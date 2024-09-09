https://ukraina.ru/20240909/1057331310.html

Почему американцам плевать на украинский нацизм, а отрезвить может только ликвидация ЛГБТ* - Дробницкий

Почему американцам плевать на украинский нацизм, а отрезвить может только ликвидация ЛГБТ* - Дробницкий - 09.09.2024 Украина.ру

Почему американцам плевать на украинский нацизм, а отрезвить может только ликвидация ЛГБТ* - Дробницкий

Многочисленные проявления украинского нацизма и приверженность этой идеологии - предельно далекая для рядовых американцев тема, и даже несмотря на многочисленные доказательства, в США и Европе существуют свои устоявшиеся убеждения о том, кто "хороший/плохой"

2024-09-09T17:43

2024-09-09T17:43

2024-09-09T17:43

россия

украина

курская область

дмитрий дробницкий

петр акопов

украина.ру

вооруженные силы украины

сс

дональд трамп

всу

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Таким мнением в интервью с изданием Украина.ру поделился политолог и американист Дмитрий Дробницкий. Международная организация "Репортеры без границ" зафиксировала более 1000 случаев использования нацистской символики украинскими военнослужащими, напавшими на Курскую область. Телеканал BBC даже смонтировал минутный видеоролик, где зафиксированы эти факты.Среди прочего, показаны танки, расписанные свастикой, шевроны "Мертвая голова", которые ранее носили эсэсовцы, многочисленные тату военнослужащих ВСУ, и в конце концов, сами военные, вскидывающие пока целые руки в нацистском приветствии. Даже если бы этот ролик получил самое широкое распространение, осознание того, что украинская армия заполнена поклонниками фашистов, не изменило бы отношение европейцев и американцев к ним, пояснил эксперт. Он указал, что для них не имеет никакого значения идеология солдат, которые сражаются с наибольшим злом - русскими. По его словам, бóльший общественный резонанс произвел расстрел военнослужащими ВСУ гомосексуалистов. В угоду современной повестке, такое поведение могли бы не простить. В период же ведения боевых действий, эти "сукины дети" наши, а следовательно осуждать их лишний раз не стоит, считает политолог."Если для достижения целей приходится использовать таких "сукиных детей" - это ничего, ведь сегодня они - наши. Я не думаю, что это как-то идеологически может повлиять на политический расклад в Соединенных Штатах, которые сами сегодня ввинчиваются в большой гражданский конфликт внутри страны и никакого прозрения ждать не стоит. Украинский нацизм - предельно далекая для рядовых американцев тема и для них главный нацист - это Дональд Трамп. Для европейцев эту нишу занимает одержавшая победу на земельных выборах и набирающая популярность в Германии правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ)", - добавил собеседник. Он также указал на любопытную особенность немецкой партии "Альтернатива для Германии". По сути, она больше является наследницей ГДР, чем национал-социалистов, а Германская Демократическая Республика была антифашистским государством в гораздо большей степени, чем любая другая европейская страна, напомнил Дробницкий. Незаметно для западной прессы прошла новость об издевательствах военнослужащих украинской армии над 74-летним пенсионером в Курской области, которого военнослужащие в форме СС называли "русской свиньей" на немецкий манер. Это был один из наиболее ярких, но не единственный случай подражания фашистам в среде ВСУ. Сегодня украинский народ не воспринимает себя как часть триединого, там забыли, что если Украина - это не Россия, то и Украины не существует. С другой стороны, переодеваясь в фашистов, военнослужащие Киева пытаются издеваться над русскими людьми, отметил политический обозреватель РИА Новости Петр Акопов. Читайте также как связан нацизм и европейский выбор в самосознании украинцев в интервью российского историка, публициста, директора фонда "Историческая память" Александра Дюкова на сайте Украина.ру.*запрещенная в России организация

https://ukraina.ru/20240426/1054748305.html

https://ukraina.ru/20240224/1053499396.html

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Анастасия Градинарова

россия, украина, курская область, дмитрий дробницкий, петр акопов, украина.ру, вооруженные силы украины, сс, дональд трамп, всу, фашисты, фашизм, идеология, сво, великая отечественная война, новости