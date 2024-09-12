Деньги на ветер: эксперт объяснил, почему оборонные расходы не приведут к улучшению жизни в Европе
Оборонные расходы — это деньги, выброшенные на ветер для европейской экономики, и ни к какому реальному повышению уровня жизни они привести не могут. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец
Ранее экс-глава Европейского центробанка Марио Драги представил доклад "Конкурентоспособность ЕС: взгляд в будущее". По его словам, оборонная промышленность Евросоюза требует огромных инвестиций для восполнения истощенных запасов, включая те, которые были направлены на поддержку Украины.
Cилы, которые представляет Марио Драги, пытаются опираться на европейский потенциал, отказываясь от закупок оружия в США, это нормально. Не хватало еще эти деньги отправлять в Америку или Южную Корею, рассказал эксперт.
"А так можно добиться хоть какого-то оживления экономики. Это самоубийство. Известно, что Великобритания давно не производит танков. "Челленджеры" на Украину они отправляли из своих запасов, а больше они их не делают. Та же самая история и во Франции, танки "Леклерк" они больше не производят", — отметил Зубец.
Оборонные расходы — это деньги, выброшенные на ветер для европейской экономики, и ни к какому реальному повышению уровня жизни они привести не могут, указал специалист.
Поэтому любая нормальная политическая позиция будет против роста военных расходов в условиях, когда Европа переживает очень серьезный социально-экономический кризис, заключил собеседник издания.
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