"Угрозой Киеву могут называть любого, кто не готов порвать на себе рубашку" - Трухачев
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина во Францию
Новый глава правительства Франции не будет работать на сокращение поддержки режима Владимира Зеленского. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачев.
Новый премьер-министр Франции не евроскептик, а "консервативный политики, который выступает за закручивание миграционных гаек, за жесткий разговор с Британией", считает эксперт. Мишель Барнье, уверен Вадим Трухачев – "это представитель системных консерваторов, с которыми Макрон пошел на вынужденный союз, поскольку с одной стороны есть Ле Пен, с другой Меланшон".
"Меланшон меньшее зло, чем Ле Пен, чтобы он слишком много о себе не возомнил, премьера взяли из другого лагеря. Это тактическая игра, чтобы не пустить депутатов от Ле Пен в парламент, он пошел на тактический союз с Меланшоном. А чтобы в парламенте меньше зависеть от Меланшона пошел на союз с республиканцами, с более атлантической частью коалиции Меланшона", - рассказал Трухачев.
По его мнению, Барнье в премьерском кресле "не представляет угрозу для помощи Киеву". Однако это отнюдь не позволяет подозревать нового главу правительства Франции в симпатиях к России.
"Он лишь говорит, что помощь Украине надо соизмерять с возможностями французских граждан. Угрозой Киеву могут называть любого, кто не готов порвать на себе рубашку и снять последние штаны ради Украины. А Барнье вполне системный европейский политик, критически относящийся к России", - уточнил доцент РГГУ.
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Автор издания Украина.ру Евгения Кондакова рассмотрела проблему в публикации Новый премьер Франции лишит Украину поддержки? Не всё так однозначно