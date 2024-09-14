https://ukraina.ru/20240914/1057448155.html
Трамп призвал американцев не голосовать за Харрис, чтобы не получить войну с Россией
Трамп призвал американцев не голосовать за Харрис, чтобы не получить войну с Россией - 14.09.2024 Украина.ру
Трамп призвал американцев не голосовать за Харрис, чтобы не получить войну с Россией
США не хотят военного конфликта с Россией, в отличие от вице-президента Камалы Харрис. Такое мнение в ходе выступления в Лас-Вегасе высказал кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп
2024-09-14T10:15
2024-09-14T10:15
2024-09-14T10:15
новости
сша
дональд трамп
россия
камала харрис
война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/0b/1057383335_0:49:1024:625_1920x0_80_0_0_3444d250e987af529c1c53f81fd0515d.png
Он заявил, что в случае победы на выборах Харрис вернет в стране обязательный призыв на военную службу. Также он назвал свою соперницу в президентской гонке сторонницей войны с Россией."Голосуя за Харрис, вы голосуете за войну с Россией. Кто-нибудь хочет войны с Россией? Если это будет необходимо, мы пойдем на это. Но желательно не допускать этого. Она хочет вернуть призыв, призвать ваших детей и отправить их на войну, которой не должно было быть", — заявил Трамп.Ранее Дональд Трамп заявил, что может снять санкции США с России, если победит на выборах. Однако зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале засомневался в том, что это действительно произойдет, так как Трамп не пойдет против "антироссийской линии пресловутого deep state, которое гораздо сильнее любого Трампа".Больше об этом в статье Евгении Кондаковой Трамп строит из себя миротворца, вынашивая антироссийский план по Украине
сша
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/0b/1057383335_34:0:941:680_1920x0_80_0_0_e45c053444b082941fbd4ac493f763b9.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, дональд трамп, россия, камала харрис, война
Новости, США, Дональд Трамп, Россия, Камала Харрис, война
Трамп призвал американцев не голосовать за Харрис, чтобы не получить войну с Россией
США не хотят военного конфликта с Россией, в отличие от вице-президента Камалы Харрис. Такое мнение в ходе выступления в Лас-Вегасе высказал кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп