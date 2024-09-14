Трамп призвал американцев не голосовать за Харрис, чтобы не получить войну с Россией - 14.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240914/1057448155.html
Трамп призвал американцев не голосовать за Харрис, чтобы не получить войну с Россией
Трамп призвал американцев не голосовать за Харрис, чтобы не получить войну с Россией - 14.09.2024 Украина.ру
Трамп призвал американцев не голосовать за Харрис, чтобы не получить войну с Россией
США не хотят военного конфликта с Россией, в отличие от вице-президента Камалы Харрис. Такое мнение в ходе выступления в Лас-Вегасе высказал кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп
2024-09-14T10:15
2024-09-14T10:15
новости
сша
дональд трамп
россия
камала харрис
война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/0b/1057383335_0:49:1024:625_1920x0_80_0_0_3444d250e987af529c1c53f81fd0515d.png
Он заявил, что в случае победы на выборах Харрис вернет в стране обязательный призыв на военную службу. Также он назвал свою соперницу в президентской гонке сторонницей войны с Россией."Голосуя за Харрис, вы голосуете за войну с Россией. Кто-нибудь хочет войны с Россией? Если это будет необходимо, мы пойдем на это. Но желательно не допускать этого. Она хочет вернуть призыв, призвать ваших детей и отправить их на войну, которой не должно было быть", — заявил Трамп.Ранее Дональд Трамп заявил, что может снять санкции США с России, если победит на выборах. Однако зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале засомневался в том, что это действительно произойдет, так как Трамп не пойдет против "антироссийской линии пресловутого deep state, которое гораздо сильнее любого Трампа".Больше об этом в статье Евгении Кондаковой Трамп строит из себя миротворца, вынашивая антироссийский план по Украине
сша
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/0b/1057383335_34:0:941:680_1920x0_80_0_0_e45c053444b082941fbd4ac493f763b9.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, дональд трамп, россия, камала харрис, война
Новости, США, Дональд Трамп, Россия, Камала Харрис, война

Трамп призвал американцев не голосовать за Харрис, чтобы не получить войну с Россией

10:15 14.09.2024
 
Камала Харрис и Дональд Трамп. Сгенерировано нейросетью
Камала Харрис и Дональд Трамп. Сгенерировано нейросетью
Читать в
США не хотят военного конфликта с Россией, в отличие от вице-президента Камалы Харрис. Такое мнение в ходе выступления в Лас-Вегасе высказал кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп
Он заявил, что в случае победы на выборах Харрис вернет в стране обязательный призыв на военную службу. Также он назвал свою соперницу в президентской гонке сторонницей войны с Россией.
"Голосуя за Харрис, вы голосуете за войну с Россией. Кто-нибудь хочет войны с Россией? Если это будет необходимо, мы пойдем на это. Но желательно не допускать этого. Она хочет вернуть призыв, призвать ваших детей и отправить их на войну, которой не должно было быть", — заявил Трамп.
Ранее Дональд Трамп заявил, что может снять санкции США с России, если победит на выборах. Однако зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале засомневался в том, что это действительно произойдет, так как Трамп не пойдет против "антироссийской линии пресловутого deep state, которое гораздо сильнее любого Трампа".
Больше об этом в статье Евгении Кондаковой Трамп строит из себя миротворца, вынашивая антироссийский план по Украине
 
НовостиСШАДональд ТрампРоссияКамала Харрисвойна
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:05Российские войска взяли под контроль населенный пункт Желанное Первое в ДНР
12:49Сотни тысяч украинцев подают заявления об отказе от гражданства - депутат Рады
12:34Почему так много про Путина, это же не выборы в Госдуму: Гаспарян о дебатах Трампа и Харрис в США
12:16Для завершения конфликта на Украине нужно возобновить диалог с Москвой - Столтенберг
11:57Американские издания сообщили об ужасающей ситуации на Украине
11:26Не удастся отсидеться за океаном. Антонов посоветовал США не играть с ядерной риторикой
10:53Слепаков* обжаловал в Верховном суде отказ снять с его статус иноагента
10:39Погиб бывший глава воздушной разведки ДНР Гудвин - телеграм-каналы
10:15Трамп призвал американцев не голосовать за Харрис, чтобы не получить войну с Россией
10:05Украина: Последние минуты. Цитаты недели
09:50Российская ПВО за ночь уничтожила 19 беспилотников ВСУ
09:29Американцы отрабатывают бои с армией России на базе Форт Ирвин в Калифорнии - РИА Новости
08:45"РЭБ и беспилотники – это всегда гонка": Линин рассказал об их роли в КТО
08:30Советник губернатора Курской области: "Никаких острых гуманитарных проблем в регионе нет"
08:17Спецоперация на минувшей неделе. Упорные бои на ключевых участках фронта, уголовники-убийцы в ВСУ
08:15Военкор рассказал, кто и как сдержал продвижение ВСУ в Курской области
08:10Эксперт: "Мы ближе к Третьей мировой, обмену ядерными ударами, чем во времена Карибского кризиса"
08:00Память и беспамятство: Столыпин в Киеве
07:45"Угрозой Киеву могут называть любого, кто не готов порвать на себе рубашку" - Трухачев
07:42Льстит Госдепу и мечтает о "Винницком княжестве". Чем знаменит бывший премьер-министр Владимир Гройсман
Лента новостейМолния