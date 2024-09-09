Стратегическая тень над Угледаром: Анпилогов раскрыл, как армия РФ загоняет ВСУ в "карман" окружения
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВручение госнаград военнослужащим группировки войск "Запад"
Под Угледаром группировка ВСУ рискует оказаться в более крупном кармане, чем тот, что складывается в районе Невельского. Потому что Угледар оказывается затенен наступлением фронта ВС РФ к Красноармейску. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Обрушение украинского фронта под Красноармейском (Покровск) создает крайне неприятную для врага стратегическую тень над всей группировкой ВСУ, которая расположена южнее Красногоровки вплоть до Угледара, сообщил эксперт.
Эта группировка рискует оказаться в более крупном кармане, чем тот, что сейчас складывается в районе Невельского, когда ВСУ, попав под угрозу окружения, оставили позиции, которые обороняли с 2014 года, отметил он.
"То есть когда наши войска взяли Мемрик, Галицыновку и Карловку, тень этого оперативного, а затем физического окружения, вынудила ВСУ уходить из Невельского", — уточнил Анпилогов.
Такая же ситуация, только в гораздо большем масштабе, может оказаться и под Угледаром, который Украина обороняет силами трех неполных бригад. Потому что он оказывается затенен наступлением крупного фронта, который движется к Красноармейску, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Россия накрыла огромной тенью ВСУ под Угледаром и нанесла в Полтаве урон всему НАТО читайте на сайте Украина.ру
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