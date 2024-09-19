https://ukraina.ru/20240919/1057528213.html

Как "зраду" выдать за "победу". Украинские эксперты с тревогой о плане победы Зеленского

Как "зраду" выдать за "победу". Украинские эксперты с тревогой о плане победы Зеленского - 19.09.2024 Украина.ру

Как "зраду" выдать за "победу". Украинские эксперты с тревогой о плане победы Зеленского

На Украине думают над тем, что можно будет считать победой или поражением в затянувшемся конфликте и тревожатся, не приведет ли его продолжение к уничтожению и государства, и нации.

2024-09-19T06:10

2024-09-19T06:10

2024-09-19T06:10

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Но больше говорят о победах. Ведь Зеленский везет своим западным хозяевам план, который сам он окрестил "планом победы". А что есть для Украины (для киевского режима – Ред.) победа?Украинский политтехнолог Андрей Золотарёв отмечает, что и выход на границы 1991 года вряд ли можно считать победой, вот полный разгром войск противника – да, так многие себе представляют. Раньше говорили, что сохранение государственности - уже победа. Теперь же победа трактуется по-разному и большинство уже слабо понимает, о чем речь, сказал он в эфире интернет-канала Politeka."В наших условиях – ну, знаете, как политтехнолог, могу сказать, что и полнейшую зраду (измену – Ред.) можно вполне успешно выдать за победу. Что, скорее всего, в наших условиях может и случиться", - предположил Золотарёв. Он пояснил, что война, судя по всему, будет продолжаться, ситуация на фронтах и в тылу не самая простая, а внешнее финансирование может быть сведено к минимуму.Что касается разрешения Киеву бить по объектам в глубине России (важная часть пресловутого "плана победы"), то пока Запад не готов объявить об этом, но все может измениться, не исключено, что во время визита Зеленского в США, считает политтехнолог. Однако, по его словам, многие на Западе пытаются избежать прямого вовлечения НАТО в конфликт.Отвечая на вопрос о причинах конфликта, он сказал, что это – разрушение старого миропорядка, существовавшего после Второй мировой и после 1991 года, краха СССР."Украине не повезло оказаться на этом разломе, ей не хватило благоразумия не превратиться в поле боя, в поле выяснения геополитических отношений...", - отметил эксперт.Профессор Института журналистики Киевского национального университета Никита Василенко в эфире одного из ютуб-каналов высказал мнение, что удары дальнобойными ракетами по территории России не принудят Москву к переговорам, как на это рассчитывает кто-то в Киеве.И что понимать под победой? Даже если отвоюем территории, что весьма проблематично, то что с людьми, задал он вопрос, напомнив, что мужчин на Украине остается все меньше, а женщины детородного возраста выезжают из страны и возвращаться не будут – у них там "дети уже пошли в школу".Он продолжил: если война продолжится, если план безумной победы будет принят и мы (киевский режим — Ред.) пойдем на Москву, то придется мобилизовать студентов - "других у нас просто не осталось".Василенко напомнил, что Линдон Джонсон призвал студентов в 1968 году в армию, и американцы скрупулезно подсчитали, что каждый второй студент старшего курса, попавший на Вьетнамскую войну, погибал в течение полугода. Профессор подчеркнул, что и на Украине статистика другой не будет.Экс-депутат Верховной рады и участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук в очередной раз заявил, что Украина сейчас находится в переломном периоде истории, когда стоит вопрос о сохранении государственности и существования нации, которая в результате войны может просто перестать существовать.Для решения этого вопроса надо стабилизировать ситуацию внутри страны, надо выходить из военного кризиса, надо возвращать мир – но Зеленский на это не способен, считает политик.Что касается военного кризиса, то он грозит перерасти в военную катастрофу. Удары России становятся все точнее, ВС РФ увеличивают численность, а у Киева не хватает людей, поддержка Запада сокращается. Сами же представители власти и военные говорят, что это все приведет к военной катастрофе, но никто этого будто бы не слышит, сказал экс-нардеп в интервью журналисту Александру Шелесту*.Он добавил, что пока не видит перевеса и каких-то достижений ВСУ в Курской области, которые перекрыли бы военную катастрофу в Донбассе. Относительно действий ТЦК, которые вводят общество в ступор, то политик предложил провести ротацию – всех ТЦКашников отправить на фронт (по его словам, фронтовиков среди них мало), а военных, потерявших на фронте конечности, отправить работать в ТЦК.По факту демилитаризация Украины происходит прямо сейчас, считает украинский политолог Вадим Карасёв. По его словам, отчасти это происходит в ходе боев, где ВСУ теряет людей и технику. А внутри страны тем временем "происходит демилитаризация сознания".Это видно по тому, как идёт мобилизация, люди не хотят воевать, "они не милитаризованы уже", сказал эксперт в эфире одного из ютуб-каналов."Да, есть люди милитаризованные, накрученные и так далее. Но они, как правило, в тылу, в медиа, они пассионарные, и так далее. Но когда людей забирают воевать вот так, как забирают, заламывая руки, это не пассионарные люди. Они не будут воевать. Они не хотят воевать", - констатировал Карасёв.А раз так, то действительно может скоро сложиться ситуация, когда команде Зеленского придётся придумывать, как "зраду" выдать за "победу"...* Признан иноагентом в РФ.Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в статье Владимира Скачко "Прокси – главное оружие Запада. Доказано Украиной, Сирией и даже Финляндией с Молдавией".

https://ukraina.ru/20240918/1057500013.html

https://ukraina.ru/20240917/1057476599.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, всу, россия, вс рф, андрей золотарев, вадим карасев, игорь мосийчук, владимир зеленский, демилитаризация, запад, вооруженные силы украины, нато, верховная рада