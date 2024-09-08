https://ukraina.ru/20240908/1057306915.html

В Турции раскритиковали санкции ЕС против российских СМИ

В Турции раскритиковали санкции ЕС против российских СМИ - 08.09.2024 Украина.ру

В Турции раскритиковали санкции ЕС против российских СМИ

В Евросоюзе без каких-либо ограничений транслируют материалы антитурецкого содержания, в то время как российские СМИ подвергаются санкциям. Политику двойных стандартов раскритиковал представитель турецкой правящей Партии справедливости и развития Омер Челик

2024-09-08T11:44

2024-09-08T11:44

2024-09-08T12:09

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По его словам, в ЕС нередко появляются фейковые новости, однако только Москву обвиняют в распространении "российской" пропаганды. В этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала сложившуюся ситуацию уникальной, так как очередные рестрикции США не были даже окончательно опубликованы американскими властями и операторы и сами "до конца не очень понимают, что от них хотят". В любом случае, ответы России на санкции против журналистов РФ будут чувствительными, указала она. "На запрет трех наших изданий мы запретили 80 с лишним", - отметила Захарова на полях Восточного экономического форума. Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия ответит на американские санкции против СМИ, но будет учитывать, что есть издания, пытающиеся сохранять баланс. Американский журналист Такер Карлсон указывал, что администрация президента США Джо Байдена своими действиями в адрес российских СМИ глушит критику в адрес действующих американских властей. Напомним, на этой неделе американский Минфин объявил о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской, руководителя информационного вещания RT Андрея Кияшко и других сотрудников ТК. Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии".Читайте подробнее об информационных войнах в интервью специалиста по этому направлению, ополченца ДНР первой волны Евгения Тинянского на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240905/1057251011.html

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