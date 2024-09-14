https://ukraina.ru/20240914/1057429387.html

Бавырин рассказал про "самый очевидный сценарий эскалации" СВО в случае победы Трампа

Бавырин рассказал про "самый очевидный сценарий эскалации" СВО в случае победы Трампа - 14.09.2024 Украина.ру

Бавырин рассказал про "самый очевидный сценарий эскалации" СВО в случае победы Трампа

Белый дом при Джо Байдене может принять решение о разрешении Киеву наносить удары западным оружием вглубь России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-международник Дмитрий Бавырин

2024-09-14T03:30

2024-09-14T03:30

2024-09-14T03:30

россия

украина

киев

дональд трамп

джо байден

владимир зеленский

всу

военная эскалация

сша

президент сша

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По мнению эксперта, решение США разрешить Украине использовать дальнобойное оружие для ударов по территории России – "это как раз тот самый очевидный сценарий эскалации, который возникнет в том случае, если президентом становится Трамп"."Но сценарий, при котором будут разрешены удары вглубь территории России, прежде всего в район столицы, возможно, будет реализован уже сейчас, то есть до победы Трампа, - добавил Бавырин. - Трамп, видимо, считает, что это его козырь, давать разрешение на удары дальнобойным оружием, и этот козырь у него уведут"."Причины для этого есть. Не может быть такого, что Зеленскому год не разрешали бить по Москве, а тут взяли и разрешили. Почему? Возможно, потому что у Украины действительно складывается кризисная ситуация на Покровском направлении с перспективой обвала всего Донбасского фронта", - сказал политолог-международник.Полный текст интервью Дмитрий Бавырин: Удары ракетами по России были козырем Трампа, но кризис ВСУ под Покровском все изменил читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Евгений Линин: Мне кажется, только политика сдерживает нас от решительных шагов на поле боя

https://ukraina.ru/20240912/1057401019.html

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россия, украина, киев, дональд трамп, джо байден, владимир зеленский, всу, военная эскалация, сша, президент сша, вооруженные силы украины, новости