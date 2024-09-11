Песков рассказал о последствиях атак на нефтяную инфраструктуру России - 11.09.2024 Украина.ру
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Песков рассказал о последствиях атак на нефтяную инфраструктуру России
Песков рассказал о последствиях атак на нефтяную инфраструктуру России - 11.09.2024 Украина.ру
Песков рассказал о последствиях атак на нефтяную инфраструктуру России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 11 сентября ответил на вопрос журналистов, нет ли опасений в Кремле, что массированные атаки по объектам нефтяной инфраструктуры могут повлиять на поставки бензина для нужд СВО и в целом нанести удар по экономике
2024-09-11T13:02
2024-09-11T13:02
россия
дмитрий песков
новости
кремль
минобороны
нефть
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"Благодаря средствам защиты, благодаря эффективности работы противовоздушной обороны эффективность этих массированных ударов минимальна", - заверил Песков.По его словам, принимаются меры, чтобы исключить негативное воздействие на общий процесс снабжения энергоресурсами экономики страны и граждан. Накануне Минобороны сообщало об отражении атак 144 беспилотников на территории девяти российских регионов. Зачастую целями украинских дронов становятся объекты нефтяной инфраструктуры. Например, недавно пожарные порядка двух недель тушили нефтебазу в Пролетарске Ростовской области.Подробнее - в материале БПЛА атаковали нефтебазу в Ростовской области, прибыл пожарный поезд - Голубев на сайте Украина.ру.
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россия, дмитрий песков, новости, кремль, минобороны, нефть
Россия, Дмитрий Песков, Новости, Кремль, Минобороны, нефть

Песков рассказал о последствиях атак на нефтяную инфраструктуру России

13:02 11.09.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 11 сентября ответил на вопрос журналистов, нет ли опасений в Кремле, что массированные атаки по объектам нефтяной инфраструктуры могут повлиять на поставки бензина для нужд СВО и в целом нанести удар по экономике
"Благодаря средствам защиты, благодаря эффективности работы противовоздушной обороны эффективность этих массированных ударов минимальна", - заверил Песков.
По его словам, принимаются меры, чтобы исключить негативное воздействие на общий процесс снабжения энергоресурсами экономики страны и граждан.
"Никаких опасений на этот счет нет", - указал он.
Накануне Минобороны сообщало об отражении атак 144 беспилотников на территории девяти российских регионов. Зачастую целями украинских дронов становятся объекты нефтяной инфраструктуры. Например, недавно пожарные порядка двух недель тушили нефтебазу в Пролетарске Ростовской области.
Подробнее - в материале БПЛА атаковали нефтебазу в Ростовской области, прибыл пожарный поезд - Голубев на сайте Украина.ру.
 
РоссияДмитрий ПесковНовостиКремльМиноборонынефть
 
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