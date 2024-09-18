https://ukraina.ru/20240918/1057500013.html

Власть готовит террористическую инсценировку с жертвами. Украинские эксперты боятся реакции Кремля

Власть готовит террористическую инсценировку с жертвами. Украинские эксперты боятся реакции Кремля - 18.09.2024 Украина.ру

Власть готовит террористическую инсценировку с жертвами. Украинские эксперты боятся реакции Кремля

На Украине обсуждают "план победы" Зеленского и приходят к выводу, что вся эта "победа" полностью зависит от позиции Байдена, зависит от того, даст ли он разрешение бить дальнобойными ракетами по объектам в глубине России. Чем ответит Россия — об этом пока не думают.

2024-09-18T07:10

2024-09-18T07:10

2024-09-18T07:10

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джо байден

руслан бортник

сергей лещенко

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Без получения Украиной (киевским режимом – Ред.) разрешения бить западным оружием вглубь России реализация "плана победы" Зеленского будет невозможна. Об этом в эфире единого телемарафона заявил советник главы ОП Сергей Лещенко. По его словам, вообще вся "победа" зависит от Байдена."То есть, очевидно, план победы подразумевает план, где Украина получит новые возможности, сможет бить по тем аэродромам, военным базам, хранилищам", - заявил Лещенко.Что будет, если Байден такого разрешения не даст, об этом советник не сказал. Между тем Россия вряд ли будет вежливо ожидать, что там на Западе решат.Украинский политолог Руслан Бортник, комментируя сообщение СВР России о подготовке Киевом инсценировки будто бы российского удара по детскому учреждению, сказал, что такие вещи обычно происходят перед принятием каких-то важных решений, которые меняют характер войны. Так что исключать ничего нельзя, считает эксперт. Впрочем, по его словам, за время конфликта тысячи детских учреждений уже пострадали.Бортник при этом предположил, что заявление СВР может быть связано с вопросом предоставления (или не предоставления) дальнобойного оружия Киеву. По его мнению, удары по европейской территории России могут вызвать серьезные кризисы внутри российского общества, "часть которого будет требовать ответить ядерным оружием по Украине, а часть будет требовать начать мирные переговоры"."Вот такие качели между этими двумя полюсами могут укачать Кремль в какой-то момент", - выдал Бортник замысел киевского режима и его кураторов. В то же время, по его словам, надо понимать, что эти дальнобойные ракеты очень дорогие, их предоставление Киеву будут означать многие миллиарды для военной индустрии Запада. Выгодополучателей много, но ни одна из сторон сейчас не контролирует полностью ситуацию.Политолог добавил, что внутри Украины есть те, кто выступает за мирные переговоры и есть те, кто за продолжение войны, которые даже открыто угрожают переворотом в случае подготовки к "капитуляции" (то есть соглашения по формуле "мир в обмен на территории" - Ред.)."И тот дрон, который прилетел в парламент… вот я не уверен, что он российский", - сказал Бортник.Напомним, утром в субботу 7 сентября у здания Верховной Рады Украины нашли обломки беспилотника. Политолог отметил, что дрон этот даже окон в здании парламента не выбил, вообще это было "больше похоже на голубиную почту".Что до "плана победы" Зеленского, то сам он на проводимой в Киеве конференции "Ялтинской европейской стратегии" заявил, что он говорит много об оружии, поскольку это "детали о принуждении России к миру", дескать, "ничего другого Путин не понимает — только то, что укрепляет позиции Украины, только то, что ухудшает ситуацию для России...".Он также сказал, что представит Байдену свой план победы как "систему взаимосвязанных решений, благодаря которым Украина получит достаточную силу, чтобы поставить эту войну на курс к миру".Зеленский пояснил, что Украина "нуждается в достаточной дальнобойности… достаточной для того, чтобы изменить ход войны и заставить Россию искать мира".Россия и ищет мира, но, конечно, совсем не так, как предполагает Зеленский. Численность армии России увеличена до "2 389 130 единиц, в том числе 1 500 000 военнослужащих" - соответствующий указ подписал 16 сентября Владимир Путин.Как отметил депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев, увеличение штатной численности ВС РФ необходимо для того, "чтобы создать новые соединения и части для проведения специальной военной операции, которые на сегодняшний день и в будущем набираются из числа добровольцев".На Украине тем временем в армию по-прежнему загоняют силой, ТЦКашники буквально охотятся на людей на улицах украинских городов. Украинские паблики регулярно публикуют соответствующие видео.ТЦК и полицаи действуют с указанием от ОП и Зеленского – "отлавливая как скот/рабов украинцев", - пишет популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный"."Следствие: в армию попадают люди, которые против власти и ненавидят её. Мотивации ноль. При любой опасности убегают и тем самым обваливают фронт. Кто виноват в этом? Зеленский и его стратегия, что Украинский народ его личные рабы, с которыми можно делать, что хочешь и как хочешь", - пишут авторы канала. И предсказывают, что "в итоге будет масштабная трагедия, которая произойдет быстро и многие не успеют моргнуть, как линия обороны просто рухнет".Сейчас ТЦКашники на коне, но впоследствии их же сделают виноватыми во всем, считает украинский военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков.Он в эфире одного из ютуб-каналов заявил, что готов заключить пари - "сейчас уклонисты виноваты, а следующие виновные будут ТЦКашники".Подробнее на эту тему — в материале Игоря Сердюкова "Проблемы с арсеналом. Западные эксперты спорят, сумеют ли они уничтожить наш мир?"

https://ukraina.ru/20240917/1057476599.html

https://ukraina.ru/20240915/1057439702.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, всу, мобилизация, владимир зеленский, джо байден, руслан бортник, сергей лещенко, вс рф, владимир путин, россия