Поспешишь - людей насмешишь, но мы продолжим: западный чиновник о "фатальном" крушении F-16 - 09.09.2024 Украина.ру
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Поспешишь - людей насмешишь, но мы продолжим: западный чиновник о "фатальном" крушении F-16
Поспешишь - людей насмешишь, но мы продолжим: западный чиновник о "фатальном" крушении F-16 - 09.09.2024 Украина.ру
Поспешишь - людей насмешишь, но мы продолжим: западный чиновник о "фатальном" крушении F-16
Причина крушения истребителя F-16 на Украине кроется в слишком спешном обучении пилотов. Однако учебный план украинских летчиков не изменится. Такое заявление анонимного представителя западного министерства обороны 9 сентября опубликовало европейское издание Brussels Signal
2024-09-09T11:54
2024-09-09T11:54
новости
f-16
украина
киев
запад
пилоты
обучение
истребитель
самолет
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Высокопоставленный собеседник издания отметил, что пока планов по изменению тактики обучения украинских пилотов нет. Однако, добавил он, "авария показывает, что происходит, когда вы пытаетесь торопить события".Военный чиновник подчеркнул, что речь не идет о скоростном обучении новичков. По его словам, украинские пилоты даже более опытные в боевых действиях, чем их западные инструкторы."Эти ребята - бывшие летчики-истребители, это не значит, что мы ускорили новичка - у многих из них был талант. Я рискну сказать, что Запад не сталкивался ни с чем подобным тому, с чем столкнулся [погибший пилот]", - сказал собеседник Brussels Signal.Ранее военный эксперт Драго Боснич отметил, что подготовка летчиков-истребителей - дело, требующее не только много усилий, но и времени. Поэтому гибель украинского пилота Алексея Месь (позывной Moonfish, с англ. - "Рыба-луна") в F-16 - серьезная потеря для Киева.Эксперт добавил, что в течение этого года украинские воздушные силы потеряли значительное количество своих пилотов в ходе "самоубийственных вылетов" и посоветовал украинским летчикам бежать в Россию.Журналисты британской газеты The Telegraph согласились с тем, что потеря F-16 для Киева куда меньшее из зол, чем потеря пилотаРовно за год до смерти Moonfish также в последних числах августа погиб другой украинский летчик, мечтавший летать на F-16 - Андрей Пильщиков с позывным "Джус". Он погиб в результате столкновения двух украинских бортов L-39 в Житомирской области.Первый американский истерибель F-16, переданный Киеву Нидерландами, потерпел крушение 26 августа. Почти сразу после того, как это стало известно всему миру, издание Reuters написало, что американское военное ведомство не считает, что машина была сбита российскими военными.Вечером 30 августа Владимир Зеленский опубликовал указ об отставке командующего ВС ВСУ Николая Олещука*. Произошло это как раз после того, как последний пригрозил судебными разбирательствами депутату Верховной Рады Марьяне Безуглой, которая заявила, что первый потерянный ВСУ истребитель F-16 был сбит украинской системой ПВО Patriot.* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, объявлен в розыск в РФ
https://ukraina.ru/20240831/1057159864.html
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новости, f-16, украина, киев, запад, пилоты, обучение, истребитель, самолет
Новости, F-16, Украина, Киев, Запад, пилоты, обучение, истребитель, самолет

Поспешишь - людей насмешишь, но мы продолжим: западный чиновник о "фатальном" крушении F-16

11:54 09.09.2024
 
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Причина крушения истребителя F-16 на Украине кроется в слишком спешном обучении пилотов. Однако учебный план украинских летчиков не изменится. Такое заявление анонимного представителя западного министерства обороны 9 сентября опубликовало европейское издание Brussels Signal
Высокопоставленный собеседник издания отметил, что пока планов по изменению тактики обучения украинских пилотов нет. Однако, добавил он, "авария показывает, что происходит, когда вы пытаетесь торопить события".
Военный чиновник подчеркнул, что речь не идет о скоростном обучении новичков. По его словам, украинские пилоты даже более опытные в боевых действиях, чем их западные инструкторы.
"Эти ребята - бывшие летчики-истребители, это не значит, что мы ускорили новичка - у многих из них был талант. Я рискну сказать, что Запад не сталкивался ни с чем подобным тому, с чем столкнулся [погибший пилот]", - сказал собеседник Brussels Signal.
Ранее военный эксперт Драго Боснич отметил, что подготовка летчиков-истребителей - дело, требующее не только много усилий, но и времени. Поэтому гибель украинского пилота Алексея Месь (позывной Moonfish, с англ. - "Рыба-луна") в F-16 - серьезная потеря для Киева.
Эксперт добавил, что в течение этого года украинские воздушные силы потеряли значительное количество своих пилотов в ходе "самоубийственных вылетов" и посоветовал украинским летчикам бежать в Россию.
31 августа, 12:32
"Лучше бежать в Россию": СМИ сообщили о "самоубийственных вылетах" ВСУПодготовка летчиков-истребителей - дело, требующее не только много усилий, но и времени. Поэтому гибель украинского пилота Алексея Месь (позывной Moonfish, с англ. - "Рыба-луна") в F-16 - серьезная потеря для Киева. Такое мнение в своей статье для InfoBRICS обозначил военный эксперт Драго Боснич
Журналисты британской газеты The Telegraph согласились с тем, что потеря F-16 для Киева куда меньшее из зол, чем потеря пилота
Ровно за год до смерти Moonfish также в последних числах августа погиб другой украинский летчик, мечтавший летать на F-16 - Андрей Пильщиков с позывным "Джус". Он погиб в результате столкновения двух украинских бортов L-39 в Житомирской области.
31 августа, 11:26
Пункт назначения или ирония судьбы? Стали известны странные подробности о погибшем украинском пилотеУкраинский пилот Алексей Месь (позывной Moonfish, с англ. - "Рыба-луна"), погибший в результате крушения одного из переданных Киеву американских истребителей F-16, при жизни был "сторонником расширения военных возможностей Украины" и активно агитировал за передачу стране боевой авиации от Запада
Первый американский истерибель F-16, переданный Киеву Нидерландами, потерпел крушение 26 августа. Почти сразу после того, как это стало известно всему миру, издание Reuters написало, что американское военное ведомство не считает, что машина была сбита российскими военными.
Вечером 30 августа Владимир Зеленский опубликовал указ об отставке командующего ВС ВСУ Николая Олещука*. Произошло это как раз после того, как последний пригрозил судебными разбирательствами депутату Верховной Рады Марьяне Безуглой, которая заявила, что первый потерянный ВСУ истребитель F-16 был сбит украинской системой ПВО Patriot.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, объявлен в розыск в РФ
 
НовостиF-16УкраинаКиевЗападпилотыобучениеистребительсамолет
 
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