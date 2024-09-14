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"Угрозой Киеву могут называть любого, кто не готов порвать на себе рубашку" - Трухачев

"Угрозой Киеву могут называть любого, кто не готов порвать на себе рубашку" - Трухачев - 14.09.2024 Украина.ру

"Угрозой Киеву могут называть любого, кто не готов порвать на себе рубашку" - Трухачев

Новый глава правительства Франции не будет работать на сокращение поддержки режима Владимира Зеленского. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачев.

2024-09-14T07:45

2024-09-14T07:45

2024-09-14T07:45

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Новый премьер-министр Франции не евроскептик, а "консервативный политики, который выступает за закручивание миграционных гаек, за жесткий разговор с Британией", считает эксперт. Мишель Барнье, уверен Вадим Трухачев – "это представитель системных консерваторов, с которыми Макрон пошел на вынужденный союз, поскольку с одной стороны есть Ле Пен, с другой Меланшон"."Меланшон меньшее зло, чем Ле Пен, чтобы он слишком много о себе не возомнил, премьера взяли из другого лагеря. Это тактическая игра, чтобы не пустить депутатов от Ле Пен в парламент, он пошел на тактический союз с Меланшоном. А чтобы в парламенте меньше зависеть от Меланшона пошел на союз с республиканцами, с более атлантической частью коалиции Меланшона", - рассказал Трухачев.По его мнению, Барнье в премьерском кресле "не представляет угрозу для помощи Киеву". Однако это отнюдь не позволяет подозревать нового главу правительства Франции в симпатиях к России."Он лишь говорит, что помощь Украине надо соизмерять с возможностями французских граждан. Угрозой Киеву могут называть любого, кто не готов порвать на себе рубашку и снять последние штаны ради Украины. А Барнье вполне системный европейский политик, критически относящийся к России", - уточнил доцент РГГУ.Полный текст интервью Вадим Трухачев: После освобождения Харькова начнется тяжелейшая работа, но зверства ВСУ облегчают задачу читайте на сайте Украина.руТем временем Внук Шарля де Голля сказал Володину, что переезжает в Москву Автор издания Украина.ру Евгения Кондакова рассмотрела проблему в публикации Новый премьер Франции лишит Украину поддержки? Не всё так однозначно

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