https://ukraina.ru/20240917/1057476946.html

Норин объяснил, почему России нужно набрать 50 тысяч мобилизованных и обогнать "украинскую антилопу"

Норин объяснил, почему России нужно набрать 50 тысяч мобилизованных и обогнать "украинскую антилопу" - 17.09.2024 Украина.ру

Норин объяснил, почему России нужно набрать 50 тысяч мобилизованных и обогнать "украинскую антилопу"

Гипотетически, 50 тысяч мобилизованных хватит российской армии, чтобы протянуть следующий год. В сочетании с набором добровольцев и самообыском внутри других войск. Вопрос в том, что будет происходить с Украиной. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, журналист, автор книги о двух чеченских кампаниях Евгений Норин

2024-09-17T06:15

2024-09-17T06:15

2024-09-17T06:15

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грозный

евгений норин

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запад

переговоры

мобилизация

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По мнению эксперта, в России уже назрела необходимость проводить вторую волну мобилизации, которую сейчас не проводят по политическим и экономическим причинам. Если собрать 50 тысяч человек по всей стране, общество этого не заметит, отметил журналист.По его ловам, гипотетически, 50 тысяч мобилизованных хватит российской армии, чтобы протянуть следующий год. В сочетании с набором добровольцев и самообыском внутри других войск, отметил он.Конечно, армия продержится 2025 год. Вопрос в том, что будет происходить с Украиной. Есть известный парадокс льва и антилопы: когда лев гонится за антилопой, у антилопы нет задачи бежать быстрее всех. У нее задача бежать быстрее, чем самая медленная антилопа, рассказал эксперт."Мы тоже должны бежать быстрее украинской антилопы. Если она скопытится раньше, мы все перекрестимся и начнем мирные переговоры с Западом о новой архитектуре безопасности", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Норина: Скоро ВСУ зубами будут держатся за Суджу, а Россия повторит один эпизод штурма Грозного читайте на сайте Украина.руО том, что на самом деле произошло в центре связи в Полтаве и какие потери понес противник — в интервью Владислава Евтушенко: У ВСУ в Полтаве есть много опасных объектов, но Россия обрушит их как в Авдеевке на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240916/1057463873.html

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новости, россия, украина, грозный, евгений норин, вс рф, армия, запад, переговоры, мобилизация, чечня, сво