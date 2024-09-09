https://ukraina.ru/20240909/1057330993.html

Новый премьер Франции лишит Украину поддержки? Не всё так однозначно

Новый премьер Франции лишит Украину поддержки? Не всё так однозначно - 09.09.2024 Украина.ру

Новый премьер Франции лишит Украину поддержки? Не всё так однозначно

Решение президента Франции Эммануэля Макрона назначить премьер-министром Мишеля Барнье может обернуться ослаблением поддержки Украины, предупреждает эксперт по международной политике, а в прошлом латвийский дипломат Эльдар Мамедов в статье для американского издания Responsible Statecraft. Впрочем, есть важные нюансы.

2024-09-09T17:49

2024-09-09T17:49

2024-09-09T17:49

эксклюзив

франция

украина

эммануэль макрон

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мишель барнье

премьер-министр

военная помощь

правые

левые

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Больше 50 дней страна жила без главы правительства – консультации шли очень долго и сложно. Бал в Елисейском дворце, как говорили местные журналисты, открывали левые, поскольку именно блок левых сил "Новый народный фронт" держал победу на досрочных парламентских выборах. Поэтому они и получили право первыми предложить своего кандидата на должность премьер-министра. Выдвиженкой левых, которым было непросто договориться о едином кандидате, стала Люси Касте, работавшая раньше в министерстве экономики и финансов Франции, а также в мэрии Парижа. Однако Макрон отклонил её кандидатуру, посчитав, что правительство во главе с Касте сразу же получит вотум недоверия. Левые были оскорблены до глубины души и отказались от дальнейшего участия в переговорах. Впрочем, согласно Конституции, президент и не обязан передавать право на формирование правительства именно лидеру победившей политической силы.Да и победившей как? После первого тура парламентских выборов лидировали правые, а чтобы не дать им победить, макронисты из правительственной коалиции "Вместе за республику" и левые провернули хитрую схему под лозунгом "кто угодно, только не Ле Пен": они сняли более 200 своих кандидатов в тех округах, где шли третьими, чтобы не отбирать голоса друг у друга и точно обойти правых оппонентов. Таким образом, сложно сказать, что именно левые пользуются поддержкой большинства населения Франции.В качестве потенциального премьер-министра позже звучали имена социал-демократа Бернара Казнёва, уже занимавшего этот пост при Франсуа Олланде, и республиканца Ксавье Бертрана, возглавлявшего различные министерства при президентах Николя Саркози и Жаке Шираке. Правые пригрозили объявить вотум недоверия правительству во главе и с одним, и с другим, так что и эти две кандидатуры Макрону пришлось отклонить.Ему предстояло найти альтернативного кандидата, более-менее устраивающего всех, и в итоге он назначил премьер-министром Франции Мишеля Барнье, представителя правоцентристской партии “Республиканцы”, занявшей на парламентских выборах лишь четвёртое место. Он очень опытный политик и дипломат – во Франции Барнье возглавлял министерства иностранных и европейских дел, экологии, сельского хозяйства, а на уровне ЕС он был еврокомиссаром и переговорщиком по Brexit со стороны Брюсселя.Однако есть серьёзное "но". У “Республиканцев” в Национальном собрании всего 39 мандатов, поэтому им придётся постоянно договариваться с крупными парламентскими силами: левым "Новым народным фронтом", занимающим 180 мест, правящей коалицией "Вместе за республику" (159) или правым "Национальным объединением" (125).Левые сразу же предупредили, что выдвинут Барнье вотум недоверия. Правые, в свою очередь, заявили, что не будут спешить и станут судить о работе нового премьер-министра по делам. По словам лидера парламентской фракции "Национального объединения" Марин Ле Пен, первые публичные выступления Барнье создают впечатление, что он хочет найти компромисс со всеми политическими силами. Так и есть, люди, которым приходилось работать с ним, отмечают, что глава правительства всегда стремится найти точки соприкосновения, сохраняя уважение к своим визави. Именно согласие Ле Пен имело важное значение при его назначении."Отказ Макрона от сделок с левыми подразумевает некую предварительную договорённость с заклятым врагом — Ле Пен. Поскольку левые не поддержат правительство Барнье ни на каких условиях, его единственный шанс на выживание — благосклонность Ле Пен. Макрон выстраивал всю свою карьеру как воплощение либерального центризма, но сейчас он собственноручно отдал своему самому грозному противнику справа переговорный рычаг невиданной силы", - пишет Responsible Statecraft.Таким образом, Ле Пен завоевала переговорные полномочия, что позволит ей ставить условия правительству Барнье. Соответственно, многие решения премьер-министра будут зависеть от её позиции, считает автор статьи. В том числе по Украине. Поскольку лидер "Национального объединения" выступает против наращивания участия Франции в делах этой страны, Эльдар Мамедов делает вывод, что назначение Барнье в конечном итоге поставит под угрозу выделение помощи Украине."В последнее время Ле Пен, может, и смягчила свой скепсис насчёт Украины, чтобы избавиться от пророссийского образа, но эскалация французского участия в конфликте в её приоритеты всяко не входит", - говорится в статье.Ле Пен давно рисовали образ кремлёвского агента из-за призывов не усугублять отношения с Россией, поскольку это не выгодно ни Франции, ни всей Европе, но кого из политиков, отказывающихся следовать мейнстримному русофобскому курсу, не клеймили подобным образом?И да, Ле Пен не поддерживает ввязывание Парижа в дела Киева, однако в позиции "Национального объединения" накануне парламентских выборов произошли изменения по этому вопросу: партия, не привлекая внимания, удалила из предвыборной программы часть предложений по оборонной политике, которые касались углубления дипломатических связей с Россией. К тому же, Ле Пен поддержала инициативы по военной или гражданской поддержке Украины.Кроме того, лидер "Национального объединения" Жордан Барделла, которого в случае победы правых на выборах партия выдвинула бы кандидатом на пост премьер-министра, говорил журналистам, что его позиция остаётся неизменной: он поддерживает Украину и готов предоставить ей боеприпасы, оборонительные вооружения и оборудование, а также оказать оперативную логистическую поддержку. При этом, правда, обозначив черту, которую не будет пересекать ни в коем случае – французские военные не ступят на поле боя в зоне СВО.Так что, как видим, "Национальное объединение" не рвётся занять роль главного миротворца, который бросит все силы, лишь бы положить конец этому кризису, а вместе с ним и финансированию Киева, поэтому и навязывать это условие Барнье оно не будет. Да и сам премьер-министр как человек, склонный искать компромиссы, не полезет поперёк общей стратегии властей.К слову о Барнье и Украине. Как только стало известно о его назначении, СМИ начали публиковать биографию нового главы правительства, отмечая наличие награды правительства Украины, а именно - Знака Почёта. За какие заслуги, непонятно. Однако, как поясняет бывший депутат Верховной Рады Олег Царёв, такого ордена на Украине нет – есть ведомственные награды под таким названием и, скорее всего, французского политика наградили "Знаком почёта" от министерства аграрной политики, когда он, будучи министром сельского хозяйства Франции, посещал выставку "Интерагро" в Киеве в 2008 году. Кроме того, на Барнье частично лежит ответственность за Соглашение об ассоциации ЕС и Украины, впоследствии спровоцировавшее Майдан, поскольку во время разработки этого документа он был членом Еврокомиссии.Так или иначе, вопросы внешней политики, как и обороны, находятся в ведении президента."Однако, сделав ставку на парламентские выборы, а затем отказавшись признавать их результаты, Макрон в итоге лишь усилил своих заклятых противников и поставил под угрозу собственную повестку дня, в том числе безусловную, неизменную и долгосрочную поддержку Украины", - констатирует Responsible Statecraft.Макрон в своей предвыборной кампании отвёл украинскому вопросу большое значение и прогадал – французов не просто не интересует эта тема, большинство из них хочет, чтобы государство тратило средства не на Киев, а на решение внутренних вопросов. Так что лишний раз делать какие-либо заявления по этой тематике президенту не выгодно, чтобы не навлечь на себя ещё больший гнев населения, а поводов для недовольства его работой и без Украины хватает.Чем президенту Франции грозит активная поддержка Киева, читайте в интервью ведущего научного сотрудника института Европы РАН Сергея Фёдорова Макрон поплатился за Украину и оставил Францию у разбитого корыта

https://ukraina.ru/20240708/1056125029.html

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эксклюзив, франция, украина, эммануэль макрон, марин ле пен, мишель барнье, премьер-министр, военная помощь, правые, левые, верховная рада, еврокомиссия, ес, киев