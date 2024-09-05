Российские военные освободили донецкое Заветное - 05.09.2024 Украина.ру
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Российские военные освободили донецкое Заветное
Российские военные освободили донецкое Заветное - 05.09.2024 Украина.ру
Российские военные освободили донецкое Заветное
Подразделения российской группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Заветное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Сообщение об этом распространило Министерство обороны РФ
2024-09-05T12:29
2024-09-05T12:29
новости
россия
донецкая народная республика
вс рф
освобождение
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ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни российскими военными были освобождены сразу несколько населенных пунктов: Орловка, Камышевка, Николаевка, Новожеланное, Выемка и Скучное в Донецкой Народной Республике, Стельмаховка в Луганской Народной Республике, а также Константиновка и Синьковка Харьковской области.Параллельно ВС РФ бьют по военным объектам врага. Только за последние дни российские военные нанесли удары по скоплению вражеской техники сразу в нескольких городах. В списке оказались Сумы, где были уничтожены бронемашины и до 80-ти высэушников.Также в прицел ВС РФ попал Международный аэропорт им. Данилы Галицкого во Львове. По предварительным данным, в результате нанесенных ударов уничтожено два самолета МиГ-29 ВВС Украины и еще один Су-24М получил повреждения.Во вторник, 3 сентября, российские силы ударили по территории Высшего военного командного училища связи в Полтаве. Известно, что в этот момент на открытой территории находились до 600 человек личного состава ВСУ. По информации телеграм-канала Mash, в результате 600 военнослужащих ВСУ получили ранения и еще 80 - были убиты.В этот же день российские военные ударили по гостиничному комплексу "Гранд Палас" в Запорожье, где дислоцировались военнослужащие ВСУ, иностранные наемники и высокопоставленные украинские офицеры.Как сообщило "Военное обозрение", сразу после мощного взрыва к месту происшествия выехали несколько карет скорой помощи. По предварительным данным, погибли не менее 50 человек.Также ВС РФ нанесли удар авиабомбой КАБ по пункту временной дислокации ВСУ в Купянске Харьковской области. В результате чего были ликвидированы более 30 украинских военнослужащих, которые находились в одном из административных зданий города.
https://ukraina.ru/20240904/1057227620.html
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новости, россия, донецкая народная республика, вс рф, освобождение
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, ВС РФ, освобождение

Российские военные освободили донецкое Заветное

12:29 05.09.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа реактивной артиллерии ВС РФ на Артемовском направлении
Боевая работа реактивной артиллерии ВС РФ на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Подразделения российской группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Заветное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Сообщение об этом распространило Министерство обороны РФ
"В результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Заветное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни российскими военными были освобождены сразу несколько населенных пунктов: Орловка, Камышевка, Николаевка, Новожеланное, Выемка и Скучное в Донецкой Народной Республике, Стельмаховка в Луганской Народной Республике, а также Константиновка и Синьковка Харьковской области.
Работа расчета РСЗО Ураган 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Вчера, 11:25
Клещи сжимаются: на Украине признали потерю Пречистовки под УгледаромРоссийские военные прорывают фланги ВСУ у Угледара, им удалось полностью выбить противника из села Пречистовка, которое является важной частью обороны украинской группировки на этом участке фронта. Об этом 4 сентября сообщил ресурс DeepState, работающий на ГУР Минобороны Украины
Параллельно ВС РФ бьют по военным объектам врага. Только за последние дни российские военные нанесли удары по скоплению вражеской техники сразу в нескольких городах. В списке оказались Сумы, где были уничтожены бронемашины и до 80-ти высэушников.
Работа расчета РСЗО Ураган 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Вчера, 12:16
Ликвидировано до 80 боевиков: ВС РФ ударили по военному объекту ВСУ под СумамиРоссийские военные нанесли удар по сосредоточению военной техники и вооружения ВСУ в районе Сум. Соответствующее видео 4 сентября опубликовало Министерство обороны РФ
Также в прицел ВС РФ попал Международный аэропорт им. Данилы Галицкого во Львове. По предварительным данным, в результате нанесенных ударов уничтожено два самолета МиГ-29 ВВС Украины и еще один Су-24М получил повреждения.
Во вторник, 3 сентября, российские силы ударили по территории Высшего военного командного училища связи в Полтаве. Известно, что в этот момент на открытой территории находились до 600 человек личного состава ВСУ. По информации телеграм-канала Mash, в результате 600 военнослужащих ВСУ получили ранения и еще 80 - были убиты.
полтава газопровод взрыв - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
3 сентября, 12:14
"Потери исчисляются сотнями": ВС РФ ударили по плацу училища связи в Полтаве во время построенияВС РФ нанесли удар по территории Высшего военного командного училища связи в Полтаве в момент построения личного состава ВСУ. Об этом 3 сентября сообщило "Военное обозрение"
В этот же день российские военные ударили по гостиничному комплексу "Гранд Палас" в Запорожье, где дислоцировались военнослужащие ВСУ, иностранные наемники и высокопоставленные украинские офицеры.
Как сообщило "Военное обозрение", сразу после мощного взрыва к месту происшествия выехали несколько карет скорой помощи. По предварительным данным, погибли не менее 50 человек.
Работа 88-й разведывательно-диверсионной бригады Эспаньола - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
3 сентября, 10:02
Полсотни иностранных наемников и офицеры ВСУ: ВС РФ ударили в "гнездо" противника в ЗапорожьеРоссийские военные ударили по гостиничному комплексу "Гранд Палас" в Запорожье, который был превращен противником в пункт временной дислокации военных. Известно, что в нем базировались как иностранные наемники ВСУ, так и высокопоставленные украинские офицеры. Об этом сообщило "Военное обозрение"
Также ВС РФ нанесли удар авиабомбой КАБ по пункту временной дислокации ВСУ в Купянске Харьковской области. В результате чего были ликвидированы более 30 украинских военнослужащих, которые находились в одном из административных зданий города.
 
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