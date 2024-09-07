https://ukraina.ru/20240907/1057262437.html

Эксперт объяснил, как курская авантюра ВСУ резко ускорила темп российского наступления в Донбассе

Эксперт объяснил, как курская авантюра ВСУ резко ускорила темп российского наступления в Донбассе - 07.09.2024 Украина.ру

Эксперт объяснил, как курская авантюра ВСУ резко ускорила темп российского наступления в Донбассе

События в зоне СВО заставляют корректировать планы в принципиально неизменной обстановке. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко

2024-09-07T06:21

2024-09-07T06:21

2024-09-07T08:15

atacms

запад

россия

новости

донбасс

михаил онуфриенко

вооруженные силы украины

нато

всу

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/04/1057239501_0:184:1200:859_1920x0_80_0_0_c4d7b104392a449f7ee34071c3bcb2e7.png

По его мнению, "из-за курской авантюры ВСУ мы видим резкое увеличение темпа нашего наступления в Донбассе". Украинская армия сняла резервы для переброски их под Курск и терпит поражение под Угледаром.Михаил Онуфриенко: кто он Блогер, военный экспертОнуфриенко считает, что если главком ВСУ "Сырский не хочет потерять Угледаруже в сентябре, ему придется эти резервы туда возвращать". При этом о стратегической наступательной операции речи не идёт."Можно сколько угодно хвастать тем, что под Покровском и Торецком мы за август освободили больше 400 квадратных километров, но киевский режим контролирует значительно больше 400 тысяч квадратных километров. Пока мы не возьмем эти территории под контроль, говорить о достижении целей СВО не приходится. Потому что это государственное образование у нас в подбрюшье никогда не может гарантировать нам спокойствие и безопасность", - сказал Онуфриенко.Полный текст интервью Михаил Онуфриенко: Россия хорошо попала по Полтаве, надолго оставив ВСУ без штучных специалистов читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему публикация Что ждёт Украину этой зимой, какие цели у Совета Украина - НАТО и куда целятся ВС России - Казаков на сайте Украина.руТем временем Российские военные освободили донецкое Заветное

запад

россия

донбасс

покровск/красноармейск

курская область

угледар

курск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

atacms, запад, россия, новости, донбасс, михаил онуфриенко, вооруженные силы украины, нато, всу, потери всу, покровск/красноармейск, курская область, угледар, сво, александр сырский, украина.ру, курск, спецоперация