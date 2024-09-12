Ищенко объяснил, грозит ли Германии гражданская война и распад страны по территориальному признаку
© AP / Jens MeyerАкция протеста против мигрантов в Хемнице, восточная Германия 2018 год
© AP / Jens Meyer
Я не думаю, что Германии грозит распад. Распад для Германии – это гражданская война. За долгие столетия внутренних войн между германскими государствами немцы так этим травмированы, что для них единство страны важнее всего. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
На недавних немецких выборах в двух регионов победила "Альтернатива для Германии". Олаф Шольц и правящая коалиция потерпели поражение. И многие наблюдатели не исключают, что Германия в перспективе может распасться по территориальному признаку, потому что неоднородно германское общество.
Дело не в том, что российское общество однородно. Просто государство умеет стабилизировать ситуацию в обществе. У России есть предложение, за которое согласны голосовать все, рассказал эксперт.
"Цели у людей могут быть разные, но все они считают, что [президент РФ Владимир] Путин и его команда их цели так или иначе смогут достичь. Если Путина изъять из этой системы, у нас тоже начнется серьезная борьба за идеи и смыслы", — отметил Ищенко.
Я не думаю, что Германии грозит распад. Распад для Германии – это гражданская война. А я сильно сомневаюсь, что немцы на такое способны, уверен обозреватель.
Просто потому, что они за долгие столетия внутренних войн между германскими государствами так этим травмированы, что для них единство страны важнее всего, заключил собеседник издания.
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