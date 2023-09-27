Недоучки из ВСУ ломают западную технику – WSJ - 27.09.2023 Украина.ру
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Недоучки из ВСУ ломают западную технику – WSJ
Недоучки из ВСУ ломают западную технику – WSJ - 27.09.2023 Украина.ру
Недоучки из ВСУ ломают западную технику – WSJ
Недостаточная подготовка украинских военнослужащих является причиной частых поломок западной техники. Об этом пишет The Wall Street Journal.
2023-09-27T14:33
2023-09-27T14:33
новости
всу
потери всу
сау
нато
украина-нато
военная помощь
оружие
бронетехника
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Украинские военнослужащие рассказали о частых поломках образцов западной артиллерии. По их словам, немецкие САУ Panzerhaubitze 2000 часто выходят из строя из-за интенсивной эксплуатации.Однако американская газета обратила внимание на то, что как в НАТО обучили ВСУ использованию своих вооружений. Выяснилось, что проблема в человеческом факторе: украинских военных обучали пять недель - вместо минимальных четырёх месяцев, отводимых в странах альянса при подготовке на САУ.В этом издание и увидело корень проблемы, констатировав: "Поломки могут быть следствием того, что подготовка украинских артиллеристов до отправки на поле боя заняла слишком мало времени".В начале СВО официальный Берлин пытался избежать отправки на Украину летальной военной помощи. В первых партиях были шлемы, бронежилеты, медикаменты. Затем пошли поставки стрелкового оружия и боеприпасов, автомобилей и спецтехники. Наконец, под давлением Вашингтона, с вооружения Бундесвера были сняты и отправлены на Украину тяжёлые вооружения – артиллерийские установки, БМП, БТР и танки Leopard.США и другие страны НАТО тоже отправили свои вооружения на Украину. При этом упор был сделан на утилизацию старых образцов. Всё это привело к появлению на вооружении ВСУ почти двух десятков гаубиц разных типов, огромного количества разнообразной техники – при полном отсутствии специализированной ремонтной базы, подготовленных экипажей и техников.Минобороны Украины уговорило западных партнёров подготовить в Германии, Британии, США и других странах НАТО артиллерийские расчёты, танковые экипажи и техперсонал. При этом время подготовки было сокращено в разы и на порядок под предлогом "высокой мотивации" украинских военнослужащих. Некоторые из них во время обучения попросили политического убежища на Западе.
https://ukraina.ru/20230926/1049718036.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, всу, потери всу, сау, нато, украина-нато, военная помощь, оружие, бронетехника
Новости, ВСУ, потери ВСУ, САУ, НАТО, Украина-НАТО, военная помощь, оружие, бронетехника

Недоучки из ВСУ ломают западную технику – WSJ

14:33 27.09.2023
 
© commons.wikimedia.orgсау Krab
сау Krab - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© commons.wikimedia.org
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Недостаточная подготовка украинских военнослужащих является причиной частых поломок западной техники. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Украинские военнослужащие рассказали о частых поломках образцов западной артиллерии. По их словам, немецкие САУ Panzerhaubitze 2000 часто выходят из строя из-за интенсивной эксплуатации.
Однако американская газета обратила внимание на то, что как в НАТО обучили ВСУ использованию своих вооружений. Выяснилось, что проблема в человеческом факторе: украинских военных обучали пять недель - вместо минимальных четырёх месяцев, отводимых в странах альянса при подготовке на САУ.
В этом издание и увидело корень проблемы, констатировав: "Поломки могут быть следствием того, что подготовка украинских артиллеристов до отправки на поле боя заняла слишком мало времени".
В начале СВО официальный Берлин пытался избежать отправки на Украину летальной военной помощи. В первых партиях были шлемы, бронежилеты, медикаменты. Затем пошли поставки стрелкового оружия и боеприпасов, автомобилей и спецтехники. Наконец, под давлением Вашингтона, с вооружения Бундесвера были сняты и отправлены на Украину тяжёлые вооружения – артиллерийские установки, БМП, БТР и танки Leopard.
США и другие страны НАТО тоже отправили свои вооружения на Украину. При этом упор был сделан на утилизацию старых образцов. Всё это привело к появлению на вооружении ВСУ почти двух десятков гаубиц разных типов, огромного количества разнообразной техники – при полном отсутствии специализированной ремонтной базы, подготовленных экипажей и техников.
Минобороны Украины уговорило западных партнёров подготовить в Германии, Британии, США и других странах НАТО артиллерийские расчёты, танковые экипажи и техперсонал. При этом время подготовки было сокращено в разы и на порядок под предлогом "высокой мотивации" украинских военнослужащих. Некоторые из них во время обучения попросили политического убежища на Западе.
Международный уголовный суд (МУС) в Гааге
Вчера, 20:40
МУС получил 508 исков о преступлениях ВСУМеждународный уголовный суд в Гааге получил более полутысячи только индивидуальных исковых заявлений о последствиях агрессии Украины. Об этом 26 сентября в Луганске заявила советник главы ЛНР и руководитель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, идентификации и увековечению памяти Анна Сорока.
 
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