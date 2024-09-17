Норин объяснил, почему России нужно набрать 50 тысяч мобилизованных и обогнать "украинскую антилопу" - 17.09.2024 Украина.ру
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Норин объяснил, почему России нужно набрать 50 тысяч мобилизованных и обогнать "украинскую антилопу"
Норин объяснил, почему России нужно набрать 50 тысяч мобилизованных и обогнать "украинскую антилопу" - 17.09.2024 Украина.ру
Норин объяснил, почему России нужно набрать 50 тысяч мобилизованных и обогнать "украинскую антилопу"
Гипотетически, 50 тысяч мобилизованных хватит российской армии, чтобы протянуть следующий год. В сочетании с набором добровольцев и самообыском внутри других войск. Вопрос в том, что будет происходить с Украиной. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, журналист, автор книги о двух чеченских кампаниях Евгений Норин
2024-09-17T06:15
2024-09-17T06:15
новости
россия
украина
грозный
евгений норин
вс рф
армия
запад
переговоры
мобилизация
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По мнению эксперта, в России уже назрела необходимость проводить вторую волну мобилизации, которую сейчас не проводят по политическим и экономическим причинам. Если собрать 50 тысяч человек по всей стране, общество этого не заметит, отметил журналист.По его ловам, гипотетически, 50 тысяч мобилизованных хватит российской армии, чтобы протянуть следующий год. В сочетании с набором добровольцев и самообыском внутри других войск, отметил он.Конечно, армия продержится 2025 год. Вопрос в том, что будет происходить с Украиной. Есть известный парадокс льва и антилопы: когда лев гонится за антилопой, у антилопы нет задачи бежать быстрее всех. У нее задача бежать быстрее, чем самая медленная антилопа, рассказал эксперт."Мы тоже должны бежать быстрее украинской антилопы. Если она скопытится раньше, мы все перекрестимся и начнем мирные переговоры с Западом о новой архитектуре безопасности", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Норина: Скоро ВСУ зубами будут держатся за Суджу, а Россия повторит один эпизод штурма Грозного читайте на сайте Украина.руО том, что на самом деле произошло в центре связи в Полтаве и какие потери понес противник — в интервью Владислава Евтушенко: У ВСУ в Полтаве есть много опасных объектов, но Россия обрушит их как в Авдеевке на сайте Украина.ру
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украина
грозный
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новости, россия, украина, грозный, евгений норин, вс рф, армия, запад, переговоры, мобилизация, чечня, сво
Новости, Россия, Украина, Грозный, Евгений Норин, ВС РФ, Армия, Запад, переговоры, мобилизация, Чечня, СВО

Норин объяснил, почему России нужно набрать 50 тысяч мобилизованных и обогнать "украинскую антилопу"

06:15 17.09.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкСпецназ "Ахмат" в Курской области
Спецназ Ахмат в Курской области - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Гипотетически, 50 тысяч мобилизованных хватит российской армии, чтобы протянуть следующий год. В сочетании с набором добровольцев и самообыском внутри других войск. Вопрос в том, что будет происходить с Украиной. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, журналист, автор книги о двух чеченских кампаниях Евгений Норин
По мнению эксперта, в России уже назрела необходимость проводить вторую волну мобилизации, которую сейчас не проводят по политическим и экономическим причинам. Если собрать 50 тысяч человек по всей стране, общество этого не заметит, отметил журналист.
По его ловам, гипотетически, 50 тысяч мобилизованных хватит российской армии, чтобы протянуть следующий год. В сочетании с набором добровольцев и самообыском внутри других войск, отметил он.
"Да, это не самая веселая ситуация, когда полки морской пехоты комплектуют из экипажей подводных лодок, но, например, в Первую чеченскую кампанию Грозный брали морпехи, которые значительную частью были не настоящими морпехами, а выдернутыми с кораблей. Возможно, нам на это идти тоже придется", — подчеркнул Норин.
Конечно, армия продержится 2025 год. Вопрос в том, что будет происходить с Украиной. Есть известный парадокс льва и антилопы: когда лев гонится за антилопой, у антилопы нет задачи бежать быстрее всех. У нее задача бежать быстрее, чем самая медленная антилопа, рассказал эксперт.
"Мы тоже должны бежать быстрее украинской антилопы. Если она скопытится раньше, мы все перекрестимся и начнем мирные переговоры с Западом о новой архитектуре безопасности", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Евгения Норина: Скоро ВСУ зубами будут держатся за Суджу, а Россия повторит один эпизод штурма Грозного читайте на сайте Украина.ру
О том, что на самом деле произошло в центре связи в Полтаве и какие потери понес противник — в интервью Владислава Евтушенко: У ВСУ в Полтаве есть много опасных объектов, но Россия обрушит их как в Авдеевке на сайте Украина.ру
Зеленский
Вчера, 05:30
Желаемое за действительное. Ни Россия, ни Запад не стремятся к эскалации, которая нужна только ЗеленскомуРешение позволить Украине бить западным оружием вглубь России не принято, и не похоже, что будет. Лидеры ключевых стран НАТО либо прямо против, либо говорят, что в целом за, но объясняют военную нецелесообразность и даже опасность таких действий
 
НовостиРоссияУкраинаГрозныйЕвгений НоринВС РФАрмияЗападпереговорымобилизацияЧечняСВО
 
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