https://ukraina.ru/20240912/1057393445.html

Деньги на ветер: эксперт объяснил, почему оборонные расходы не приведут к улучшению жизни в Европе

Деньги на ветер: эксперт объяснил, почему оборонные расходы не приведут к улучшению жизни в Европе - 12.09.2024 Украина.ру

Деньги на ветер: эксперт объяснил, почему оборонные расходы не приведут к улучшению жизни в Европе

Оборонные расходы — это деньги, выброшенные на ветер для европейской экономики, и ни к какому реальному повышению уровня жизни они привести не могут. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец

2024-09-12T03:00

2024-09-12T03:00

2024-09-12T03:00

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Ранее экс-глава Европейского центробанка Марио Драги представил доклад "Конкурентоспособность ЕС: взгляд в будущее". По его словам, оборонная промышленность Евросоюза требует огромных инвестиций для восполнения истощенных запасов, включая те, которые были направлены на поддержку Украины.Cилы, которые представляет Марио Драги, пытаются опираться на европейский потенциал, отказываясь от закупок оружия в США, это нормально. Не хватало еще эти деньги отправлять в Америку или Южную Корею, рассказал эксперт.Оборонные расходы — это деньги, выброшенные на ветер для европейской экономики, и ни к какому реальному повышению уровня жизни они привести не могут, указал специалист.Поэтому любая нормальная политическая позиция будет против роста военных расходов в условиях, когда Европа переживает очень серьезный социально-экономический кризис, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Зубца: Европа хочет вернуть былую славу, но есть четыре проблемы, которые ведут ее к катастрофе читайте на сайте Украина.руПочему представители МИД европейских стран не пришли к соглашению по поводу ударов дальнобойным оружием по территории РФ - в интервью Петра Акопова о том, как США подвели Европу к очень опасной черте эскалации российско-украинского конфликта на сайте Украина.ру

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новости, европа, россия, украина, алексей зубец, марио драги, ес, танки, вооружения, экономика, евросоюз, challenger-2 (танк)