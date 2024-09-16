Ситуация в корне начала меняться: военкор рассказал о гонке fpv-дронов и средств РЭБ в Курской области - 16.09.2024 Украина.ру
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Ситуация в корне начала меняться: военкор рассказал о гонке fpv-дронов и средств РЭБ в Курской области
Ситуация в корне начала меняться: военкор рассказал о гонке fpv-дронов и средств РЭБ в Курской области - 16.09.2024 Украина.ру
Ситуация в корне начала меняться: военкор рассказал о гонке fpv-дронов и средств РЭБ в Курской области
На участке прорыва в Курской области ВСУ смогли сосредоточить средства РЭБ, которые оказались эффективными. Но прошел месяц, и ситуация в корне начала меняться. Противник начал нести серьезные потери от российских беспилотников и комплексов РЭБ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
2024-09-16T03:00
2024-09-16T03:00
новости
курская область
россия
украина
всу
вс рф
бпла
беспилотники
рэб
оборона
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Ранее в СМИ стали поступать сообщения, что армия России в Курской области перешла в контрнаступление. В частности, после тщательной подготовки бронегруппы ворвались и сходу выбили ВСУ из населенного пункта Снагость, который служит важным локальным транспортным узлом, тем самым поставив под угрозу весь левый фланг противника.РЭБ и беспилотники — это всегда гонка. На участке прорыва в Курской области ВСУ смогли сосредоточить средства РЭБ, которые оказались эффективными. Противник подавил воздушную разведку, а мы ничего не смогли этому противопоставить, рассказал военкор.Но прошел месяц, и ситуация в корне начала меняться. Противник начал нести серьезные потери от российских беспилотников и комплексов РЭБ, добавил журналист.Сейчас российские колонны бронетехники уже заходят в населенные пункты. Это говорит о том, что Украина тоже не смогла там закрепиться и организовать сплошную линию обороны, отметил эксперт.На такой территории невозможно действовать силами нескольких бригад. Для такой операции нужен первый корпус, который уходит в прорыв, и второй корпус, который закрепляется (100–150 тысяч человек), заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Линина: Мне кажется, только политика сдерживает нас от решительных шагов на поле боя читайте на сайте Украина.руО том, когда ВС РФ смогут окончательно срезать Времевский выступ и начнут охват Угледара — в интервью Тимофея Ермакова: Раз Запад и Украина ездят России по ушам, с ними надо быть лютой волчарой на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, курская область, россия, украина, всу, вс рф, бпла, беспилотники, рэб, оборона, курск
Новости, Курская область, Россия, Украина, ВСУ, ВС РФ, БПЛА, беспилотники, РЭБ, оборона, Курск

Ситуация в корне начала меняться: военкор рассказал о гонке fpv-дронов и средств РЭБ в Курской области

03:00 16.09.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУУкраинский БПЛА/Сухопутные войска ВСУ
Украинский БПЛА/Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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На участке прорыва в Курской области ВСУ смогли сосредоточить средства РЭБ, которые оказались эффективными. Но прошел месяц, и ситуация в корне начала меняться. Противник начал нести серьезные потери от российских беспилотников и комплексов РЭБ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
Ранее в СМИ стали поступать сообщения, что армия России в Курской области перешла в контрнаступление. В частности, после тщательной подготовки бронегруппы ворвались и сходу выбили ВСУ из населенного пункта Снагость, который служит важным локальным транспортным узлом, тем самым поставив под угрозу весь левый фланг противника.
РЭБ и беспилотники — это всегда гонка. На участке прорыва в Курской области ВСУ смогли сосредоточить средства РЭБ, которые оказались эффективными. Противник подавил воздушную разведку, а мы ничего не смогли этому противопоставить, рассказал военкор.
Но прошел месяц, и ситуация в корне начала меняться. Противник начал нести серьезные потери от российских беспилотников и комплексов РЭБ, добавил журналист.
"Сначала вражеские fpv-дроны доминируют на поле боя так, что тебе невозможно головы поднять. Потом РЭБ начинает более эффективно работать, ближайшие два-три месяца дроны тебя уже не так донимают. А потом снова происходит прорыв с дронами, и тебе снова приходится искать от них защиту", — подчеркнул Линин.
Сейчас российские колонны бронетехники уже заходят в населенные пункты. Это говорит о том, что Украина тоже не смогла там закрепиться и организовать сплошную линию обороны, отметил эксперт.
На такой территории невозможно действовать силами нескольких бригад. Для такой операции нужен первый корпус, который уходит в прорыв, и второй корпус, который закрепляется (100–150 тысяч человек), заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Евгения Линина: Мне кажется, только политика сдерживает нас от решительных шагов на поле боя читайте на сайте Украина.ру
О том, когда ВС РФ смогут окончательно срезать Времевский выступ и начнут охват Угледара — в интервью Тимофея Ермакова: Раз Запад и Украина ездят России по ушам, с ними надо быть лютой волчарой на сайте Украина.ру
Дмитрий Голубовский интервью
12 сентября, 19:30
Дмитрий Голубовский: ВСУ далеки от поражения, поэтому любые переговоры для России − это злоНа сегодняшний день мы еще не решили вопросы безопасности. Мы только отодвинули фронт от Донецка. Чтобы решить вопросы безопасности, нужно, во-первых, установить контроль над Черным морем и обеспечить спокойную торговлю. Второе, это преподать врагу такой урок, чтобы он не думал нам навредить.
 
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