БПЛА атаковали нефтебазу в Ростовской области, прибыл пожарный поезд - Голубев - 13.07.2024 Украина.ру
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БПЛА атаковали нефтебазу в Ростовской области, прибыл пожарный поезд - Голубев
БПЛА атаковали нефтебазу в Ростовской области, прибыл пожарный поезд - Голубев - 13.07.2024 Украина.ру
БПЛА атаковали нефтебазу в Ростовской области, прибыл пожарный поезд - Голубев
В результате атаки БПЛА произошло возгорание на нефтебазе в Цимлянском районе Ростовской области. Об этом 13 июля сообщил губернатор региона Василий Голубев
2024-07-13T09:06
2024-07-13T09:06
новости
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атака
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Около 04:00 в результате атаки украинских беспилотников произошло возгорание на нефтебазе в Цимлянском районе, написал губернатор в телеграм.По состоянию на 8 утра площадь пожара - 200 квадратных метров. К месту тушения прибыл пожарный поезд, уточнил он.В пресс-службе Минобороны сообщили, что в течение прошедшей ночи 13 июля на территории РФ средствами ПВО были уничтожены два беспилотника над территорией Ростовской области, один - над Белгородской областью и еще один - в Курской.О том, какие последствия будет иметь предоставление странами НАТО ВСУ шестидесяти самолетов F-16 - в интервью Дмитрия Рогозина: Ударные воздушные операции ВСУ начнутся в августе-сентябре на Запорожском фронте
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новости, ростовская область, россия, кирилл голубев, бпла, белгородская область, курская область, атака, нефтебазы, всу, украина, сво
Новости, Ростовская область, Россия, Кирилл Голубев, БПЛА, Белгородская область, Курская область, атака, нефтебазы, ВСУ, Украина, СВО

БПЛА атаковали нефтебазу в Ростовской области, прибыл пожарный поезд - Голубев

09:06 13.07.2024
 
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В Макеевке после обстрела ВСУ загорелась нефтебаза - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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В результате атаки БПЛА произошло возгорание на нефтебазе в Цимлянском районе Ростовской области. Об этом 13 июля сообщил губернатор региона Василий Голубев
Около 04:00 в результате атаки украинских беспилотников произошло возгорание на нефтебазе в Цимлянском районе, написал губернатор в телеграм.
"По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Пожару присвоен 3 ранг. На месте работают пожарные расчеты, задействовано 49 человек и 14 единиц техники", - сообщил Голубев.
По состоянию на 8 утра площадь пожара - 200 квадратных метров. К месту тушения прибыл пожарный поезд, уточнил он.
В пресс-службе Минобороны сообщили, что в течение прошедшей ночи 13 июля на территории РФ средствами ПВО были уничтожены два беспилотника над территорией Ростовской области, один - над Белгородской областью и еще один - в Курской.
О том, какие последствия будет иметь предоставление странами НАТО ВСУ шестидесяти самолетов F-16 - в интервью Дмитрия Рогозина: Ударные воздушные операции ВСУ начнутся в августе-сентябре на Запорожском фронте
Олесь Бузина
09:01
Смерть за любовь. Олесю Бузине, которого нацисты Украины убили 9 лет назад, сегодня - 55 летВ апреле 2015 года, то есть 9 лет назад в Киеве у своего дома во время пробежки фактически на глазах родных был застрелен украинский писатель и журналист Олесь Бузина. Сегодня ему исполнилось 55 лет.
 
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