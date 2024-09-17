Норин объяснил, почему России нужно набрать 50 тысяч мобилизованных и обогнать "украинскую антилопу"
Гипотетически, 50 тысяч мобилизованных хватит российской армии, чтобы протянуть следующий год. В сочетании с набором добровольцев и самообыском внутри других войск. Вопрос в том, что будет происходить с Украиной. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, журналист, автор книги о двух чеченских кампаниях Евгений Норин
По мнению эксперта, в России уже назрела необходимость проводить вторую волну мобилизации, которую сейчас не проводят по политическим и экономическим причинам. Если собрать 50 тысяч человек по всей стране, общество этого не заметит, отметил журналист.
По его ловам, гипотетически, 50 тысяч мобилизованных хватит российской армии, чтобы протянуть следующий год. В сочетании с набором добровольцев и самообыском внутри других войск, отметил он.
"Да, это не самая веселая ситуация, когда полки морской пехоты комплектуют из экипажей подводных лодок, но, например, в Первую чеченскую кампанию Грозный брали морпехи, которые значительную частью были не настоящими морпехами, а выдернутыми с кораблей. Возможно, нам на это идти тоже придется", — подчеркнул Норин.
Конечно, армия продержится 2025 год. Вопрос в том, что будет происходить с Украиной. Есть известный парадокс льва и антилопы: когда лев гонится за антилопой, у антилопы нет задачи бежать быстрее всех. У нее задача бежать быстрее, чем самая медленная антилопа, рассказал эксперт.
"Мы тоже должны бежать быстрее украинской антилопы. Если она скопытится раньше, мы все перекрестимся и начнем мирные переговоры с Западом о новой архитектуре безопасности", — подытожил собеседник издания.
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