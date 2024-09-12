https://ukraina.ru/20240912/1057393688.html

Европа вернется к углю? Зубец объяснил, готов ли Евросоюз "пустить псу под хвост" зеленую энергетику

Европа вернется к углю? Зубец объяснил, готов ли Евросоюз "пустить псу под хвост" зеленую энергетику - 12.09.2024 Украина.ру

Европа вернется к углю? Зубец объяснил, готов ли Евросоюз "пустить псу под хвост" зеленую энергетику

Зеленая повестка ЕС — это инструмент неоколониализма. То есть заставить мир перейти на возобновляемые источники энергии, но оборудование для этих технологий они будут поставлять сами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец

2024-09-12T04:45

2024-09-12T04:45

2024-09-12T05:52

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У Европы есть альтернатива дешевым энергоресурсам, которые раньше европейцы получали из России — это уголь, но для этого нужно "пустить псу под хвост" всю зеленую энергетику. Они к этому близки, и зеленая повестка накроется медным тазом очень быстро, рассказал эксперт.Зеленая повестка — это инструмент неоколониализма. То есть заставить весь мир перейти на возобновляемые источники энергии, но оборудование для этих технологий они будут поставлять сами - водород, ветряки, солнечные панели, и так далее, отметил специалист.Но теперь для Европы все это теряет смысл, потому что единственное обоснование для зеленой повестки - это неоколониальное закабаление мира через принуждение сменить традиционную энергетику на новую, подчеркнул он."Поэтому не исключено, что Европа вернется к углю. Кстати, дрова становятся очень популярным источником энергии в Европе из-за роста цен на энергоресурсы", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Зубца: Европа хочет вернуть былую славу, но есть четыре проблемы, которые ведут ее к катастрофе читайте на сайте Украина.руПочему представители МИД европейских стран не пришли к соглашению по поводу ударов дальнобойным оружием по территории РФ - в интервью Петра Акопова о том, как США подвели Европу к очень опасной черте эскалации российско-украинского конфликта на сайте Украина.ру

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новости, европа, россия, алексей зубец, ес, энергетика, уголь, китай, энергоресурсы, дрова, евросоюз, зеленые