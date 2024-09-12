Европа вернется к углю? Зубец объяснил, готов ли Евросоюз "пустить псу под хвост" зеленую энергетику - 12.09.2024 Украина.ру
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Европа вернется к углю? Зубец объяснил, готов ли Евросоюз "пустить псу под хвост" зеленую энергетику
Европа вернется к углю? Зубец объяснил, готов ли Евросоюз "пустить псу под хвост" зеленую энергетику - 12.09.2024 Украина.ру
Европа вернется к углю? Зубец объяснил, готов ли Евросоюз "пустить псу под хвост" зеленую энергетику
Зеленая повестка ЕС — это инструмент неоколониализма. То есть заставить мир перейти на возобновляемые источники энергии, но оборудование для этих технологий они будут поставлять сами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец
2024-09-12T04:45
2024-09-12T05:52
новости
европа
россия
алексей зубец
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энергетика
уголь
китай
энергоресурсы
дрова
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У Европы есть альтернатива дешевым энергоресурсам, которые раньше европейцы получали из России — это уголь, но для этого нужно "пустить псу под хвост" всю зеленую энергетику. Они к этому близки, и зеленая повестка накроется медным тазом очень быстро, рассказал эксперт.Зеленая повестка — это инструмент неоколониализма. То есть заставить весь мир перейти на возобновляемые источники энергии, но оборудование для этих технологий они будут поставлять сами - водород, ветряки, солнечные панели, и так далее, отметил специалист.Но теперь для Европы все это теряет смысл, потому что единственное обоснование для зеленой повестки - это неоколониальное закабаление мира через принуждение сменить традиционную энергетику на новую, подчеркнул он."Поэтому не исключено, что Европа вернется к углю. Кстати, дрова становятся очень популярным источником энергии в Европе из-за роста цен на энергоресурсы", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Зубца: Европа хочет вернуть былую славу, но есть четыре проблемы, которые ведут ее к катастрофе читайте на сайте Украина.руПочему представители МИД европейских стран не пришли к соглашению по поводу ударов дальнобойным оружием по территории РФ - в интервью Петра Акопова о том, как США подвели Европу к очень опасной черте эскалации российско-украинского конфликта на сайте Украина.ру
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новости, европа, россия, алексей зубец, ес, энергетика, уголь, китай, энергоресурсы, дрова, евросоюз, зеленые
Новости, Европа, Россия, Алексей Зубец, ЕС, энергетика, уголь, Китай, энергоресурсы, дрова, Евросоюз, зеленые

Европа вернется к углю? Зубец объяснил, готов ли Евросоюз "пустить псу под хвост" зеленую энергетику

04:45 12.09.2024 (обновлено: 05:52 12.09.2024)
 
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© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
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Зеленая повестка ЕС — это инструмент неоколониализма. То есть заставить мир перейти на возобновляемые источники энергии, но оборудование для этих технологий они будут поставлять сами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец
У Европы есть альтернатива дешевым энергоресурсам, которые раньше европейцы получали из России — это уголь, но для этого нужно "пустить псу под хвост" всю зеленую энергетику. Они к этому близки, и зеленая повестка накроется медным тазом очень быстро, рассказал эксперт.
Зеленая повестка — это инструмент неоколониализма. То есть заставить весь мир перейти на возобновляемые источники энергии, но оборудование для этих технологий они будут поставлять сами - водород, ветряки, солнечные панели, и так далее, отметил специалист.
"Но произошло непредвиденное: Китай опередил Европу в производстве зеленых технологий. И неоколониализма не получится, потому что то же самое оборудование можно купить не у европейцев, а у китайцев", — уверен Зубец.
Но теперь для Европы все это теряет смысл, потому что единственное обоснование для зеленой повестки - это неоколониальное закабаление мира через принуждение сменить традиционную энергетику на новую, подчеркнул он.
"Поэтому не исключено, что Европа вернется к углю. Кстати, дрова становятся очень популярным источником энергии в Европе из-за роста цен на энергоресурсы", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Зубца: Европа хочет вернуть былую славу, но есть четыре проблемы, которые ведут ее к катастрофе читайте на сайте Украина.ру
Почему представители МИД европейских стран не пришли к соглашению по поводу ударов дальнобойным оружием по территории РФ - в интервью Петра Акопова о том, как США подвели Европу к очень опасной черте эскалации российско-украинского конфликта на сайте Украина.ру
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