку в Испании в рамках программы Евросоюза. Об этом 23 сентября сообщило Минобороны Испании
"Операция миссии Европейского союза по поддержке Украины в Испании отмечает вторую годовщину, в рамках которой прошли обучение более 6000 украинских солдат. Для усиления Вооруженных Сил Украины с ноября 2022 года преподаются 113 модулей по 21 специальности", - сообщило министерство испанского королевства.
Ранее официальный Мадрид обязался поставить для ВСУ военную технику и боеприпасы, а также принять на обучение украинских военнослужащих. В 2024 году Испания намерена оказать Киеву военную помощь на сумму свыше миллиарда евро. Евросоюз финансирует расходы королевства из разных фондов, в том числе "Европейского фонда мира".
Обучение украинских военнослужащих на Западе нередко сопровождалось скандалами. Известны просьбы украинцев о политическом убежище в ЕС, Британии и США. Качество подготовки украинских военнослужащих также сопровождалось скандалами. В частности, подготовка пилотов для F-16 в нескольких странах шла медленно, а подготовленные пилоты стали гибнуть на Украине вместе с поставленными Евросоюзом американскими самолётами.
Ранее на эту тему: Поспешишь - людей насмешишь, но мы продолжим: западный чиновник о "фатальном" крушении F-16
"У Киева могли бы быть в распоряжении подготовленные войска намного быстрее, чем если бы они (ВСУ - Ред.) проходили подготовку в Германии или Испании", - заявил в интервью агентству Reuters генерал-лейтенанта бундесвера, руководитель немецкого подразделения тренировочной миссии ЕС Андреас Марлоу.
Также сообщилось, что недостаточная подготовка украинских военнослужащих является причиной частых поломок западной техники. Подробности в публикации Недоучки из ВСУ ломают западную технику – WSJ
 
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