Бавырин рассказал про "самый очевидный сценарий эскалации" СВО в случае победы Трампа - 14.09.2024 Украина.ру
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Бавырин рассказал про "самый очевидный сценарий эскалации" СВО в случае победы Трампа
Бавырин рассказал про "самый очевидный сценарий эскалации" СВО в случае победы Трампа - 14.09.2024 Украина.ру
Бавырин рассказал про "самый очевидный сценарий эскалации" СВО в случае победы Трампа
Белый дом при Джо Байдене может принять решение о разрешении Киеву наносить удары западным оружием вглубь России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-международник Дмитрий Бавырин
2024-09-14T03:30
2024-09-14T03:30
россия
украина
киев
дональд трамп
джо байден
владимир зеленский
всу
военная эскалация
сша
президент сша
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По мнению эксперта, решение США разрешить Украине использовать дальнобойное оружие для ударов по территории России – "это как раз тот самый очевидный сценарий эскалации, который возникнет в том случае, если президентом становится Трамп"."Но сценарий, при котором будут разрешены удары вглубь территории России, прежде всего в район столицы, возможно, будет реализован уже сейчас, то есть до победы Трампа, - добавил Бавырин. - Трамп, видимо, считает, что это его козырь, давать разрешение на удары дальнобойным оружием, и этот козырь у него уведут"."Причины для этого есть. Не может быть такого, что Зеленскому год не разрешали бить по Москве, а тут взяли и разрешили. Почему? Возможно, потому что у Украины действительно складывается кризисная ситуация на Покровском направлении с перспективой обвала всего Донбасского фронта", - сказал политолог-международник.Полный текст интервью Дмитрий Бавырин: Удары ракетами по России были козырем Трампа, но кризис ВСУ под Покровском все изменил читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Евгений Линин: Мне кажется, только политика сдерживает нас от решительных шагов на поле боя
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россия, украина, киев, дональд трамп, джо байден, владимир зеленский, всу, военная эскалация, сша, президент сша, вооруженные силы украины, новости
Россия, Украина, Киев, Дональд Трамп, Джо Байден, Владимир Зеленский, ВСУ, военная эскалация, США, президент США, Вооруженные силы Украины, Новости

Бавырин рассказал про "самый очевидный сценарий эскалации" СВО в случае победы Трампа

03:30 14.09.2024
 
© FULTON COUNTY SHERIFF'S OFFICE
© FULTON COUNTY SHERIFF'S OFFICE
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Белый дом при Джо Байдене может принять решение о разрешении Киеву наносить удары западным оружием вглубь России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-международник Дмитрий Бавырин
По мнению эксперта, решение США разрешить Украине использовать дальнобойное оружие для ударов по территории России – "это как раз тот самый очевидный сценарий эскалации, который возникнет в том случае, если президентом становится Трамп".
"Но сценарий, при котором будут разрешены удары вглубь территории России, прежде всего в район столицы, возможно, будет реализован уже сейчас, то есть до победы Трампа, - добавил Бавырин. - Трамп, видимо, считает, что это его козырь, давать разрешение на удары дальнобойным оружием, и этот козырь у него уведут".
Зеленский Блинкен
12 сентября, 12:21
Зеленский передал Блинкену список целей в России, по которым планирует бить западными ракетами - АВСВо время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев Владимир Зеленский передал ему подробный план того, как Украина может использовать ракеты большой дальности для ударов по России, включая список возможных целей. Об этом сообщил американский телеканал АВС со ссылкой на советника главы киевского режима
"Причины для этого есть. Не может быть такого, что Зеленскому год не разрешали бить по Москве, а тут взяли и разрешили. Почему? Возможно, потому что у Украины действительно складывается кризисная ситуация на Покровском направлении с перспективой обвала всего Донбасского фронта", - сказал политолог-международник.
Полный текст интервью Дмитрий Бавырин: Удары ракетами по России были козырем Трампа, но кризис ВСУ под Покровском все изменил читайте на сайте Украина.ру
Также на эту тему интервью Евгений Линин: Мне кажется, только политика сдерживает нас от решительных шагов на поле боя
 
РоссияУкраинаКиевДональд ТрампДжо БайденВладимир ЗеленскийВСУвоенная эскалацияСШАпрезидент СШАВооруженные силы УкраиныНовости
 
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