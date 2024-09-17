https://ukraina.ru/20240917/1057490430.html

Проблемы с арсеналом. Западные эксперты спорят, сумеют ли они уничтожить наш мир?

Проблемы с арсеналом. Западные эксперты спорят, сумеют ли они уничтожить наш мир? - 17.09.2024 Украина.ру

Проблемы с арсеналом. Западные эксперты спорят, сумеют ли они уничтожить наш мир?

США испытывают проблемы с модернизацией основных составляющих своего ядерного арсенала. На его обновление требуется больше денег, а сама модернизация происходит слишком медленными темпами, что не удовлетворяет ответственных за это промышленников

2024-09-17T07:15

2024-09-17T07:15

2024-09-17T08:26

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"Пентагон занимается рассчитанным на десятилетия проектом по модернизации ядерного арсенала США… Но все три аспекта этой модернизации – бомбардировочная авиация, ракеты наземного базирования и несущие баллистические ракеты подводные лодки – отстают от графика и превышают бюджет", – пишет об этом в издании Bloomberg эксперт Хэл Брендс.По его мнению, ядерный бюджет Пентагона не справляется с решением одновременных, и очень важных для американцев задач – пополнением военных запасов для конфликтов, которые могут разыграться прямо сегодня (например, с Россией или Китаем), и разработкой передовых вооружений для войн будущего, организация которых тоже планируется сейчас в кабинетах американского военного ведомства.Хэла Брендеса больше всего беспокоит Китай. По мнению эксперта из Пентагона, стремительное развитие китайского флота на фоне уменьшения количества кораблей ВМС США, приведет к тому, что у американцев не будет достаточного количества сил для того, что они называют "ядерным сдерживанием Китая".И, в частности, для этого якобы не хватит наличного количества ядерных зарядов.То, что китайцы не угрожают Америке, а корабли США, напротив, шныряют возле берегов Поднебесной, нарушая границы ее территориальных вод, зачастую имея на борту ядерное оружие, не волнует никого из американских экспертов.Атомная война между двумя могущественными державами, очевидно, представляется им в качестве компьютерной симуляции или фильма. Хотя рассуждающие о "сдерживании Китая" люди с большой долей вероятности не переживут такую войну. Их ценность для западной элиты не так уж и велика, и в персональный бункер таких экспертов не пригласят.Тем не менее статья в Bloomberg с высокой долей вероятности является частью информационной компании американского военно-промышленного комплекса, направленной на увеличение и без того раздутого финансирования Пентагона и его компаний-подрядчиков.Бизнесмены как бы обращаются к политикам: "Мы знаем, что вы планируете ядерную войну, или в любом случае можете начать ее в результате своих действий. Но сумеете ли вы победить в подобном конфликте и готовы ли к войнам будущего, которые изменят все существующие ныне правила благодаря применению искусственного интеллекта и беспилотных летательных аппаратов – если их тоже сделают носителями ядерных боеголовок? Дайте нам денег, и тогда мы обеспечим вам превосходство".Западные политики, в свою очередь, считают такие информационные подачи вымогательством, и имеют для этого определенные основания. События последних двух с половиной лет показали: хотя западные корпорации получают огромные прибыли и делают эффективное оружие, ни одно из них не стало для НАТО чудесным вундерваффе, и выиграть войну Украина в итоге так и не сумела – ни за счет иностранных ракет, ни за счет танков.Западные лидеры если не могут, то, по крайней мере, пытаются контролировать развитие собственных ядерных технологий. Потому что излишне интенсивные разработки в этой чувствительной сфере сами по себе способны спровоцировать наступление ядерной мировой войны.Сильно повышать бюджет ядерным оружейникам, видимо, не будут, и торопить с графиками тоже. Американские военные уже сегодня, без всяких новшеств, имеют в своем распоряжении ядерное оружие, готовое к новой мировой войне. А моделирование ее возможных последствий проходит сейчас на различных площадках едва ли не каждую неделю.Впрочем, у западных атомщиков действительно есть важная проблема, которая может создать им в будущем серьезные неприятности – нехватка урановой руды, которая в значительной мере импортируется в Америку для самых различных нужд – мирных и не мирных. В том числе и с предприятий России, способной прекратить эти поставки в любой момент.Между тем в мае американцы приобрели у России обогащенный уран на 209,5 миллиона долларов – а это максимальные показатели с марта 2023 года.Еще хуже ситуация у французов. По итогам последних полутора лет Франция оказалась самой зависимой от российского урана недружественной страной. По данным Евростата и статистической платформы ООН, свыше 60,5% полученного французами урана пришлось именно на Россию.Неудивительно, что за последний год российский экспорт ядерного топлива и технологий вырос в денежном выражении до 1 миллиарда долларов. И его развитие, очевидно, будет активно продолжаться в ближайшее время.В прежние годы Париж до известной степени решал свои урановые проблемы за счет бывших африканских колоний – например, за счет Нигера, где на сегодня добывается тысячи тонн ураносодержащей руды. Ее годами добывали компании-прокладки, действующие ради французских интересов и собственных прибылей.Поставки урана из Нигера обеспечивали более половины объема электрогенерации на территории Франции. 56 французских промышленных ядерных реакторов выдают в сеть 63 процента всего электричества страны, и еще недавно Париж использовал дармовое топливо, активно торгуя избыточной электроэнергией на рынках Европы.Но в Нигере, как и во многих других странах Африки сменилась власть. И это поставило крест на монопольном положении Парижа. Французскую и американскую армию выгнали из страны, где обосновались россияне, китайцы, иранцы, турки. Словом, представители незападных стран, доверия к которым сегодня у африканцев гораздо больше.Сделать в этой ситуации французы особо ничего не могут и вынуждены втихую увеличивать закупки урана для своих АЭС у подсанкционных россиян. Где они сейчас берут сырье для своих ракет, полной ясности нет, – потому что в Африке этим президенту Эммануэлю Макрону теперь тоже таким особо не разживешься.Впрочем, это не говорит о том, что у западников действительно пустуют ядерные арсеналы. Конечно же, это блеф. Запад готовился к войне с Москвой с сороковых годов прошлого века. И за это время на складах Пентагона скопилось немало ядерных зарядов различных типов – многие из которых, впрочем, по важным параметрам уступали советским аналогам.Однако статья в Bloomberg показывает, что аппетиты западных корпораций растут, а сидеть на старых запасах американские промышленники не намерены, стараясь выбивать для себя новые, еще более вкусные контракты.А что останется в итоге от мира, волнует западных экспертов меньше всего. Они просто говорят то, за что им сегодня платят.

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Игорь Сердюков

Игорь Сердюков

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Сердюков

сша, россия, париж, сергей рябков, эммануэль макрон, пентагон, bloomberg, нато, эксклюзив