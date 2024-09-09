Почему американцам плевать на украинский нацизм, а отрезвить может только ликвидация ЛГБТ* - Дробницкий
Многочисленные проявления украинского нацизма и приверженность этой идеологии - предельно далекая для рядовых американцев тема, и даже несмотря на многочисленные доказательства, в США и Европе существуют свои устоявшиеся убеждения о том, кто "хороший/плохой"
Таким мнением в интервью с изданием Украина.ру поделился политолог и американист Дмитрий Дробницкий.
Международная организация "Репортеры без границ" зафиксировала более 1000 случаев использования нацистской символики украинскими военнослужащими, напавшими на Курскую область. Телеканал BBC даже смонтировал минутный видеоролик, где зафиксированы эти факты.
Среди прочего, показаны танки, расписанные свастикой, шевроны "Мертвая голова", которые ранее носили эсэсовцы, многочисленные тату военнослужащих ВСУ, и в конце концов, сами военные, вскидывающие пока целые руки в нацистском приветствии.
Даже если бы этот ролик получил самое широкое распространение, осознание того, что украинская армия заполнена поклонниками фашистов, не изменило бы отношение европейцев и американцев к ним, пояснил эксперт. Он указал, что для них не имеет никакого значения идеология солдат, которые сражаются с наибольшим злом - русскими.
"Что это значит с точки зрения простого избирателя или пусть даже представителя элитной группировки армии? Ничего. Всё это далеко и значит только то, что плохие украинцы сражаются с плохими русскими. Вот на таком уровне у простых людей представление. В большей степени важны две вещи: представление о том, кто такой враг. Здесь Россия занимает первое место, несмотря на все те высказывая и ту риторику в отношении Китая, которая была достаточно долго. Все-таки заместить главного врага на китайца даже Голливуд пока не решается. В этом смысле, Россия - единственный противник, и мало ли кто против нее сражается? Ну и пусть даже нацисты, это ничего", - отметил американист.
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По его словам, бóльший общественный резонанс произвел расстрел военнослужащими ВСУ гомосексуалистов. В угоду современной повестке, такое поведение могли бы не простить.
В период же ведения боевых действий, эти "сукины дети" наши, а следовательно осуждать их лишний раз не стоит, считает политолог.
"Если для достижения целей приходится использовать таких "сукиных детей" - это ничего, ведь сегодня они - наши. Я не думаю, что это как-то идеологически может повлиять на политический расклад в Соединенных Штатах, которые сами сегодня ввинчиваются в большой гражданский конфликт внутри страны и никакого прозрения ждать не стоит. Украинский нацизм - предельно далекая для рядовых американцев тема и для них главный нацист - это Дональд Трамп. Для европейцев эту нишу занимает одержавшая победу на земельных выборах и набирающая популярность в Германии правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ)", - добавил собеседник.
Он также указал на любопытную особенность немецкой партии "Альтернатива для Германии". По сути, она больше является наследницей ГДР, чем национал-социалистов, а Германская Демократическая Республика была антифашистским государством в гораздо большей степени, чем любая другая европейская страна, напомнил Дробницкий.
24 февраля, 15:46В "Альтернативе для Германии" заявили об отсутствии союзнических обязательств по отношению к УкраинеУкраина не является членом НАТО и Евросоюза и поэтому у Германии нет никаких союзнических обязанностей по отношению к этой стране. Об этом заявил сопредседатель партии Альтернатива для Германии Тино Крупалла 24 февраля в интервью телерадиокомпании SWR
Незаметно для западной прессы прошла новость об издевательствах военнослужащих украинской армии над 74-летним пенсионером в Курской области, которого военнослужащие в форме СС называли "русской свиньей" на немецкий манер. Это был один из наиболее ярких, но не единственный случай подражания фашистам в среде ВСУ.
Сегодня украинский народ не воспринимает себя как часть триединого, там забыли, что если Украина - это не Россия, то и Украины не существует. С другой стороны, переодеваясь в фашистов, военнослужащие Киева пытаются издеваться над русскими людьми, отметил политический обозреватель РИА Новости Петр Акопов.
"Никакой логики, как и исторического мышления, в таком подражании нет. Тот троллинг, который используют солдаты Киева, говорит об искусственности всего того конструкта, который сегодня именуют украинским национализмом", - сказал он.
*запрещенная в России организация