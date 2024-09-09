https://ukraina.ru/20240909/1057310828.html

Стратегическая тень над Угледаром: Анпилогов раскрыл, как армия РФ загоняет ВСУ в "карман" окружения

Стратегическая тень над Угледаром: Анпилогов раскрыл, как армия РФ загоняет ВСУ в "карман" окружения - 09.09.2024 Украина.ру

Стратегическая тень над Угледаром: Анпилогов раскрыл, как армия РФ загоняет ВСУ в "карман" окружения

Под Угледаром группировка ВСУ рискует оказаться в более крупном кармане, чем тот, что складывается в районе Невельского. Потому что Угледар оказывается затенен наступлением фронта ВС РФ к Красноармейску. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов

2024-09-09T05:15

2024-09-09T05:15

2024-09-09T05:15

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алексей анпилогов

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наступление

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Обрушение украинского фронта под Красноармейском (Покровск) создает крайне неприятную для врага стратегическую тень над всей группировкой ВСУ, которая расположена южнее Красногоровки вплоть до Угледара, сообщил эксперт.Эта группировка рискует оказаться в более крупном кармане, чем тот, что сейчас складывается в районе Невельского, когда ВСУ, попав под угрозу окружения, оставили позиции, которые обороняли с 2014 года, отметил он.Такая же ситуация, только в гораздо большем масштабе, может оказаться и под Угледаром, который Украина обороняет силами трех неполных бригад. Потому что он оказывается затенен наступлением крупного фронта, который движется к Красноармейску, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Россия накрыла огромной тенью ВСУ под Угледаром и нанесла в Полтаве урон всему НАТО читайте на сайте Украина.руО непростой судьбе и боевом пути военнослужащего, воевавшего в Афганистане и на фронтах СВО — в интервью штурмовика с позывным Капкан: Ангел мой, будь со мной. Ты вперед, я за тобой на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240908/1057278678.html

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новости, угледар, россия, украина, алексей анпилогов, всу, вс рф, наступление, донбасс, сво, окружение