Внук Шарля де Голля сказал Володину, что переезжает в Москву
© Государственная Дума
© Государственная Дума
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин встретился с внуком экс-президента Франции Шарля де Голля и общественным деятелем Пьером де Голлем. Последний во время беседы заявил о намерении переехать в Россию. Информация об этом появилась на официальном сайте Госдумы 9 сентября
"В Госдуме 9 сентября состоялась встреча Вячеслава Володина с Пьером де Голлем. В диалоге они подчеркнули важность сохранения исторической памяти, особенно о Второй мировой войне. Кроме того, были затронуты вопросы отношений двух стран, также укрепление их культурных и гуманитарных связей", - отмечается в публикации.
Во время беседы с Володиным внук де Голля выразил желание переехать в Москву.
В конце августа Пьер де Голль заявил, что отказ французских властей от приглашения российской делегации на 80-ю годовщину освобождения Парижа от нацистов - "плевок в сторону героев".
В марте текущего года Пьер де Голль встречался с председателем комитета по международным делам Госдумы и лидером ЛДПР Леонидом Слуцким. Тогда внук французского президента отметил, что политика Макрона не отражает мнение населения страны. Де Голль добавил, что его семья всегда считала безумием вступать в конфликт с Россией и выразил сожаление в связи с тем, что Франция превратилась во врага для Москвы.
14 марта, 08:38Политика Макрона не отражает мнение французов — Пьер де Голль Председатель комитета по международным делам Госдумы и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обсудил с общественным деятелем, внуком президента Пятой Французской республики Пьером де Голлем отношения Москвы и Парижа, а также политику нынешнего руководства Франции, сообщила пресс-служба партии
Эксперты отмечают, что намерение внука де Голля переехать в Москву еще не значит, что Франция начнет разворот в сторону России. Однако предпосылки к тому, что Париж в ближайшее время может серьезно пересмотреть свою политику и отвернуться от Киева, есть, считают политологи.
Одно из самых главных оснований так предполагать - назначение Макроном консервативного Мишеля Барнье. В частности, американский онлайн-журнал Института Куинси Responsible Statecraft (RS) уже бьет тревогу, утверждая, что вновь назначенный премьер почему-то займется решением внутренних проблем Франции, а не потаканием Украине.
10:55Помощь Киеву поставили под угрозу - американские СМИ о кадровом решении МакронаПрезидент Франции Эммануэль Макрон поставил помощь Парижа Киеву под угрозу, назначив новым премьер-министром страны консервативного экс-главу МИД Мишеля Барнье. Об этом написал американский онлайн-журнал Института Куинси Responsible Statecraft (RS)
Президент Франции Эммануэль Макрон назначил экс-главу МИД Мишеля Барнье новым премьер-министром страны в минувший четверг, 5 сентября. Барнье 73 года, он стал самым пожилым премьер-министром Франции за всю ее историю. Он сменил самого молодого премьера - 35-летнего Габриэля Атталя.
Большинство экспертов сходятся в том, что такое решение Макрон принял, понимая, что в стране назрел серьезный кризис и кому-то его все равно придется разрешать. В частности, такое мнение высказала автор радио Sputnik Елена Караева.
"Кажется, детский манеж, на котором президент Макрон катался почти два месяца, ввергая страну то в истерику, то в хаос, то в стресс, останавливается. Топливо закончилось. Нет бензина, нет идей, остался один нафталин. Ну а Барнье с его назначением можно только посочувствовать. Чистить макроновские конюшни – задача не из самых привлекательных. К тому же, с сильным запашком", - заявила Караева.