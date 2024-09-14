"Угрозой Киеву могут называть любого, кто не готов порвать на себе рубашку" - Трухачев - 14.09.2024 Украина.ру
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"Угрозой Киеву могут называть любого, кто не готов порвать на себе рубашку" - Трухачев
"Угрозой Киеву могут называть любого, кто не готов порвать на себе рубашку" - Трухачев - 14.09.2024 Украина.ру
"Угрозой Киеву могут называть любого, кто не готов порвать на себе рубашку" - Трухачев
Новый глава правительства Франции не будет работать на сокращение поддержки режима Владимира Зеленского. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачев.
2024-09-14T07:45
2024-09-14T07:45
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трухачев
мишель барнье
владимир зеленский
вооруженные силы украины
военная помощь
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Новый премьер-министр Франции не евроскептик, а "консервативный политики, который выступает за закручивание миграционных гаек, за жесткий разговор с Британией", считает эксперт. Мишель Барнье, уверен Вадим Трухачев – "это представитель системных консерваторов, с которыми Макрон пошел на вынужденный союз, поскольку с одной стороны есть Ле Пен, с другой Меланшон"."Меланшон меньшее зло, чем Ле Пен, чтобы он слишком много о себе не возомнил, премьера взяли из другого лагеря. Это тактическая игра, чтобы не пустить депутатов от Ле Пен в парламент, он пошел на тактический союз с Меланшоном. А чтобы в парламенте меньше зависеть от Меланшона пошел на союз с республиканцами, с более атлантической частью коалиции Меланшона", - рассказал Трухачев.По его мнению, Барнье в премьерском кресле "не представляет угрозу для помощи Киеву". Однако это отнюдь не позволяет подозревать нового главу правительства Франции в симпатиях к России."Он лишь говорит, что помощь Украине надо соизмерять с возможностями французских граждан. Угрозой Киеву могут называть любого, кто не готов порвать на себе рубашку и снять последние штаны ради Украины. А Барнье вполне системный европейский политик, критически относящийся к России", - уточнил доцент РГГУ.Полный текст интервью Вадим Трухачев: После освобождения Харькова начнется тяжелейшая работа, но зверства ВСУ облегчают задачу читайте на сайте Украина.руТем временем Внук Шарля де Голля сказал Володину, что переезжает в Москву Автор издания Украина.ру Евгения Кондакова рассмотрела проблему в публикации Новый премьер Франции лишит Украину поддержки? Не всё так однозначно
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новости, франция, украина, киев, трухачев, мишель барнье, владимир зеленский, вооруженные силы украины, военная помощь, ес, украина-ес, украина-нато, британия, парламентские выборы, французы, международные отношения, международная политика, россия
Новости, Франция, Украина, Киев, Трухачев, Мишель Барнье, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, военная помощь, ЕС, Украина-ЕС, Украина-НАТО, Британия, парламентские выборы, французы, международные отношения, Международная политика, Россия

"Угрозой Киеву могут называть любого, кто не готов порвать на себе рубашку" - Трухачев

07:45 14.09.2024
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина во Францию
Рабочий визит президента РФ В. Путина во Францию - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Новый глава правительства Франции не будет работать на сокращение поддержки режима Владимира Зеленского. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачев.
Новый премьер-министр Франции не евроскептик, а "консервативный политики, который выступает за закручивание миграционных гаек, за жесткий разговор с Британией", считает эксперт. Мишель Барнье, уверен Вадим Трухачев – "это представитель системных консерваторов, с которыми Макрон пошел на вынужденный союз, поскольку с одной стороны есть Ле Пен, с другой Меланшон".
"Меланшон меньшее зло, чем Ле Пен, чтобы он слишком много о себе не возомнил, премьера взяли из другого лагеря. Это тактическая игра, чтобы не пустить депутатов от Ле Пен в парламент, он пошел на тактический союз с Меланшоном. А чтобы в парламенте меньше зависеть от Меланшона пошел на союз с республиканцами, с более атлантической частью коалиции Меланшона", - рассказал Трухачев.
По его мнению, Барнье в премьерском кресле "не представляет угрозу для помощи Киеву". Однако это отнюдь не позволяет подозревать нового главу правительства Франции в симпатиях к России.
"Он лишь говорит, что помощь Украине надо соизмерять с возможностями французских граждан. Угрозой Киеву могут называть любого, кто не готов порвать на себе рубашку и снять последние штаны ради Украины. А Барнье вполне системный европейский политик, критически относящийся к России", - уточнил доцент РГГУ.
Полный текст интервью Вадим Трухачев: После освобождения Харькова начнется тяжелейшая работа, но зверства ВСУ облегчают задачу читайте на сайте Украина.ру
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Автор издания Украина.ру Евгения Кондакова рассмотрела проблему в публикации Новый премьер Франции лишит Украину поддержки? Не всё так однозначно
 
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