Финляндия развернет бригаду НАТО на границе с Россией - 22.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240822/1056991930.html
Финляндия развернет бригаду НАТО на границе с Россией
Финляндия развернет бригаду НАТО на границе с Россией - 22.08.2024 Украина.ру
Финляндия развернет бригаду НАТО на границе с Россией
Бригада сухопутных войск НАТО вскоре будет развёрнута на севере Финляндии для "для усиления превентивного сдерживания" России. Об этом 22 августа сообщило издание Iltalehti
2024-08-22T12:46
2024-08-22T12:46
новости
финляндия
россия
швеция
нато
сша
норвегия
европа
ес
русофобия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/15/1052305643_359:98:1949:992_1920x0_80_0_0_8183d26728e10c37ee33f643d4825900.jpg
Бригада численностью 4000–5000 солдат будет сформирована под началом НАТО и расквартирована в Финляндии со штабом в Миккели. В нее также войдут шведские и норвежские солдаты.Уже готовы объекты для проживания солдат бригады. Выделена бронетехника."Бригада в первую очередь формируется для усиления обороны Северной Финляндии. Солдаты НАТО размещены, например, в Ивало, Соданкюля и Рованиеми. Важными местами содержания и материально-технического обеспечения бригады являются порт Кеми, железнодорожное сообщение из Норвегии и Швеции в Торнио, а также аэропорт Рованиеми", - сообщило издание.Формирование штаба велось с весны прошлого года. Как отметило издание, тогда Миккели посетил заместитель командующего Норфолкским штабом совместных операций НАТО британский контр-адмирал Тим Генри."Я провел очень полезный день с командующим финской армией", — заявлял тогда Генри.Он также пожелал "послать россиянам прямой сигнал и публично".Штаб бригады в Миккели находится в подчинении штаб-квартиры в американском Норфолке."Показательно, что сейчас для защиты Финляндии формируется бронетанковая бригада НАТО, вооружение которой будет храниться в Финляндии", - отметило издание.Оно также отметило, что ранее правительство Финляндии и руководство армии "пришли к выводу, что Финляндии необходимо присутствие солдат из стран НАТО на финской земле для усиления превентивного сдерживания".В публикации сказано, что "НАТО рассматривает сильное подразделение сухопутных войск бригады как боевую единицу, способную нанести удар, имеющий превентивный эффект".Финляндия и Швеция вступили в НАТО весной 2023 года. В августе нынешнего года Президент Финляндии оправдал вооружённое вторжение Украины в Россию
финляндия
россия
швеция
сша
норвегия
европа
британия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/15/1052305643_228:0:2048:1365_1920x0_80_0_0_76087f623a38062a95a6964f433d2436.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, финляндия, россия, швеция, нато, сша, норвегия, европа, ес, русофобия, британия, граница
Новости, Финляндия, Россия, Швеция, НАТО, США, Норвегия, Европа, ЕС, Русофобия, Британия, граница

Финляндия развернет бригаду НАТО на границе с Россией

12:46 22.08.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Puolustusvoimat - Försvarsmakten
- РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Puolustusvoimat - Försvarsmakten
Читать в
Бригада сухопутных войск НАТО вскоре будет развёрнута на севере Финляндии для "для усиления превентивного сдерживания" России. Об этом 22 августа сообщило издание Iltalehti
Бригада численностью 4000–5000 солдат будет сформирована под началом НАТО и расквартирована в Финляндии со штабом в Миккели. В нее также войдут шведские и норвежские солдаты.
Уже готовы объекты для проживания солдат бригады. Выделена бронетехника.
"Бригада в первую очередь формируется для усиления обороны Северной Финляндии. Солдаты НАТО размещены, например, в Ивало, Соданкюля и Рованиеми. Важными местами содержания и материально-технического обеспечения бригады являются порт Кеми, железнодорожное сообщение из Норвегии и Швеции в Торнио, а также аэропорт Рованиеми", - сообщило издание.
Формирование штаба велось с весны прошлого года. Как отметило издание, тогда Миккели посетил заместитель командующего Норфолкским штабом совместных операций НАТО британский контр-адмирал Тим Генри.
"Я провел очень полезный день с командующим финской армией", — заявлял тогда Генри.
Он также пожелал "послать россиянам прямой сигнал и публично".
Штаб бригады в Миккели находится в подчинении штаб-квартиры в американском Норфолке.
"Показательно, что сейчас для защиты Финляндии формируется бронетанковая бригада НАТО, вооружение которой будет храниться в Финляндии", - отметило издание.
Оно также отметило, что ранее правительство Финляндии и руководство армии "пришли к выводу, что Финляндии необходимо присутствие солдат из стран НАТО на финской земле для усиления превентивного сдерживания".
В публикации сказано, что "НАТО рассматривает сильное подразделение сухопутных войск бригады как боевую единицу, способную нанести удар, имеющий превентивный эффект".
Финляндия и Швеция вступили в НАТО весной 2023 года. В августе нынешнего года Президент Финляндии оправдал вооружённое вторжение Украины в Россию
 
НовостиФинляндияРоссияШвецияНАТОСШАНорвегияЕвропаЕСРусофобияБританияграница
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:50Визит Зеленского, нехватка персонала и фиктивные работницы. Что происходит в Днепре (б. Днепропетровске)
12:46Иностранным охотникам за сенсациями в Курской области грозит тюрьма - ФСБ
12:46Финляндия развернет бригаду НАТО на границе с Россией
12:25Украина в кольце врагов. Как в Киеве реагируют на визит Владимира Путина в Баку
12:12После падения Покровска российская армия двинет на юг ДНР. ВСУ ждут котлы
12:09Захарова назвала русофобией требования Латвии к ВНЖ россиян
12:08Белоруссия тренируется сбивать БПЛА на российском полигоне
12:08В чём смысл указа Путина и кого ещё примет Россия: Шеслер о миграционной политике
11:39Гросси посетит Курскую АЭС на следующей неделе — МАГАТЭ
11:34Почему Леопард-1 – не лучший выбор для поля боя на Украине
11:26Следком России сообщил о новых расследованиях преступлений ВФУ
11:25Крымского диверсанта СБУ готовили в Киеве - допрос
10:47ВСУ обстреляли Белгородскую область, ранена женщина
10:47Россия может ударить. Посольство США призвало американцев покинуть Украину
10:35Операции после Покровска
10:07Планировали подрывы, следили за ВС РФ. В Крыму поймали украинских агентов
09:59В Курске устанавливают железобетонные укрытия
09:52ВСУ обстреляли Донецк, ранены мирные жители
09:41Попытка вторжения в Брянскую область, налёт на Волгоград. Главное на Украине на утро 22 августа
08:58ПВО сбила почти 30 дронов над регионами России - Минобороны
Лента новостейМолния