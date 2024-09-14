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Трамп призвал американцев не голосовать за Харрис, чтобы не получить войну с Россией

Трамп призвал американцев не голосовать за Харрис, чтобы не получить войну с Россией - 14.09.2024 Украина.ру

Трамп призвал американцев не голосовать за Харрис, чтобы не получить войну с Россией

США не хотят военного конфликта с Россией, в отличие от вице-президента Камалы Харрис. Такое мнение в ходе выступления в Лас-Вегасе высказал кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп

2024-09-14T10:15

2024-09-14T10:15

2024-09-14T10:15

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Он заявил, что в случае победы на выборах Харрис вернет в стране обязательный призыв на военную службу. Также он назвал свою соперницу в президентской гонке сторонницей войны с Россией."Голосуя за Харрис, вы голосуете за войну с Россией. Кто-нибудь хочет войны с Россией? Если это будет необходимо, мы пойдем на это. Но желательно не допускать этого. Она хочет вернуть призыв, призвать ваших детей и отправить их на войну, которой не должно было быть", — заявил Трамп.Ранее Дональд Трамп заявил, что может снять санкции США с России, если победит на выборах. Однако зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале засомневался в том, что это действительно произойдет, так как Трамп не пойдет против "антироссийской линии пресловутого deep state, которое гораздо сильнее любого Трампа".Больше об этом в статье Евгении Кондаковой Трамп строит из себя миротворца, вынашивая антироссийский план по Украине

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новости, сша, дональд трамп, россия, камала харрис, война