Как "зраду" выдать за "победу". Украинские эксперты с тревогой о плане победы Зеленского - 19.09.2024 Украина.ру
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Как "зраду" выдать за "победу". Украинские эксперты с тревогой о плане победы Зеленского
Как "зраду" выдать за "победу". Украинские эксперты с тревогой о плане победы Зеленского - 19.09.2024 Украина.ру
Как "зраду" выдать за "победу". Украинские эксперты с тревогой о плане победы Зеленского
На Украине думают над тем, что можно будет считать победой или поражением в затянувшемся конфликте и тревожатся, не приведет ли его продолжение к уничтожению и государства, и нации.
2024-09-19T06:10
2024-09-19T06:10
эксклюзив
сво
украина
всу
россия
вс рф
андрей золотарев
вадим карасев
игорь мосийчук
владимир зеленский
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Но больше говорят о победах. Ведь Зеленский везет своим западным хозяевам план, который сам он окрестил "планом победы". А что есть для Украины (для киевского режима – Ред.) победа?Украинский политтехнолог Андрей Золотарёв отмечает, что и выход на границы 1991 года вряд ли можно считать победой, вот полный разгром войск противника – да, так многие себе представляют. Раньше говорили, что сохранение государственности - уже победа. Теперь же победа трактуется по-разному и большинство уже слабо понимает, о чем речь, сказал он в эфире интернет-канала Politeka."В наших условиях – ну, знаете, как политтехнолог, могу сказать, что и полнейшую зраду (измену – Ред.) можно вполне успешно выдать за победу. Что, скорее всего, в наших условиях может и случиться", - предположил Золотарёв. Он пояснил, что война, судя по всему, будет продолжаться, ситуация на фронтах и в тылу не самая простая, а внешнее финансирование может быть сведено к минимуму.Что касается разрешения Киеву бить по объектам в глубине России (важная часть пресловутого "плана победы"), то пока Запад не готов объявить об этом, но все может измениться, не исключено, что во время визита Зеленского в США, считает политтехнолог. Однако, по его словам, многие на Западе пытаются избежать прямого вовлечения НАТО в конфликт.Отвечая на вопрос о причинах конфликта, он сказал, что это – разрушение старого миропорядка, существовавшего после Второй мировой и после 1991 года, краха СССР."Украине не повезло оказаться на этом разломе, ей не хватило благоразумия не превратиться в поле боя, в поле выяснения геополитических отношений...", - отметил эксперт.Профессор Института журналистики Киевского национального университета Никита Василенко в эфире одного из ютуб-каналов высказал мнение, что удары дальнобойными ракетами по территории России не принудят Москву к переговорам, как на это рассчитывает кто-то в Киеве.И что понимать под победой? Даже если отвоюем территории, что весьма проблематично, то что с людьми, задал он вопрос, напомнив, что мужчин на Украине остается все меньше, а женщины детородного возраста выезжают из страны и возвращаться не будут – у них там "дети уже пошли в школу".Он продолжил: если война продолжится, если план безумной победы будет принят и мы (киевский режим — Ред.) пойдем на Москву, то придется мобилизовать студентов - "других у нас просто не осталось".Василенко напомнил, что Линдон Джонсон призвал студентов в 1968 году в армию, и американцы скрупулезно подсчитали, что каждый второй студент старшего курса, попавший на Вьетнамскую войну, погибал в течение полугода. Профессор подчеркнул, что и на Украине статистика другой не будет.Экс-депутат Верховной рады и участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук в очередной раз заявил, что Украина сейчас находится в переломном периоде истории, когда стоит вопрос о сохранении государственности и существования нации, которая в результате войны может просто перестать существовать.Для решения этого вопроса надо стабилизировать ситуацию внутри страны, надо выходить из военного кризиса, надо возвращать мир – но Зеленский на это не способен, считает политик.Что касается военного кризиса, то он грозит перерасти в военную катастрофу. Удары России становятся все точнее, ВС РФ увеличивают численность, а у Киева не хватает людей, поддержка Запада сокращается. Сами же представители власти и военные говорят, что это все приведет к военной катастрофе, но никто этого будто бы не слышит, сказал экс-нардеп в интервью журналисту Александру Шелесту*.Он добавил, что пока не видит перевеса и каких-то достижений ВСУ в Курской области, которые перекрыли бы военную катастрофу в Донбассе. Относительно действий ТЦК, которые вводят общество в ступор, то политик предложил провести ротацию – всех ТЦКашников отправить на фронт (по его словам, фронтовиков среди них мало), а военных, потерявших на фронте конечности, отправить работать в ТЦК.По факту демилитаризация Украины происходит прямо сейчас, считает украинский политолог Вадим Карасёв. По его словам, отчасти это происходит в ходе боев, где ВСУ теряет людей и технику. А внутри страны тем временем "происходит демилитаризация сознания".Это видно по тому, как идёт мобилизация, люди не хотят воевать, "они не милитаризованы уже", сказал эксперт в эфире одного из ютуб-каналов."Да, есть люди милитаризованные, накрученные и так далее. Но они, как правило, в тылу, в медиа, они пассионарные, и так далее. Но когда людей забирают воевать вот так, как забирают, заламывая руки, это не пассионарные люди. Они не будут воевать. Они не хотят воевать", - констатировал Карасёв.А раз так, то действительно может скоро сложиться ситуация, когда команде Зеленского придётся придумывать, как "зраду" выдать за "победу"...* Признан иноагентом в РФ.Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в статье Владимира Скачко "Прокси – главное оружие Запада. Доказано Украиной, Сирией и даже Финляндией с Молдавией".
https://ukraina.ru/20240918/1057500013.html
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Сергей Зуев
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эксклюзив, сво, украина, всу, россия, вс рф, андрей золотарев, вадим карасев, игорь мосийчук, владимир зеленский, демилитаризация, запад, вооруженные силы украины, нато, верховная рада
Эксклюзив, СВО, Украина, ВСУ, Россия, ВС РФ, Андрей Золотарев, Вадим Карасев, Игорь Мосийчук, Владимир Зеленский, демилитаризация, Запад, Вооруженные силы Украины, НАТО, Верховная Рада

Как "зраду" выдать за "победу". Украинские эксперты с тревогой о плане победы Зеленского

06:10 19.09.2024
 
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Киевляне захотели снести памятник архангелу Михаилу из-за Екатерины II
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Сергей Зуев
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На Украине думают над тем, что можно будет считать победой или поражением в затянувшемся конфликте и тревожатся, не приведет ли его продолжение к уничтожению и государства, и нации.
Но больше говорят о победах. Ведь Зеленский везет своим западным хозяевам план, который сам он окрестил "планом победы". А что есть для Украины (для киевского режима – Ред.) победа?
Украинский политтехнолог Андрей Золотарёв отмечает, что и выход на границы 1991 года вряд ли можно считать победой, вот полный разгром войск противника – да, так многие себе представляют. Раньше говорили, что сохранение государственности - уже победа. Теперь же победа трактуется по-разному и большинство уже слабо понимает, о чем речь, сказал он в эфире интернет-канала Politeka.
"В наших условиях – ну, знаете, как политтехнолог, могу сказать, что и полнейшую зраду (измену – Ред.) можно вполне успешно выдать за победу. Что, скорее всего, в наших условиях может и случиться", - предположил Золотарёв. Он пояснил, что война, судя по всему, будет продолжаться, ситуация на фронтах и в тылу не самая простая, а внешнее финансирование может быть сведено к минимуму.
Что касается разрешения Киеву бить по объектам в глубине России (важная часть пресловутого "плана победы"), то пока Запад не готов объявить об этом, но все может измениться, не исключено, что во время визита Зеленского в США, считает политтехнолог. Однако, по его словам, многие на Западе пытаются избежать прямого вовлечения НАТО в конфликт.
Отвечая на вопрос о причинах конфликта, он сказал, что это – разрушение старого миропорядка, существовавшего после Второй мировой и после 1991 года, краха СССР.
Работа расчета РСЗО Ураган 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Вчера, 07:10
Власть готовит террористическую инсценировку с жертвами. Украинские эксперты боятся реакции Кремля На Украине обсуждают "план победы" Зеленского и приходят к выводу, что вся эта "победа" полностью зависит от позиции Байдена, зависит от того, даст ли он разрешение бить дальнобойными ракетами по объектам в глубине России. Чем ответит Россия — об этом пока не думают.
"Украине не повезло оказаться на этом разломе, ей не хватило благоразумия не превратиться в поле боя, в поле выяснения геополитических отношений...", - отметил эксперт.
Профессор Института журналистики Киевского национального университета Никита Василенко в эфире одного из ютуб-каналов высказал мнение, что удары дальнобойными ракетами по территории России не принудят Москву к переговорам, как на это рассчитывает кто-то в Киеве.
И что понимать под победой? Даже если отвоюем территории, что весьма проблематично, то что с людьми, задал он вопрос, напомнив, что мужчин на Украине остается все меньше, а женщины детородного возраста выезжают из страны и возвращаться не будут – у них там "дети уже пошли в школу".
Он продолжил: если война продолжится, если план безумной победы будет принят и мы (киевский режим — Ред.) пойдем на Москву, то придется мобилизовать студентов - "других у нас просто не осталось".
Василенко напомнил, что Линдон Джонсон призвал студентов в 1968 году в армию, и американцы скрупулезно подсчитали, что каждый второй студент старшего курса, попавший на Вьетнамскую войну, погибал в течение полугода. Профессор подчеркнул, что и на Украине статистика другой не будет.
Экс-депутат Верховной рады и участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук в очередной раз заявил, что Украина сейчас находится в переломном периоде истории, когда стоит вопрос о сохранении государственности и существования нации, которая в результате войны может просто перестать существовать.
Для решения этого вопроса надо стабилизировать ситуацию внутри страны, надо выходить из военного кризиса, надо возвращать мир – но Зеленский на это не способен, считает политик.
Что касается военного кризиса, то он грозит перерасти в военную катастрофу. Удары России становятся все точнее, ВС РФ увеличивают численность, а у Киева не хватает людей, поддержка Запада сокращается. Сами же представители власти и военные говорят, что это все приведет к военной катастрофе, но никто этого будто бы не слышит, сказал экс-нардеп в интервью журналисту Александру Шелесту*.
Киев военнослужащий украинский - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
17 сентября, 06:10
Войны можно было избежать. Украинские и российские эксперты считают, что Украины теперь не будетВ украинском экспертном и политическом сообществе — преимущественно в той его части, что оказалась за пределами страны — обсуждают, в частности, вопрос, можно ли было избежать горячей фазы украинского конфликта, избежать СВО
Он добавил, что пока не видит перевеса и каких-то достижений ВСУ в Курской области, которые перекрыли бы военную катастрофу в Донбассе. Относительно действий ТЦК, которые вводят общество в ступор, то политик предложил провести ротацию – всех ТЦКашников отправить на фронт (по его словам, фронтовиков среди них мало), а военных, потерявших на фронте конечности, отправить работать в ТЦК.
По факту демилитаризация Украины происходит прямо сейчас, считает украинский политолог Вадим Карасёв. По его словам, отчасти это происходит в ходе боев, где ВСУ теряет людей и технику. А внутри страны тем временем "происходит демилитаризация сознания".
Это видно по тому, как идёт мобилизация, люди не хотят воевать, "они не милитаризованы уже", сказал эксперт в эфире одного из ютуб-каналов.
"Да, есть люди милитаризованные, накрученные и так далее. Но они, как правило, в тылу, в медиа, они пассионарные, и так далее. Но когда людей забирают воевать вот так, как забирают, заламывая руки, это не пассионарные люди. Они не будут воевать. Они не хотят воевать", - констатировал Карасёв.
А раз так, то действительно может скоро сложиться ситуация, когда команде Зеленского придётся придумывать, как "зраду" выдать за "победу"...
* Признан иноагентом в РФ.
Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в статье Владимира Скачко "Прокси – главное оружие Запада. Доказано Украиной, Сирией и даже Финляндией с Молдавией".
 
ЭксклюзивСВОУкраинаВСУРоссияВС РФАндрей ЗолотаревВадим КарасевИгорь МосийчукВладимир ЗеленскийдемилитаризацияЗападВооруженные силы УкраиныНАТОВерховная Рада
 
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06:10Как "зраду" выдать за "победу". Украинские эксперты с тревогой о плане победы Зеленского
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