https://ukraina.ru/20240908/1057237162.html

Польский эксперт напомнил о принципиальных вопросах "пакта Молотова — Риббентропа"

Польский эксперт напомнил о принципиальных вопросах "пакта Молотова — Риббентропа" - 08.09.2024 Украина.ру

Польский эксперт напомнил о принципиальных вопросах "пакта Молотова — Риббентропа"

Политическое руководство Польши не воспользовалось возможностями заранее урегулировать свои отношения СССР и гитлеровской Германией. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал польский политический аналитик Конрад Рэнкас

2024-09-08T07:00

2024-09-08T07:00

2024-09-08T07:00

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конрад рэнкас

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вторая мировая война

международные отношения

политика

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В 85-ю годовщину начала Второй мировой войны снова заговорили о том, что у Польши в 1939-м был другой выбор, чем стать инструментом в руках Лондона и Парижа. Рэнкас обратил внимание на подписанный 23 августа 1939 года договор о ненападении между СССР и Германией, более известный как "пакт Молотова — Риббентропа" и обратил внимание на ряд принципиальных, по мнению эксперта, вопросов.Конрад Рэнкас: кто он Польский эксперт, политический аналитик и журналист, политик"Был ли пакт Риббентропа — Молотова невыгоден для Польши? Конечно, был. Было ли это соглашение чем-то настолько беспрецедентным в международных отношениях, что его следует демонизировать и по сей день? Нет, международные отношения реализуются именно таким образом", - сказал Рэнкас.По его мнению, Польша могла заранее урегулировать свои отношения либо с Третьим рейхом, либо с Советским Союзом, чтобы избежать неблагоприятных последствий соглашения между этими странами. Однако она не воспользовалась ни одной из имевшихся для этого возможностей, отметил эксперт."Вот и весь урок от 23 августа, а, следовательно, и от 1 и 17 сентября 1939 года", - констатировал Рэнкас."Не тигры виноваты, что съели охотника, ушедшего в лес без оружия и боеприпасов. И они не будут виноваты, если его внук будет настаивать на повторении того же "подвига", - заметил Рэнкас. - Именно тогдашний министр иностранных дел Польши Юзеф Бек мог и должен был заключить пакт с Молотовым или Риббентропом, — а лучше с обоими, — вместо того, чтобы верить в так называемые "западные гарантии".Полный текст интервью Конрад Рэнкас: У руля в Варшаве находятся предатели на сайте Украина.руНа эту тему также высказался публицист Евгений Норин в материале Пакт Молотова—Риббентропа: возвращение в родную гавань или топор в спину Польше? Недавно Захарова 1 сентября напомнила об уроках Второй мировой войны

https://ukraina.ru/20230917/1049472788.html

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