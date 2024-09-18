Эксперт рассказал, что получит Украина от интервенции в Приднестровье - 18.09.2024 Украина.ру
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Эксперт рассказал, что получит Украина от интервенции в Приднестровье
Эксперт рассказал, что получит Украина от интервенции в Приднестровье - 18.09.2024 Украина.ру
Эксперт рассказал, что получит Украина от интервенции в Приднестровье
Приднестровская Молдавская Республика готова к защите своих городов, поэтому выход ВСУ из ПМР будет гораздо тяжелее входа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг
2024-09-18T05:45
2024-09-18T05:45
новости
приднестровье
молдавия
украина
вооруженные силы украины
всу
военная эскалация
бывший ссср
постсоветское пространство
восточная европа
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По мнению эксперта, Киеву при вторжении в ПМР придётся считаться с формальной принадлежностью Приднестровья к Молдавии. При планировании интервенции ВСУ этот фактор следует учитывать."Допустим, вы оккупируете эту территорию. Вы ее потом отдадите Кишиневу или заберете себе? Если заберете себе, то по какому праву? А если отдадите Молдове, то зачем вам погибать ради другого государства?", - задался Амерберг риторическими вопросами.По оценкам эксперта, "киевский режим в агонии". В Киеве "очень тяжелая внутриполитическая ситуация" - об этом говорит ряд отставок в правительстве, а также обрушение фронта в Донбассе с перспективой ухудшения ситуации на линии боевого соприкосновения."И, конечно, они могут сделать подлянку в виде нападения на Приднестровье, - заметил Амерберг. - Украинская пропаганда любит порассуждать, что они таким образом смогут пополнить обменный фонд, захватив в плен российских миротворцев и военнослужащих. Но они должны понимать, что здесь у нас тыла нет. Мы со всех окружены. Драться мы будем страшно. Мы вас будем убивать. Никакой легкой прогулки у вас не будет"."Да, Приднестровье – узкая полоска земли, куда легко зайти. Но оттуда будет тяжело выйти. У нас есть крупные города вроде Тирасполя и Рыбницы. Мы будем их оборонять до последнего. Все, кому надо, уже к этому готовы", - констатировал Амерберг.Полный текст интервью Михаил Амерберг: После курской авантюры ВСУ и Молдавия устроят в Приднестровье бои вокруг мирных граждан читайте на сайте Украина.руО других сценариях украинского кризиса - в интервью Дмитрия Евстафьева: Упырь из Вашингтона может запустить ядерный хаос на Украине, чтобы уйти безнаказанно.
https://ukraina.ru/20240902/1038384889.html
приднестровье
молдавия
украина
бывший ссср
восточная европа
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новости, приднестровье, молдавия, украина, вооруженные силы украины, всу, военная эскалация, бывший ссср, постсоветское пространство, восточная европа, восточное партнерство, донбасс, сво, пмр
Новости, Приднестровье, Молдавия, Украина, Вооруженные силы Украины, ВСУ, военная эскалация, бывший СССР, постсоветское пространство, Восточная Европа, Восточное партнерство, Донбасс, СВО, ПМР

Эксперт рассказал, что получит Украина от интервенции в Приднестровье

05:45 18.09.2024
 
© РИА Новости . Артем Кулекин / Перейти в фотобанкГорода мира. Тирасполь
Города мира. Тирасполь - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости . Артем Кулекин
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Приднестровская Молдавская Республика готова к защите своих городов, поэтому выход ВСУ из ПМР будет гораздо тяжелее входа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг
По мнению эксперта, Киеву при вторжении в ПМР придётся считаться с формальной принадлежностью Приднестровья к Молдавии. При планировании интервенции ВСУ этот фактор следует учитывать.
"Допустим, вы оккупируете эту территорию. Вы ее потом отдадите Кишиневу или заберете себе? Если заберете себе, то по какому праву? А если отдадите Молдове, то зачем вам погибать ради другого государства?", - задался Амерберг риторическими вопросами.
По оценкам эксперта, "киевский режим в агонии". В Киеве "очень тяжелая внутриполитическая ситуация" - об этом говорит ряд отставок в правительстве, а также обрушение фронта в Донбассе с перспективой ухудшения ситуации на линии боевого соприкосновения.
"И, конечно, они могут сделать подлянку в виде нападения на Приднестровье, - заметил Амерберг. - Украинская пропаганда любит порассуждать, что они таким образом смогут пополнить обменный фонд, захватив в плен российских миротворцев и военнослужащих. Но они должны понимать, что здесь у нас тыла нет. Мы со всех окружены. Драться мы будем страшно. Мы вас будем убивать. Никакой легкой прогулки у вас не будет".
приднестровье герб флаг
2 сентября, 08:06История
Приднестровье: первая республика в новейшей истории НовороссииКипевшие не так давно страсти относительно возможной оккупации Приднестровья украинскими войсками пока притихли – с одной стороны, нет согласия официального Кишинёва, с другой – нет необходимых резервов для войны на два фронта. Тем не менее, положение Приднестровья остаётся неустойчивым. Существование ПМР гарантировано только слабостью Молдавии
"Да, Приднестровье – узкая полоска земли, куда легко зайти. Но оттуда будет тяжело выйти. У нас есть крупные города вроде Тирасполя и Рыбницы. Мы будем их оборонять до последнего. Все, кому надо, уже к этому готовы", - констатировал Амерберг.
Полный текст интервью Михаил Амерберг: После курской авантюры ВСУ и Молдавия устроят в Приднестровье бои вокруг мирных граждан читайте на сайте Украина.ру
О других сценариях украинского кризиса - в интервью Дмитрия Евстафьева: Упырь из Вашингтона может запустить ядерный хаос на Украине, чтобы уйти безнаказанно.
 
НовостиПриднестровьеМолдавияУкраинаВооруженные силы УкраиныВСУвоенная эскалациябывший СССРпостсоветское пространствоВосточная ЕвропаВосточное партнерствоДонбассСВОПМР
 
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