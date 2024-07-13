https://ukraina.ru/20240713/1056234270.html
БПЛА атаковали нефтебазу в Ростовской области, прибыл пожарный поезд - Голубев
БПЛА атаковали нефтебазу в Ростовской области, прибыл пожарный поезд - Голубев - 13.07.2024 Украина.ру
БПЛА атаковали нефтебазу в Ростовской области, прибыл пожарный поезд - Голубев
В результате атаки БПЛА произошло возгорание на нефтебазе в Цимлянском районе Ростовской области. Об этом 13 июля сообщил губернатор региона Василий Голубев
2024-07-13T09:06
2024-07-13T09:06
2024-07-13T09:06
новости
ростовская область
россия
кирилл голубев
бпла
белгородская область
курская область
атака
нефтебазы
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103390/66/1033906691_0:203:2919:1845_1920x0_80_0_0_4d5673b146adfacc6d74e52742b30645.jpg.webp
Около 04:00 в результате атаки украинских беспилотников произошло возгорание на нефтебазе в Цимлянском районе, написал губернатор в телеграм.По состоянию на 8 утра площадь пожара - 200 квадратных метров. К месту тушения прибыл пожарный поезд, уточнил он.В пресс-службе Минобороны сообщили, что в течение прошедшей ночи 13 июля на территории РФ средствами ПВО были уничтожены два беспилотника над территорией Ростовской области, один - над Белгородской областью и еще один - в Курской.О том, какие последствия будет иметь предоставление странами НАТО ВСУ шестидесяти самолетов F-16 - в интервью Дмитрия Рогозина: Ударные воздушные операции ВСУ начнутся в августе-сентябре на Запорожском фронте
https://ukraina.ru/20240713/1054531712.html
ростовская область
россия
белгородская область
курская область
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103390/66/1033906691_95:0:2826:2048_1920x0_80_0_0_0b5090e1d8bb61a1a6d5972fbfcc66a5.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, ростовская область, россия, кирилл голубев, бпла, белгородская область, курская область, атака, нефтебазы, всу, украина, сво
Новости, Ростовская область, Россия, Кирилл Голубев, БПЛА, Белгородская область, Курская область, атака, нефтебазы, ВСУ, Украина, СВО
БПЛА атаковали нефтебазу в Ростовской области, прибыл пожарный поезд - Голубев
В результате атаки БПЛА произошло возгорание на нефтебазе в Цимлянском районе Ростовской области. Об этом 13 июля сообщил губернатор региона Василий Голубев