Стратегическая тень над Угледаром: Анпилогов раскрыл, как армия РФ загоняет ВСУ в "карман" окружения - 09.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240909/1057310828.html
Стратегическая тень над Угледаром: Анпилогов раскрыл, как армия РФ загоняет ВСУ в "карман" окружения
Стратегическая тень над Угледаром: Анпилогов раскрыл, как армия РФ загоняет ВСУ в "карман" окружения - 09.09.2024 Украина.ру
Стратегическая тень над Угледаром: Анпилогов раскрыл, как армия РФ загоняет ВСУ в "карман" окружения
Под Угледаром группировка ВСУ рискует оказаться в более крупном кармане, чем тот, что складывается в районе Невельского. Потому что Угледар оказывается затенен наступлением фронта ВС РФ к Красноармейску. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
2024-09-09T05:15
2024-09-09T05:15
новости
угледар
россия
украина
алексей анпилогов
всу
вс рф
наступление
донбасс
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/1b/1057063927_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b2a8d43e633e54f83081428af1981b80.jpg
Обрушение украинского фронта под Красноармейском (Покровск) создает крайне неприятную для врага стратегическую тень над всей группировкой ВСУ, которая расположена южнее Красногоровки вплоть до Угледара, сообщил эксперт.Эта группировка рискует оказаться в более крупном кармане, чем тот, что сейчас складывается в районе Невельского, когда ВСУ, попав под угрозу окружения, оставили позиции, которые обороняли с 2014 года, отметил он.Такая же ситуация, только в гораздо большем масштабе, может оказаться и под Угледаром, который Украина обороняет силами трех неполных бригад. Потому что он оказывается затенен наступлением крупного фронта, который движется к Красноармейску, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Россия накрыла огромной тенью ВСУ под Угледаром и нанесла в Полтаве урон всему НАТО читайте на сайте Украина.руО непростой судьбе и боевом пути военнослужащего, воевавшего в Афганистане и на фронтах СВО — в интервью штурмовика с позывным Капкан: Ангел мой, будь со мной. Ты вперед, я за тобой на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240908/1057278678.html
угледар
россия
украина
донбасс
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/1b/1057063927_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_53dd425e205a583580bd00321048d41b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, угледар, россия, украина, алексей анпилогов, всу, вс рф, наступление, донбасс, сво, окружение
Новости, Угледар, Россия, Украина, Алексей Анпилогов, ВСУ, ВС РФ, наступление, Донбасс, СВО, окружение

Стратегическая тень над Угледаром: Анпилогов раскрыл, как армия РФ загоняет ВСУ в "карман" окружения

05:15 09.09.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВручение госнаград военнослужащим группировки войск "Запад"
Вручение госнаград военнослужащим группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
Под Угледаром группировка ВСУ рискует оказаться в более крупном кармане, чем тот, что складывается в районе Невельского. Потому что Угледар оказывается затенен наступлением фронта ВС РФ к Красноармейску. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Обрушение украинского фронта под Красноармейском (Покровск) создает крайне неприятную для врага стратегическую тень над всей группировкой ВСУ, которая расположена южнее Красногоровки вплоть до Угледара, сообщил эксперт.
Эта группировка рискует оказаться в более крупном кармане, чем тот, что сейчас складывается в районе Невельского, когда ВСУ, попав под угрозу окружения, оставили позиции, которые обороняли с 2014 года, отметил он.
"То есть когда наши войска взяли Мемрик, Галицыновку и Карловку, тень этого оперативного, а затем физического окружения, вынудила ВСУ уходить из Невельского", — уточнил Анпилогов.
Такая же ситуация, только в гораздо большем масштабе, может оказаться и под Угледаром, который Украина обороняет силами трех неполных бригад. Потому что он оказывается затенен наступлением крупного фронта, который движется к Красноармейску, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Россия накрыла огромной тенью ВСУ под Угледаром и нанесла в Полтаве урон всему НАТО читайте на сайте Украина.ру
О непростой судьбе и боевом пути военнослужащего, воевавшего в Афганистане и на фронтах СВО — в интервью штурмовика с позывным Капкан: Ангел мой, будь со мной. Ты вперед, я за тобой на сайте Украина.ру
Ростислав Ищенко интервью
Вчера, 09:20
Ростислав Ищенко: Пока украинские крысы бегут с корабля, Россия решает, во что ей превратить Львов Нужна Галиция или не нужна – это вопрос стратегического решения, которое будет принимать российское руководство при подведении итогов СВО. В том числе, исходя из того, насколько будут реалистичны переговоры с Западом
 
НовостиУгледарРоссияУкраинаАлексей АнпилоговВСУВС РФнаступлениеДонбассСВОокружение
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:15Потеряли 600 человек за раз: эксперт раскрыл, какой "штучный товар" накрыли в учебном центре в Полтаве
06:00"Бросайте подкрепления в эту мясорубку!" Эксперт о том, чем закончится для ВСУ удержание Курской области
05:45Битва за Угледар: Анпилогов объяснил, почему подразделения ВС РФ выбрали тактику фланговых охватов
05:40Аграрные схемы: как у украинцев украли землю и урожай
05:30Залп по Крымскому мосту и работа по тылам: Клинцевич рассказал, как Украина будет использовать F-16
05:15Стратегическая тень над Угледаром: Анпилогов раскрыл, как армия РФ загоняет ВСУ в "карман" окружения
05:00Федор Лукьянов: США - самая сильная страна в истории, но в Вашингтоне не поняли, что и Россия не Эстония
05:00Штурмовая авиация и десантная операция : эксперт рассказал, из чего Украина формирует "ударный кулак"
04:45Водяное почти взято: эксперт объяснил, почему вместо лобового штурма бойцы перешли к охвату Угледара
04:30Лобового штурма не будет: Онуфриенко объяснил, как российские бойцы будут действовать в Угледаре
04:15Дело не в резервах: эксперт о том, нужно ли переходить к принципиально иной стратегии боевых действий
04:00"Ну пусть попробуют": Онуфриенко о том, смогут ли ВСУ бросить резервы под Угледар и ударить в Очеретино
03:45Быстрое наступление в Донбассе: эксперт раскрыл, как стратегия "огневого вала" продавливает оборону ВСУ
03:30Как в Часов Яре и Волчанске: Клинцевич рассказал, почему ВСУ планируют жестко зацепиться в Покровске
03:15"Надо работать с тем, что есть": эксперт о том, насколько армия РФ готова к проведению сложных операций
03:00Эксперт: Если Сырский не хочет потерять Угледар, ему придется возвращать резервы ВСУ из-под Курска
17:37Джордж Буш-младший отказался поддержать Трампа или Харрис на предстоящих выборах
17:14Когда Россия освободит Курскую область и как ликвидируем Запорожскую группировку на Украине - Евсеев
16:57Русские вывели из-под "дружеского огня": военкор рассказал, как трое морпехов пленили семерых всушников
16:12ВСУ победили сельхозживотных в Курской области с помощью немецких мин
Лента новостейМолния