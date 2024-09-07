Эксперт объяснил, как курская авантюра ВСУ резко ускорила темп российского наступления в Донбассе - 07.09.2024 Украина.ру
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Эксперт объяснил, как курская авантюра ВСУ резко ускорила темп российского наступления в Донбассе
Эксперт объяснил, как курская авантюра ВСУ резко ускорила темп российского наступления в Донбассе - 07.09.2024 Украина.ру
Эксперт объяснил, как курская авантюра ВСУ резко ускорила темп российского наступления в Донбассе
События в зоне СВО заставляют корректировать планы в принципиально неизменной обстановке. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2024-09-07T06:21
2024-09-07T08:15
atacms
запад
россия
новости
донбасс
михаил онуфриенко
вооруженные силы украины
нато
всу
потери всу
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По его мнению, "из-за курской авантюры ВСУ мы видим резкое увеличение темпа нашего наступления в Донбассе". Украинская армия сняла резервы для переброски их под Курск и терпит поражение под Угледаром.Михаил Онуфриенко: кто он Блогер, военный экспертОнуфриенко считает, что если главком ВСУ "Сырский не хочет потерять Угледаруже в сентябре, ему придется эти резервы туда возвращать". При этом о стратегической наступательной операции речи не идёт."Можно сколько угодно хвастать тем, что под Покровском и Торецком мы за август освободили больше 400 квадратных километров, но киевский режим контролирует значительно больше 400 тысяч квадратных километров. Пока мы не возьмем эти территории под контроль, говорить о достижении целей СВО не приходится. Потому что это государственное образование у нас в подбрюшье никогда не может гарантировать нам спокойствие и безопасность", - сказал Онуфриенко.Полный текст интервью Михаил Онуфриенко: Россия хорошо попала по Полтаве, надолго оставив ВСУ без штучных специалистов читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему публикация Что ждёт Украину этой зимой, какие цели у Совета Украина - НАТО и куда целятся ВС России - Казаков на сайте Украина.руТем временем Российские военные освободили донецкое Заветное
запад
россия
донбасс
покровск/красноармейск
курская область
угледар
курск
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atacms, запад, россия, новости, донбасс, михаил онуфриенко, вооруженные силы украины, нато, всу, потери всу, покровск/красноармейск, курская область, угледар, сво, александр сырский, украина.ру, курск, спецоперация
ATACMS, Запад, Россия, Новости, Донбасс, Михаил Онуфриенко, Вооруженные силы Украины, НАТО, ВСУ, потери ВСУ, Покровск/Красноармейск, Курская область, Угледар, СВО, Александр Сырский, Украина.ру, Курск, Спецоперация

Эксперт объяснил, как курская авантюра ВСУ резко ускорила темп российского наступления в Донбассе

06:21 07.09.2024 (обновлено: 08:15 07.09.2024)
 
© Украина.руКурская и Сумская области
Курская и Сумская области - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© Украина.ру
Читать в
События в зоне СВО заставляют корректировать планы в принципиально неизменной обстановке. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
По его мнению, "из-за курской авантюры ВСУ мы видим резкое увеличение темпа нашего наступления в Донбассе". Украинская армия сняла резервы для переброски их под Курск и терпит поражение под Угледаром.
Михаил Онуфриенко: кто он Блогер, военный эксперт
Онуфриенко считает, что если главком ВСУ "Сырский не хочет потерять Угледаруже в сентябре, ему придется эти резервы туда возвращать". При этом о стратегической наступательной операции речи не идёт.
"Можно сколько угодно хвастать тем, что под Покровском и Торецком мы за август освободили больше 400 квадратных километров, но киевский режим контролирует значительно больше 400 тысяч квадратных километров. Пока мы не возьмем эти территории под контроль, говорить о достижении целей СВО не приходится. Потому что это государственное образование у нас в подбрюшье никогда не может гарантировать нам спокойствие и безопасность", - сказал Онуфриенко.
Полный текст интервью Михаил Онуфриенко: Россия хорошо попала по Полтаве, надолго оставив ВСУ без штучных специалистов читайте на сайте Украина.ру
Также на эту тему публикация Что ждёт Украину этой зимой, какие цели у Совета Украина - НАТО и куда целятся ВС России - Казаков на сайте Украина.ру
Тем временем Российские военные освободили донецкое Заветное
 
ATACMSЗападРоссияНовостиДонбассМихаил ОнуфриенкоВооруженные силы УкраиныНАТОВСУпотери ВСУПокровск/КрасноармейскКурская областьУгледарСВОАлександр СырскийУкраина.руКурскСпецоперация
 
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