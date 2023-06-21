Война за батарейки. Кому достанутся месторождения лития на Украине - 21.06.2023 Украина.ру
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Война за батарейки. Кому достанутся месторождения лития на Украине
Война за батарейки. Кому достанутся месторождения лития на Украине - 21.06.2023 Украина.ру
Война за батарейки. Кому достанутся месторождения лития на Украине
Как известно, одним из элементов долгосрочных планов по трансформации западной промышленности должен стать постепенный отказ от углеводородов и переход на "зеленые технологии". Но здесь есть проблема — в элементах электропитания
2023-06-21T11:32
2023-06-21T11:45
украина
эксклюзив
батарейки
литий
месторождения
промышленность
запад
технологии
аккумуляторы
сша
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Ведь электромобили, электросамокаты, солнечные панели, беспилотники и даже космические аппараты требуют наличие аккумулятора или батареи, которые обычно содержат литий (литийионные аккумуляторы).И вот в эту батарейку, вернее, в объем ее заряда, мощности и ценовой доступности, упираются все европейские амбициозные планы. И Украина в этих планах занимает особое место, чем отчасти объясняется заинтересованность Запада в ее нынешней военной поддержке.Чтобы иметь собственные фабрики по производству аккумуляторов, еще в 2017 году Европейская комиссия основала Европейский аккумуляторный альянс. Его задача — продвижение и поддержка производства аккумуляторов в ЕС, чтобы опередить Китай, который сейчас является мировым лидером по производству аккумуляторов (76% мирового производства).Европейская компания LMC Automotive прогнозировала, что к 2032 году Европе потребуется около 25 заводов по производству аккумуляторных батарей. Полная европейская производственно-сбытовая цепочка аккумуляторов, от обработки материалов до вторичной переработки, может достичь оборота в 250 миллиардов евро в год, прогнозировали в компании.Однако в понедельник, 19 июня, аудиторская палата Европейского союза заявила, что ЕС пока не может стать мировым лидером в производстве аккумуляторных батарей, так как доступ к сырью остается серьезной проблемой. В ЕС также прогнозируют, что расширения мощностей по производству аккумуляторов будет недостаточно для удовлетворения растущего спроса, поэтому ЕС может в конечном итоге не достичь своей цели по сокращению выбросов к 2035 году — к дате, на которую в Евросоюзе запланирован запрет на продажу бензиновых и дизельных автомобилей. По мнению аудиторов, ЕС не следует становиться таким же зависимым от поставок аккумуляторов, как это было с российским природным газом.Денис Алёшин, директор по стратегическому развитию ООО «УкрЛитийДобыча» на днях призвал ЕС вспомнить об Украине в этом отношении, в особенности о Кировоградской области. Без производства собственных аккумуляторов в должном объеме Западу придется либо отказываться от своих «зеленых» планов, либо придется становиться зависимым от Китая и поставок батареек. Проще говоря, ЕС стоит перед выбором: либо отказ от зависимости от российских углеводородов, либо отказ от зависимости от китайских поставок. На данный момент большая часть неочищенного лития в ЕС поступает из Австралии, но логистика доставки с другого конца света весьма накладна, поэтому ЕС всерьез рассматривал Украину как потенциального поставщика сырья.Самые крупные запасы лития находятся в Боливии. Свержение в 2019 году законного президента Боливии Эво Моралеса латиноамериканские эксперты связывали именно с национализацией литиевых рудников. За Боливией по объемам разведанных запасов идут Чили и Аргентина, за которыми следуют залежи в США, Австралии, Китае и Конго, но все они находятся достаточно далеко от ЕС, а вот Украина рядом.«В Европе строятся новые мощности по производству катодов и батарей — это драйвер роста спроса на литий в ЕС, а мы находимся рядом», — говорил директор украинского представительства компании Millstone Максим Шинкаренко.Заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук в прошлом году сватала залежи украинского лития европейцам, чтобы те активнее включались в борьбу против РФ. «Литий, благодаря его эффективному накоплению энергии на единицу веса, стал практически незаменимым при производстве батарей электромобилей. Таким образом, поддержка и сотрудничество в дальнейшей деоккупации украинской земли ускорят и расширят доступ к украинским критически важным видам сырья как самой Украины, так и наших партнеров», — заявляла Гринцук.Федеральное немецкое агентство внешней торговли Germany Trade and Invest (GTAI) еще в начале текущего года в отчете под заголовком «Сырьевые богатства Украины под угрозой» утверждало, что «война на Украине — это еще и битва за полезные ископаемые».Крупнейшее месторождение лития на Украине расположено в центре охваченного боевыми действиями Донбасса, всего в нескольких километрах от линии фронта в селе Шевченко Донецкой области (Покровский район). Месторождение в свое время прибрала к рукам компания Petro Consulting, которую контролируют бизнесмены из круга Петра Порошенко. Компания получила лицензии на добычу без проведения тендера на месторождение лития в Шевченко еще в 2018 году, затем «прикупив» и месторождения в Кировоградской области.В феврале 2022 года она перерегистрировалась, став компанией European Lithium Ukraine. Как ожидается, она будет выкуплена австралийско-европейской горнодобывающей компанией European Lithium, как только будет обеспечен доступ к запасам лития на Украине. Иными словами, Порошенко через подставных лиц приватизировал месторождения для последующей продажи западным корпорациям.Американский социалист Грегор Линк в начале июня писал, что усилия США и ЕС по разграблению украинских месторождений лития и титана являются частью более широких планов, имеющих целью привязать Украину к Западу в качестве стратегического поставщика сырья. И необходимо это, по мнению Линка, чтобы освободиться от зависимости от Китая, против которого ЕС, а также Соединенные Штаты, готовятся вести войну.Следует отметить, что спрос на литий может долго и не продержаться на нынешнем уровне. Технологии не стоят на месте и сейчас российские, западные и китайские ученые тестируют графен (модификация углерода, открытая в 2004 г.) для замены лития в аккумуляторах. В случае появления успешных разработок ценность украинского лития будет падать, а вместе с ним и заинтересованность Запада в Украине, как сырьевом придатке для производства батареек.
https://ukraina.ru/20230217/1043653057.html
https://ukraina.ru/20220822/1037875276.html
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украина, эксклюзив, батарейки, литий, месторождения, промышленность, запад, технологии, аккумуляторы, сша, зарубежье, новые регионы
Украина, Эксклюзив, батарейки, литий, месторождения, промышленность, Запад, технологии, аккумуляторы, США, Зарубежье, Новые регионы

Война за батарейки. Кому достанутся месторождения лития на Украине

11:32 21.06.2023 (обновлено: 11:45 21.06.2023)
 
© AFP2023 / MARTIN BERNETTI
- РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© AFP2023 / MARTIN BERNETTI
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
Как известно, одним из элементов долгосрочных планов по трансформации западной промышленности должен стать постепенный отказ от углеводородов и переход на "зеленые технологии". Но здесь есть проблема — в элементах электропитания
Ведь электромобили, электросамокаты, солнечные панели, беспилотники и даже космические аппараты требуют наличие аккумулятора или батареи, которые обычно содержат литий (литийионные аккумуляторы).
И вот в эту батарейку, вернее, в объем ее заряда, мощности и ценовой доступности, упираются все европейские амбициозные планы. И Украина в этих планах занимает особое место, чем отчасти объясняется заинтересованность Запада в ее нынешней военной поддержке.
Чтобы иметь собственные фабрики по производству аккумуляторов, еще в 2017 году Европейская комиссия основала Европейский аккумуляторный альянс. Его задача — продвижение и поддержка производства аккумуляторов в ЕС, чтобы опередить Китай, который сейчас является мировым лидером по производству аккумуляторов (76% мирового производства).
Европейская компания LMC Automotive прогнозировала, что к 2032 году Европе потребуется около 25 заводов по производству аккумуляторных батарей. Полная европейская производственно-сбытовая цепочка аккумуляторов, от обработки материалов до вторичной переработки, может достичь оборота в 250 миллиардов евро в год, прогнозировали в компании.
Однако в понедельник, 19 июня, аудиторская палата Европейского союза заявила, что ЕС пока не может стать мировым лидером в производстве аккумуляторных батарей, так как доступ к сырью остается серьезной проблемой. В ЕС также прогнозируют, что расширения мощностей по производству аккумуляторов будет недостаточно для удовлетворения растущего спроса, поэтому ЕС может в конечном итоге не достичь своей цели по сокращению выбросов к 2035 году — к дате, на которую в Евросоюзе запланирован запрет на продажу бензиновых и дизельных автомобилей. По мнению аудиторов, ЕС не следует становиться таким же зависимым от поставок аккумуляторов, как это было с российским природным газом.
Кропивницкий ангел хранитель церковь
17 февраля, 04:53
Без фермеров и трактористов, но с залежами лития для ЕС. Что происходит в Кировоградской областиВ ночь на 16 февраля в Кировоградской области было попадание по объекту инфраструктуры в Кропивницком районе. Весь день над Кропивницким поднимался столб густого черного дыма
Денис Алёшин, директор по стратегическому развитию ООО «УкрЛитийДобыча» на днях призвал ЕС вспомнить об Украине в этом отношении, в особенности о Кировоградской области.

«В этот момент нужно вспомнить об Украине, где есть большие залежи литийсодержащих руд и которая фактически является частью Европы с перспективой членства в ЕС. Украинские минеральные запасы были изучены еще в советское время. Перспективными считаются четыре месторождения лития в Кировоградской, Донецкой и Запорожской областях. Но по понятным причинам активные работы сегодня могут проводиться только на Кировоградщине», — заявил Алёшин.

Без производства собственных аккумуляторов в должном объеме Западу придется либо отказываться от своих «зеленых» планов, либо придется становиться зависимым от Китая и поставок батареек. Проще говоря, ЕС стоит перед выбором: либо отказ от зависимости от российских углеводородов, либо отказ от зависимости от китайских поставок. На данный момент большая часть неочищенного лития в ЕС поступает из Австралии, но логистика доставки с другого конца света весьма накладна, поэтому ЕС всерьез рассматривал Украину как потенциального поставщика сырья.
Самые крупные запасы лития находятся в Боливии. Свержение в 2019 году законного президента Боливии Эво Моралеса латиноамериканские эксперты связывали именно с национализацией литиевых рудников. За Боливией по объемам разведанных запасов идут Чили и Аргентина, за которыми следуют залежи в США, Австралии, Китае и Конго, но все они находятся достаточно далеко от ЕС, а вот Украина рядом.
Литейное производство в Бердянске - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
22 августа 2022, 07:28
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«В Европе строятся новые мощности по производству катодов и батарей — это драйвер роста спроса на литий в ЕС, а мы находимся рядом», — говорил директор украинского представительства компании Millstone Максим Шинкаренко.
Заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук в прошлом году сватала залежи украинского лития европейцам, чтобы те активнее включались в борьбу против РФ.
«Литий, благодаря его эффективному накоплению энергии на единицу веса, стал практически незаменимым при производстве батарей электромобилей. Таким образом, поддержка и сотрудничество в дальнейшей деоккупации украинской земли ускорят и расширят доступ к украинским критически важным видам сырья как самой Украины, так и наших партнеров», — заявляла Гринцук.
Федеральное немецкое агентство внешней торговли Germany Trade and Invest (GTAI) еще в начале текущего года в отчете под заголовком «Сырьевые богатства Украины под угрозой» утверждало, что «война на Украине — это еще и битва за полезные ископаемые».
Крупнейшее месторождение лития на Украине расположено в центре охваченного боевыми действиями Донбасса, всего в нескольких километрах от линии фронта в селе Шевченко Донецкой области (Покровский район). Месторождение в свое время прибрала к рукам компания Petro Consulting, которую контролируют бизнесмены из круга Петра Порошенко. Компания получила лицензии на добычу без проведения тендера на месторождение лития в Шевченко еще в 2018 году, затем «прикупив» и месторождения в Кировоградской области.
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Были гигантами, стали нищими. Что построили на Украине за минувшие 20 летВ 1990 году Украина была одним из основных производителей энергетического и металлургического оборудования, приборостроения, сельскохозяйственных машин и железнодорожных вагонов СССР, а в некоторых подсекторах отрасли (как производство всевозможных видов комбайнов, роторных экскаваторов) была практически монопольным производителем
В феврале 2022 года она перерегистрировалась, став компанией European Lithium Ukraine. Как ожидается, она будет выкуплена австралийско-европейской горнодобывающей компанией European Lithium, как только будет обеспечен доступ к запасам лития на Украине. Иными словами, Порошенко через подставных лиц приватизировал месторождения для последующей продажи западным корпорациям.
Американский социалист Грегор Линк в начале июня писал, что усилия США и ЕС по разграблению украинских месторождений лития и титана являются частью более широких планов, имеющих целью привязать Украину к Западу в качестве стратегического поставщика сырья. И необходимо это, по мнению Линка, чтобы освободиться от зависимости от Китая, против которого ЕС, а также Соединенные Штаты, готовятся вести войну.
Следует отметить, что спрос на литий может долго и не продержаться на нынешнем уровне. Технологии не стоят на месте и сейчас российские, западные и китайские ученые тестируют графен (модификация углерода, открытая в 2004 г.) для замены лития в аккумуляторах. В случае появления успешных разработок ценность украинского лития будет падать, а вместе с ним и заинтересованность Запада в Украине, как сырьевом придатке для производства батареек.
 
УкраинаЭксклюзивбатарейкилитийместорожденияпромышленностьЗападтехнологииаккумуляторыСШАЗарубежьеНовые регионы
 
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Заголовок открываемого материала
11:32Война за батарейки. Кому достанутся месторождения лития на Украине
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