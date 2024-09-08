Польский эксперт напомнил о принципиальных вопросах "пакта Молотова — Риббентропа" - 08.09.2024 Украина.ру
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Польский эксперт напомнил о принципиальных вопросах "пакта Молотова — Риббентропа"
Польский эксперт напомнил о принципиальных вопросах "пакта Молотова — Риббентропа" - 08.09.2024 Украина.ру
Польский эксперт напомнил о принципиальных вопросах "пакта Молотова — Риббентропа"
Политическое руководство Польши не воспользовалось возможностями заранее урегулировать свои отношения СССР и гитлеровской Германией. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал польский политический аналитик Конрад Рэнкас
2024-09-08T07:00
2024-09-08T07:00
новости
польша
ссср
германия
конрад рэнкас
украина
речь посполитая
вторая мировая война
международные отношения
политика
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В 85-ю годовщину начала Второй мировой войны снова заговорили о том, что у Польши в 1939-м был другой выбор, чем стать инструментом в руках Лондона и Парижа. Рэнкас обратил внимание на подписанный 23 августа 1939 года договор о ненападении между СССР и Германией, более известный как "пакт Молотова — Риббентропа" и обратил внимание на ряд принципиальных, по мнению эксперта, вопросов.Конрад Рэнкас: кто он Польский эксперт, политический аналитик и журналист, политик"Был ли пакт Риббентропа — Молотова невыгоден для Польши? Конечно, был. Было ли это соглашение чем-то настолько беспрецедентным в международных отношениях, что его следует демонизировать и по сей день? Нет, международные отношения реализуются именно таким образом", - сказал Рэнкас.По его мнению, Польша могла заранее урегулировать свои отношения либо с Третьим рейхом, либо с Советским Союзом, чтобы избежать неблагоприятных последствий соглашения между этими странами. Однако она не воспользовалась ни одной из имевшихся для этого возможностей, отметил эксперт."Вот и весь урок от 23 августа, а, следовательно, и от 1 и 17 сентября 1939 года", - констатировал Рэнкас."Не тигры виноваты, что съели охотника, ушедшего в лес без оружия и боеприпасов. И они не будут виноваты, если его внук будет настаивать на повторении того же "подвига", - заметил Рэнкас. - Именно тогдашний министр иностранных дел Польши Юзеф Бек мог и должен был заключить пакт с Молотовым или Риббентропом, — а лучше с обоими, — вместо того, чтобы верить в так называемые "западные гарантии".Полный текст интервью Конрад Рэнкас: У руля в Варшаве находятся предатели на сайте Украина.руНа эту тему также высказался публицист Евгений Норин в материале Пакт Молотова—Риббентропа: возвращение в родную гавань или топор в спину Польше? Недавно Захарова 1 сентября напомнила об уроках Второй мировой войны
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новости, польша, ссср, германия, конрад рэнкас, украина, речь посполитая, вторая мировая война, международные отношения, политика, международная политика, международное право, история ссср, история украины, история, исторические реконструкции, пакт молотова-риббентропа, евгений норин, андрей захаров, украина.ру
Новости, Польша, СССР, Германия, Конрад Рэнкас, Украина, Речь Посполитая, Вторая мировая война, международные отношения, политика, Международная политика, международное право, история СССР, история Украины, История, исторические реконструкции, пакт Молотова-Риббентропа, Евгений Норин, Андрей Захаров, Украина.ру

Польский эксперт напомнил о принципиальных вопросах "пакта Молотова — Риббентропа"

07:00 08.09.2024
 
пакт Молотова Риббентропа
пакт Молотова Риббентропа
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Политическое руководство Польши не воспользовалось возможностями заранее урегулировать свои отношения СССР и гитлеровской Германией. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал польский политический аналитик Конрад Рэнкас
В 85-ю годовщину начала Второй мировой войны снова заговорили о том, что у Польши в 1939-м был другой выбор, чем стать инструментом в руках Лондона и Парижа. Рэнкас обратил внимание на подписанный 23 августа 1939 года договор о ненападении между СССР и Германией, более известный как "пакт Молотова — Риббентропа" и обратил внимание на ряд принципиальных, по мнению эксперта, вопросов.
Конрад Рэнкас: кто он Польский эксперт, политический аналитик и журналист, политик
"Был ли пакт Риббентропа — Молотова невыгоден для Польши? Конечно, был. Было ли это соглашение чем-то настолько беспрецедентным в международных отношениях, что его следует демонизировать и по сей день? Нет, международные отношения реализуются именно таким образом", - сказал Рэнкас.
По его мнению, Польша могла заранее урегулировать свои отношения либо с Третьим рейхом, либо с Советским Союзом, чтобы избежать неблагоприятных последствий соглашения между этими странами. Однако она не воспользовалась ни одной из имевшихся для этого возможностей, отметил эксперт.
"Вот и весь урок от 23 августа, а, следовательно, и от 1 и 17 сентября 1939 года", - констатировал Рэнкас.
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"Не тигры виноваты, что съели охотника, ушедшего в лес без оружия и боеприпасов. И они не будут виноваты, если его внук будет настаивать на повторении того же "подвига", - заметил Рэнкас. - Именно тогдашний министр иностранных дел Польши Юзеф Бек мог и должен был заключить пакт с Молотовым или Риббентропом, — а лучше с обоими, — вместо того, чтобы верить в так называемые "западные гарантии".
Полный текст интервью Конрад Рэнкас: У руля в Варшаве находятся предатели на сайте Украина.ру
На эту тему также высказался публицист Евгений Норин в материале Пакт Молотова—Риббентропа: возвращение в родную гавань или топор в спину Польше?
Недавно Захарова 1 сентября напомнила об уроках Второй мировой войны
 
НовостиПольшаСССРГерманияКонрад РэнкасУкраинаРечь ПосполитаяВторая мировая войнамеждународные отношенияполитикаМеждународная политикамеждународное правоистория СССРистория УкраиныИсторияисторические реконструкциипакт Молотова-РиббентропаЕвгений НоринАндрей ЗахаровУкраина.ру
 
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