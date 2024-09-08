"Частенько давали леща": военкор Сладков рассказал, за что на него заводили уголовное дело
10:01 08.09.2024 (обновлено: 10:05 08.09.2024)
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗапуск конкурса исследовательских работ "Правнуки Победителей-2020"
За широкое освещение провалов Министерства обороны в вопросах обеспечения армии на военного корреспондента ВГТРК Александра Сладкова было заведено уголовное дело. Его обвиняли в дискредитации ВС РФ, а без помощи главы ВГТРК Олега Добродеева и администрации президента решить вопрос с военной прокуратурой "было бы тяжело", сообщил репортер
"Мне доставалось очень часто. Называли и алкоголиком, несущим бред, и реакционным гражданином. Главная военная прокуратура возбудила на меня уголовное дело за дискредитацию Вооруженных Сил", — написал он в своем телеграм-канале.
Он указал, что тем, кто публично заявлял о проблемах в армии, критиковал команду бывшего главы Минобороны, "частенько давали леща", но теперь, судя по большому количеству отрытых уголовных дел на "людей в погонах", те, кто был недоволен блогерами, сами подозреваются в совершении преступлений. Так, "полкоманды старого министра оказалось под следствием за воровство", подчеркнул Сладков.
Военкор также добавил, что при новом главе российского оборонного ведомства Андрее Белоусове репортеры и блогеры "вздохнули свободно".
"Наши возможности серьезно возросли", - указал он.
Напомним, в этом году в Минобороны вскрылся ряд преступлений экономической направленности.
Со дня вступления в должность Белоусов неоднократно проводил встречи с военными корреспондентами, освещающими ход спецоперации. Прежде такие мероприятия были организованы и с участием президента России Владимира Путина, где главе государства подробно рассказали обо всех недочетах, на которые указали ранее на передовой бойцы СВО. Всего Путин четыре раза с начала спецоперации четыре раза принимал у себя военкоров, прислушивался к их мнению и анализу ситуации. В числе тех, кто докладывал президенту о проблемах был и остается Александр Сладков.
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