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Финляндия развернет бригаду НАТО на границе с Россией

Финляндия развернет бригаду НАТО на границе с Россией - 22.08.2024 Украина.ру

Финляндия развернет бригаду НАТО на границе с Россией

Бригада сухопутных войск НАТО вскоре будет развёрнута на севере Финляндии для "для усиления превентивного сдерживания" России. Об этом 22 августа сообщило издание Iltalehti

2024-08-22T12:46

2024-08-22T12:46

2024-08-22T12:46

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Бригада численностью 4000–5000 солдат будет сформирована под началом НАТО и расквартирована в Финляндии со штабом в Миккели. В нее также войдут шведские и норвежские солдаты.Уже готовы объекты для проживания солдат бригады. Выделена бронетехника."Бригада в первую очередь формируется для усиления обороны Северной Финляндии. Солдаты НАТО размещены, например, в Ивало, Соданкюля и Рованиеми. Важными местами содержания и материально-технического обеспечения бригады являются порт Кеми, железнодорожное сообщение из Норвегии и Швеции в Торнио, а также аэропорт Рованиеми", - сообщило издание.Формирование штаба велось с весны прошлого года. Как отметило издание, тогда Миккели посетил заместитель командующего Норфолкским штабом совместных операций НАТО британский контр-адмирал Тим Генри."Я провел очень полезный день с командующим финской армией", — заявлял тогда Генри.Он также пожелал "послать россиянам прямой сигнал и публично".Штаб бригады в Миккели находится в подчинении штаб-квартиры в американском Норфолке."Показательно, что сейчас для защиты Финляндии формируется бронетанковая бригада НАТО, вооружение которой будет храниться в Финляндии", - отметило издание.Оно также отметило, что ранее правительство Финляндии и руководство армии "пришли к выводу, что Финляндии необходимо присутствие солдат из стран НАТО на финской земле для усиления превентивного сдерживания".В публикации сказано, что "НАТО рассматривает сильное подразделение сухопутных войск бригады как боевую единицу, способную нанести удар, имеющий превентивный эффект".Финляндия и Швеция вступили в НАТО весной 2023 года. В августе нынешнего года Президент Финляндии оправдал вооружённое вторжение Украины в Россию

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