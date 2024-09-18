Эксперт рассказал, что получит Украина от интервенции в Приднестровье
Приднестровская Молдавская Республика готова к защите своих городов, поэтому выход ВСУ из ПМР будет гораздо тяжелее входа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг
По мнению эксперта, Киеву при вторжении в ПМР придётся считаться с формальной принадлежностью Приднестровья к Молдавии. При планировании интервенции ВСУ этот фактор следует учитывать.
"Допустим, вы оккупируете эту территорию. Вы ее потом отдадите Кишиневу или заберете себе? Если заберете себе, то по какому праву? А если отдадите Молдове, то зачем вам погибать ради другого государства?", - задался Амерберг риторическими вопросами.
По оценкам эксперта, "киевский режим в агонии". В Киеве "очень тяжелая внутриполитическая ситуация" - об этом говорит ряд отставок в правительстве, а также обрушение фронта в Донбассе с перспективой ухудшения ситуации на линии боевого соприкосновения.
"И, конечно, они могут сделать подлянку в виде нападения на Приднестровье, - заметил Амерберг. - Украинская пропаганда любит порассуждать, что они таким образом смогут пополнить обменный фонд, захватив в плен российских миротворцев и военнослужащих. Но они должны понимать, что здесь у нас тыла нет. Мы со всех окружены. Драться мы будем страшно. Мы вас будем убивать. Никакой легкой прогулки у вас не будет".
2 сентября, 08:06ИсторияПриднестровье: первая республика в новейшей истории НовороссииКипевшие не так давно страсти относительно возможной оккупации Приднестровья украинскими войсками пока притихли – с одной стороны, нет согласия официального Кишинёва, с другой – нет необходимых резервов для войны на два фронта. Тем не менее, положение Приднестровья остаётся неустойчивым. Существование ПМР гарантировано только слабостью Молдавии
"Да, Приднестровье – узкая полоска земли, куда легко зайти. Но оттуда будет тяжело выйти. У нас есть крупные города вроде Тирасполя и Рыбницы. Мы будем их оборонять до последнего. Все, кому надо, уже к этому готовы", - констатировал Амерберг.
Полный текст интервью Михаил Амерберг: После курской авантюры ВСУ и Молдавия устроят в Приднестровье бои вокруг мирных граждан читайте на сайте Украина.ру
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