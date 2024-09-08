Экс-морпех США оценил перспективы ВСУ в контексте стремительного продвижения ВС РФ в Донбассе
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Вооруженные силы Украины будут уничтожены в результате стремительного наступления российской армии в Донбассе, а сама провокация в Курской области приведет к ускоренному распаду украинских войск, заявил бывший американский морпех Брайан Берлетик в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong
Эксперт уверен, что командование ВСУ ошиблось, предприняв попытку наступления на Курскую область, так как этот российский регион находится вдали от основной линии боевого соприкосновения.
"Они (ВСУ — Прим. ред.) <...> должны поддерживать подразделения в курском приграничье, и никак не помогают своим силам в Донбассе <...> Все это ускоряет процесс, который идет стремительно, — крах украинской армии", — цитирует Берлетика РИА Новости.
Морпех также отметил ускоренный темп ВС РФ в Донбассе, что "выглядит печально для Украины".
Напомним, официальный Киев называет наступление ВСУ на Курскую область "успешным". По данным Минобороны России, такой "успех" обошелся армии Украины ценой десяти тысяч солдат.
После начала украинского вторжения в Курскую область ВС РФ освободили более 20 населенных пунктов в Донбассе. 5 сентября в Министерстве обороны докладывали об установлении полного контроля над Заветным в Донецкой Народной Республике (ДНР). Президент Владимир Путин отмечал, что "таких темпов наступления в Донбассе у нас давно не было".
09:10Эксперт назвал два сценария действий ВС РФ под КурскомВ настоящий момент есть два сценария, по которым может действовать российская армия в ходе ликвидации вторжения ВСУ на территорию Курской области. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме Александр Казаков