Ищенко объяснил, грозит ли Германии гражданская война и распад страны по территориальному признаку - 12.09.2024 Украина.ру
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Ищенко объяснил, грозит ли Германии гражданская война и распад страны по территориальному признаку
Ищенко объяснил, грозит ли Германии гражданская война и распад страны по территориальному признаку - 12.09.2024 Украина.ру
Ищенко объяснил, грозит ли Германии гражданская война и распад страны по территориальному признаку
Я не думаю, что Германии грозит распад. Распад для Германии – это гражданская война. За долгие столетия внутренних войн между германскими государствами немцы так этим травмированы, что для них единство страны важнее всего. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-09-12T03:15
2024-09-12T03:15
новости
германия
россия
ростислав ищенко
владимир путин
олаф шольц
выборы
распад
территория
гражданская война
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На недавних немецких выборах в двух регионов победила "Альтернатива для Германии". Олаф Шольц и правящая коалиция потерпели поражение. И многие наблюдатели не исключают, что Германия в перспективе может распасться по территориальному признаку, потому что неоднородно германское общество.Дело не в том, что российское общество однородно. Просто государство умеет стабилизировать ситуацию в обществе. У России есть предложение, за которое согласны голосовать все, рассказал эксперт.Я не думаю, что Германии грозит распад. Распад для Германии – это гражданская война. А я сильно сомневаюсь, что немцы на такое способны, уверен обозреватель.Просто потому, что они за долгие столетия внутренних войн между германскими государствами так этим травмированы, что для них единство страны важнее всего, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Пока украинские крысы бегут с корабля, Россия решает, во что ей превратить Львов читайте на сайте Украина.руО том, что после окончания СВО нужно делать с теми, кто заражен украинской пропагандой — в интервью Вадима Трухачева: После освобождения Харькова начнется тяжелейшая работа, но зверства ВСУ облегчают задачу
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, германия, россия, ростислав ищенко, владимир путин, олаф шольц, выборы, распад, территория, гражданская война
Новости, Германия, Россия, Ростислав Ищенко, Владимир Путин, Олаф Шольц, выборы, распад, территория, гражданская война

Ищенко объяснил, грозит ли Германии гражданская война и распад страны по территориальному признаку

03:15 12.09.2024
 
© AP / Jens MeyerАкция протеста против мигрантов в Хемнице, восточная Германия 2018 год
Акция протеста против мигрантов в Хемнице, восточная Германия 2018 год - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© AP / Jens Meyer
Читать в
Я не думаю, что Германии грозит распад. Распад для Германии – это гражданская война. За долгие столетия внутренних войн между германскими государствами немцы так этим травмированы, что для них единство страны важнее всего. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
На недавних немецких выборах в двух регионов победила "Альтернатива для Германии". Олаф Шольц и правящая коалиция потерпели поражение. И многие наблюдатели не исключают, что Германия в перспективе может распасться по территориальному признаку, потому что неоднородно германское общество.
Дело не в том, что российское общество однородно. Просто государство умеет стабилизировать ситуацию в обществе. У России есть предложение, за которое согласны голосовать все, рассказал эксперт.
"Цели у людей могут быть разные, но все они считают, что [президент РФ Владимир] Путин и его команда их цели так или иначе смогут достичь. Если Путина изъять из этой системы, у нас тоже начнется серьезная борьба за идеи и смыслы", — отметил Ищенко.
Я не думаю, что Германии грозит распад. Распад для Германии – это гражданская война. А я сильно сомневаюсь, что немцы на такое способны, уверен обозреватель.
Просто потому, что они за долгие столетия внутренних войн между германскими государствами так этим травмированы, что для них единство страны важнее всего, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Пока украинские крысы бегут с корабля, Россия решает, во что ей превратить Львов читайте на сайте Украина.ру
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Энергетика, сырье и серый экспорт. Среднеазиатское турне Шольца поссорит Германию с Францией?Канцлер Германии Олаф Шольц 15 сентября отправится с визитом в Узбекистан и Казахстан. Об этом 9 сентября на брифинге в Берлине сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.
 
НовостиГерманияРоссияРостислав ИщенкоВладимир ПутинОлаф Шольцвыборыраспадтерриториягражданская война
 
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