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Песков рассказал о последствиях атак на нефтяную инфраструктуру России

Песков рассказал о последствиях атак на нефтяную инфраструктуру России - 11.09.2024 Украина.ру

Песков рассказал о последствиях атак на нефтяную инфраструктуру России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 11 сентября ответил на вопрос журналистов, нет ли опасений в Кремле, что массированные атаки по объектам нефтяной инфраструктуры могут повлиять на поставки бензина для нужд СВО и в целом нанести удар по экономике

2024-09-11T13:02

2024-09-11T13:02

2024-09-11T13:02

россия

дмитрий песков

новости

кремль

минобороны

нефть

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"Благодаря средствам защиты, благодаря эффективности работы противовоздушной обороны эффективность этих массированных ударов минимальна", - заверил Песков.По его словам, принимаются меры, чтобы исключить негативное воздействие на общий процесс снабжения энергоресурсами экономики страны и граждан. Накануне Минобороны сообщало об отражении атак 144 беспилотников на территории девяти российских регионов. Зачастую целями украинских дронов становятся объекты нефтяной инфраструктуры. Например, недавно пожарные порядка двух недель тушили нефтебазу в Пролетарске Ростовской области.Подробнее - в материале БПЛА атаковали нефтебазу в Ростовской области, прибыл пожарный поезд - Голубев на сайте Украина.ру.

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россия, дмитрий песков, новости, кремль, минобороны, нефть