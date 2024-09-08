https://ukraina.ru/20240908/1057307816.html

Экс-морпех США оценил перспективы ВСУ в контексте стремительного продвижения ВС РФ в Донбассе

Экс-морпех США оценил перспективы ВСУ в контексте стремительного продвижения ВС РФ в Донбассе - 08.09.2024 Украина.ру

Экс-морпех США оценил перспективы ВСУ в контексте стремительного продвижения ВС РФ в Донбассе

Вооруженные силы Украины будут уничтожены в результате стремительного наступления российской армии в Донбассе, а сама провокация в Курской области приведет к ускоренному распаду украинских войск, заявил бывший американский морпех Брайан Берлетик в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong

2024-09-08T13:02

2024-09-08T13:02

2024-09-08T13:02

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вооруженные силы украины

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наступление

вс рф

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Эксперт уверен, что командование ВСУ ошиблось, предприняв попытку наступления на Курскую область, так как этот российский регион находится вдали от основной линии боевого соприкосновения. Морпех также отметил ускоренный темп ВС РФ в Донбассе, что "выглядит печально для Украины".Напомним, официальный Киев называет наступление ВСУ на Курскую область "успешным". По данным Минобороны России, такой "успех" обошелся армии Украины ценой десяти тысяч солдат. После начала украинского вторжения в Курскую область ВС РФ освободили более 20 населенных пунктов в Донбассе. 5 сентября в Министерстве обороны докладывали об установлении полного контроля над Заветным в Донецкой Народной Республике (ДНР). Президент Владимир Путин отмечал, что "таких темпов наступления в Донбассе у нас давно не было".Читайте подробнее о том, как курская авантюра ВСУ резко ускорила темп российского наступления в Донбассе в интервью военно-политического обозревателя Михаила Онуфриенко на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240908/1057192758.html

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новости, россия, донбасс, курская область, вооруженные силы украины, сво, наступление, вс рф