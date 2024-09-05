Российские военные освободили донецкое Заветное
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа реактивной артиллерии ВС РФ на Артемовском направлении
Подразделения российской группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Заветное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Сообщение об этом распространило Министерство обороны РФ
"В результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Заветное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни российскими военными были освобождены сразу несколько населенных пунктов: Орловка, Камышевка, Николаевка, Новожеланное, Выемка и Скучное в Донецкой Народной Республике, Стельмаховка в Луганской Народной Республике, а также Константиновка и Синьковка Харьковской области.
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Параллельно ВС РФ бьют по военным объектам врага. Только за последние дни российские военные нанесли удары по скоплению вражеской техники сразу в нескольких городах. В списке оказались Сумы, где были уничтожены бронемашины и до 80-ти высэушников.
Также в прицел ВС РФ попал Международный аэропорт им. Данилы Галицкого во Львове. По предварительным данным, в результате нанесенных ударов уничтожено два самолета МиГ-29 ВВС Украины и еще один Су-24М получил повреждения.
Во вторник, 3 сентября, российские силы ударили по территории Высшего военного командного училища связи в Полтаве. Известно, что в этот момент на открытой территории находились до 600 человек личного состава ВСУ. По информации телеграм-канала Mash, в результате 600 военнослужащих ВСУ получили ранения и еще 80 - были убиты.
В этот же день российские военные ударили по гостиничному комплексу "Гранд Палас" в Запорожье, где дислоцировались военнослужащие ВСУ, иностранные наемники и высокопоставленные украинские офицеры.
Как сообщило "Военное обозрение", сразу после мощного взрыва к месту происшествия выехали несколько карет скорой помощи. По предварительным данным, погибли не менее 50 человек.
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Также ВС РФ нанесли удар авиабомбой КАБ по пункту временной дислокации ВСУ в Купянске Харьковской области. В результате чего были ликвидированы более 30 украинских военнослужащих, которые находились в одном из административных зданий города.