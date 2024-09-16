https://ukraina.ru/20240916/1057433779.html

Ситуация в корне начала меняться: военкор рассказал о гонке fpv-дронов и средств РЭБ в Курской области

Ситуация в корне начала меняться: военкор рассказал о гонке fpv-дронов и средств РЭБ в Курской области - 16.09.2024 Украина.ру

Ситуация в корне начала меняться: военкор рассказал о гонке fpv-дронов и средств РЭБ в Курской области

На участке прорыва в Курской области ВСУ смогли сосредоточить средства РЭБ, которые оказались эффективными. Но прошел месяц, и ситуация в корне начала меняться. Противник начал нести серьезные потери от российских беспилотников и комплексов РЭБ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин

2024-09-16T03:00

2024-09-16T03:00

2024-09-16T03:00

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Ранее в СМИ стали поступать сообщения, что армия России в Курской области перешла в контрнаступление. В частности, после тщательной подготовки бронегруппы ворвались и сходу выбили ВСУ из населенного пункта Снагость, который служит важным локальным транспортным узлом, тем самым поставив под угрозу весь левый фланг противника.РЭБ и беспилотники — это всегда гонка. На участке прорыва в Курской области ВСУ смогли сосредоточить средства РЭБ, которые оказались эффективными. Противник подавил воздушную разведку, а мы ничего не смогли этому противопоставить, рассказал военкор.Но прошел месяц, и ситуация в корне начала меняться. Противник начал нести серьезные потери от российских беспилотников и комплексов РЭБ, добавил журналист.Сейчас российские колонны бронетехники уже заходят в населенные пункты. Это говорит о том, что Украина тоже не смогла там закрепиться и организовать сплошную линию обороны, отметил эксперт.На такой территории невозможно действовать силами нескольких бригад. Для такой операции нужен первый корпус, который уходит в прорыв, и второй корпус, который закрепляется (100–150 тысяч человек), заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Линина: Мне кажется, только политика сдерживает нас от решительных шагов на поле боя читайте на сайте Украина.руО том, когда ВС РФ смогут окончательно срезать Времевский выступ и начнут охват Угледара — в интервью Тимофея Ермакова: Раз Запад и Украина ездят России по ушам, с ними надо быть лютой волчарой на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240912/1057411192.html

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новости, курская область, россия, украина, всу, вс рф, бпла, беспилотники, рэб, оборона, курск