https://ukraina.ru/20230927/1049730505.html

Недоучки из ВСУ ломают западную технику – WSJ

Недоучки из ВСУ ломают западную технику – WSJ - 27.09.2023 Украина.ру

Недоучки из ВСУ ломают западную технику – WSJ

Недостаточная подготовка украинских военнослужащих является причиной частых поломок западной техники. Об этом пишет The Wall Street Journal.

2023-09-27T14:33

2023-09-27T14:33

2023-09-27T14:33

новости

всу

потери всу

сау

нато

украина-нато

военная помощь

оружие

бронетехника

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/19/1044723360_0:38:3176:1825_1920x0_80_0_0_3a6799414fc69cedde7c4b6ee508bb93.jpg

Украинские военнослужащие рассказали о частых поломках образцов западной артиллерии. По их словам, немецкие САУ Panzerhaubitze 2000 часто выходят из строя из-за интенсивной эксплуатации.Однако американская газета обратила внимание на то, что как в НАТО обучили ВСУ использованию своих вооружений. Выяснилось, что проблема в человеческом факторе: украинских военных обучали пять недель - вместо минимальных четырёх месяцев, отводимых в странах альянса при подготовке на САУ.В этом издание и увидело корень проблемы, констатировав: "Поломки могут быть следствием того, что подготовка украинских артиллеристов до отправки на поле боя заняла слишком мало времени".В начале СВО официальный Берлин пытался избежать отправки на Украину летальной военной помощи. В первых партиях были шлемы, бронежилеты, медикаменты. Затем пошли поставки стрелкового оружия и боеприпасов, автомобилей и спецтехники. Наконец, под давлением Вашингтона, с вооружения Бундесвера были сняты и отправлены на Украину тяжёлые вооружения – артиллерийские установки, БМП, БТР и танки Leopard.США и другие страны НАТО тоже отправили свои вооружения на Украину. При этом упор был сделан на утилизацию старых образцов. Всё это привело к появлению на вооружении ВСУ почти двух десятков гаубиц разных типов, огромного количества разнообразной техники – при полном отсутствии специализированной ремонтной базы, подготовленных экипажей и техников.Минобороны Украины уговорило западных партнёров подготовить в Германии, Британии, США и других странах НАТО артиллерийские расчёты, танковые экипажи и техперсонал. При этом время подготовки было сокращено в разы и на порядок под предлогом "высокой мотивации" украинских военнослужащих. Некоторые из них во время обучения попросили политического убежища на Западе.

https://ukraina.ru/20230926/1049718036.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, потери всу, сау, нато, украина-нато, военная помощь, оружие, бронетехника