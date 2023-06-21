https://ukraina.ru/20230621/1047429007.html

Война за батарейки. Кому достанутся месторождения лития на Украине

Война за батарейки. Кому достанутся месторождения лития на Украине - 21.06.2023 Украина.ру

Война за батарейки. Кому достанутся месторождения лития на Украине

Как известно, одним из элементов долгосрочных планов по трансформации западной промышленности должен стать постепенный отказ от углеводородов и переход на "зеленые технологии". Но здесь есть проблема — в элементах электропитания

2023-06-21T11:32

2023-06-21T11:32

2023-06-21T11:45

украина

эксклюзив

батарейки

литий

месторождения

промышленность

запад

технологии

аккумуляторы

сша

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Ведь электромобили, электросамокаты, солнечные панели, беспилотники и даже космические аппараты требуют наличие аккумулятора или батареи, которые обычно содержат литий (литийионные аккумуляторы).И вот в эту батарейку, вернее, в объем ее заряда, мощности и ценовой доступности, упираются все европейские амбициозные планы. И Украина в этих планах занимает особое место, чем отчасти объясняется заинтересованность Запада в ее нынешней военной поддержке.Чтобы иметь собственные фабрики по производству аккумуляторов, еще в 2017 году Европейская комиссия основала Европейский аккумуляторный альянс. Его задача — продвижение и поддержка производства аккумуляторов в ЕС, чтобы опередить Китай, который сейчас является мировым лидером по производству аккумуляторов (76% мирового производства).Европейская компания LMC Automotive прогнозировала, что к 2032 году Европе потребуется около 25 заводов по производству аккумуляторных батарей. Полная европейская производственно-сбытовая цепочка аккумуляторов, от обработки материалов до вторичной переработки, может достичь оборота в 250 миллиардов евро в год, прогнозировали в компании.Однако в понедельник, 19 июня, аудиторская палата Европейского союза заявила, что ЕС пока не может стать мировым лидером в производстве аккумуляторных батарей, так как доступ к сырью остается серьезной проблемой. В ЕС также прогнозируют, что расширения мощностей по производству аккумуляторов будет недостаточно для удовлетворения растущего спроса, поэтому ЕС может в конечном итоге не достичь своей цели по сокращению выбросов к 2035 году — к дате, на которую в Евросоюзе запланирован запрет на продажу бензиновых и дизельных автомобилей. По мнению аудиторов, ЕС не следует становиться таким же зависимым от поставок аккумуляторов, как это было с российским природным газом.Денис Алёшин, директор по стратегическому развитию ООО «УкрЛитийДобыча» на днях призвал ЕС вспомнить об Украине в этом отношении, в особенности о Кировоградской области. Без производства собственных аккумуляторов в должном объеме Западу придется либо отказываться от своих «зеленых» планов, либо придется становиться зависимым от Китая и поставок батареек. Проще говоря, ЕС стоит перед выбором: либо отказ от зависимости от российских углеводородов, либо отказ от зависимости от китайских поставок. На данный момент большая часть неочищенного лития в ЕС поступает из Австралии, но логистика доставки с другого конца света весьма накладна, поэтому ЕС всерьез рассматривал Украину как потенциального поставщика сырья.Самые крупные запасы лития находятся в Боливии. Свержение в 2019 году законного президента Боливии Эво Моралеса латиноамериканские эксперты связывали именно с национализацией литиевых рудников. За Боливией по объемам разведанных запасов идут Чили и Аргентина, за которыми следуют залежи в США, Австралии, Китае и Конго, но все они находятся достаточно далеко от ЕС, а вот Украина рядом.«В Европе строятся новые мощности по производству катодов и батарей — это драйвер роста спроса на литий в ЕС, а мы находимся рядом», — говорил директор украинского представительства компании Millstone Максим Шинкаренко.Заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук в прошлом году сватала залежи украинского лития европейцам, чтобы те активнее включались в борьбу против РФ. «Литий, благодаря его эффективному накоплению энергии на единицу веса, стал практически незаменимым при производстве батарей электромобилей. Таким образом, поддержка и сотрудничество в дальнейшей деоккупации украинской земли ускорят и расширят доступ к украинским критически важным видам сырья как самой Украины, так и наших партнеров», — заявляла Гринцук.Федеральное немецкое агентство внешней торговли Germany Trade and Invest (GTAI) еще в начале текущего года в отчете под заголовком «Сырьевые богатства Украины под угрозой» утверждало, что «война на Украине — это еще и битва за полезные ископаемые».Крупнейшее месторождение лития на Украине расположено в центре охваченного боевыми действиями Донбасса, всего в нескольких километрах от линии фронта в селе Шевченко Донецкой области (Покровский район). Месторождение в свое время прибрала к рукам компания Petro Consulting, которую контролируют бизнесмены из круга Петра Порошенко. Компания получила лицензии на добычу без проведения тендера на месторождение лития в Шевченко еще в 2018 году, затем «прикупив» и месторождения в Кировоградской области.В феврале 2022 года она перерегистрировалась, став компанией European Lithium Ukraine. Как ожидается, она будет выкуплена австралийско-европейской горнодобывающей компанией European Lithium, как только будет обеспечен доступ к запасам лития на Украине. Иными словами, Порошенко через подставных лиц приватизировал месторождения для последующей продажи западным корпорациям.Американский социалист Грегор Линк в начале июня писал, что усилия США и ЕС по разграблению украинских месторождений лития и титана являются частью более широких планов, имеющих целью привязать Украину к Западу в качестве стратегического поставщика сырья. И необходимо это, по мнению Линка, чтобы освободиться от зависимости от Китая, против которого ЕС, а также Соединенные Штаты, готовятся вести войну.Следует отметить, что спрос на литий может долго и не продержаться на нынешнем уровне. Технологии не стоят на месте и сейчас российские, западные и китайские ученые тестируют графен (модификация углерода, открытая в 2004 г.) для замены лития в аккумуляторах. В случае появления успешных разработок ценность украинского лития будет падать, а вместе с ним и заинтересованность Запада в Украине, как сырьевом придатке для производства батареек.

https://ukraina.ru/20230217/1043653057.html

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