https://ukraina.ru/20240918/1057509252.html

Эксперт рассказал, что получит Украина от интервенции в Приднестровье

Эксперт рассказал, что получит Украина от интервенции в Приднестровье - 18.09.2024 Украина.ру

Эксперт рассказал, что получит Украина от интервенции в Приднестровье

Приднестровская Молдавская Республика готова к защите своих городов, поэтому выход ВСУ из ПМР будет гораздо тяжелее входа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг

2024-09-18T05:45

2024-09-18T05:45

2024-09-18T05:45

новости

приднестровье

молдавия

украина

вооруженные силы украины

всу

военная эскалация

бывший ссср

постсоветское пространство

восточная европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/06/1044136110_0:96:3302:1953_1920x0_80_0_0_82a5083ddf27ec5751eb32f932514303.jpg

По мнению эксперта, Киеву при вторжении в ПМР придётся считаться с формальной принадлежностью Приднестровья к Молдавии. При планировании интервенции ВСУ этот фактор следует учитывать."Допустим, вы оккупируете эту территорию. Вы ее потом отдадите Кишиневу или заберете себе? Если заберете себе, то по какому праву? А если отдадите Молдове, то зачем вам погибать ради другого государства?", - задался Амерберг риторическими вопросами.По оценкам эксперта, "киевский режим в агонии". В Киеве "очень тяжелая внутриполитическая ситуация" - об этом говорит ряд отставок в правительстве, а также обрушение фронта в Донбассе с перспективой ухудшения ситуации на линии боевого соприкосновения."И, конечно, они могут сделать подлянку в виде нападения на Приднестровье, - заметил Амерберг. - Украинская пропаганда любит порассуждать, что они таким образом смогут пополнить обменный фонд, захватив в плен российских миротворцев и военнослужащих. Но они должны понимать, что здесь у нас тыла нет. Мы со всех окружены. Драться мы будем страшно. Мы вас будем убивать. Никакой легкой прогулки у вас не будет"."Да, Приднестровье – узкая полоска земли, куда легко зайти. Но оттуда будет тяжело выйти. У нас есть крупные города вроде Тирасполя и Рыбницы. Мы будем их оборонять до последнего. Все, кому надо, уже к этому готовы", - констатировал Амерберг.Полный текст интервью Михаил Амерберг: После курской авантюры ВСУ и Молдавия устроят в Приднестровье бои вокруг мирных граждан читайте на сайте Украина.руО других сценариях украинского кризиса - в интервью Дмитрия Евстафьева: Упырь из Вашингтона может запустить ядерный хаос на Украине, чтобы уйти безнаказанно.

https://ukraina.ru/20240902/1038384889.html

приднестровье

молдавия

украина

бывший ссср

восточная европа

донбасс

пмр

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, приднестровье, молдавия, украина, вооруженные силы украины, всу, военная эскалация, бывший ссср, постсоветское пространство, восточная европа, восточное партнерство, донбасс, сво, пмр