Копылов раскрыл, почему курская авантюра ВСУ превратилась в "позиционную толкотню" на небольшом участке - 05.09.2024 Украина.ру
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Копылов раскрыл, почему курская авантюра ВСУ превратилась в "позиционную толкотню" на небольшом участке
Копылов раскрыл, почему курская авантюра ВСУ превратилась в "позиционную толкотню" на небольшом участке - 05.09.2024 Украина.ру
Копылов раскрыл, почему курская авантюра ВСУ превратилась в "позиционную толкотню" на небольшом участке
В Курской области украинская армия в очередной раз оказалась в пиар-тупике. В первую неделю там была маневренная война. Сейчас мы снова видим позиционную толкотню на очень-очень ограниченном участке. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, специалист в области Первой мировой войны Кирилл Копылов
2024-09-05T04:00
2024-09-05T04:00
новости
курская область
россия
украина
курск
всу
аэс
вторжение
наступление
тупик
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Украинский план курской авантюры был гораздо масштабнее, чем "захват 15 деревень" с небольшим карманом, вытянутым вдоль единственной дороги. Неизвестно насчет захвата Курской АЭС, но они явно хотели пройти дальше, рассказал эксперт.В первую неделю там была маневренная война. Сейчас мы снова видим позиционную толкотню на очень-очень ограниченном участке, отметил историк.По его словам, весь участок в Курской области – это 40 на 20 километров, а то и меньше. Причем с причудливо вытянутой линией фронта. Никаких глобальных изменений там не произошло. Хотя ВСУ потратили на это мероприятие от шести до восьми бригад, добавил он.Украинская армия в очередной раз оказалась в пиар-тупике. На этом фоне противник уже не может сказать: "Я устал, я ухожу, цели и задачи на Курском направлении выполнены". Теперь Украина будет вынуждена тратить ресурсы на оборону этого кармана, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Кирилла Копылова: Если ВСУ вдруг нападут на Брянск, Россия заставит их бросить Купянск, Волчанск и Угледар читайте на сайте Украина.руО важных деталях украинского кризиса - в интервью Ростислава Ищенко: Есть шансы покончить с Украиной до конца года, но если в США победит Харрис, будет ужас на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, курская область, россия, украина, курск, всу, аэс, вторжение, наступление, тупик, сво, война
Новости, Курская область, Россия, Украина, Курск, ВСУ, АЭС, вторжение, наступление, тупик, СВО, война

Копылов раскрыл, почему курская авантюра ВСУ превратилась в "позиционную толкотню" на небольшом участке

04:00 05.09.2024
 
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ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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В Курской области украинская армия в очередной раз оказалась в пиар-тупике. В первую неделю там была маневренная война. Сейчас мы снова видим позиционную толкотню на очень-очень ограниченном участке. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, специалист в области Первой мировой войны Кирилл Копылов
Украинский план курской авантюры был гораздо масштабнее, чем "захват 15 деревень" с небольшим карманом, вытянутым вдоль единственной дороги. Неизвестно насчет захвата Курской АЭС, но они явно хотели пройти дальше, рассказал эксперт.
В первую неделю там была маневренная война. Сейчас мы снова видим позиционную толкотню на очень-очень ограниченном участке, отметил историк.
"Понимаете, есть один эффект, который называется "эффект Гугл-Карты". Если мы на картах приближаем изображение, нам кажется, что речь идет об огромной территории. Но если мы ее откатим чуть-чуть подальше, мы увидим небольшой участок не самой большой в России области", — подчеркнул Копылов.
По его словам, весь участок в Курской области – это 40 на 20 километров, а то и меньше. Причем с причудливо вытянутой линией фронта. Никаких глобальных изменений там не произошло. Хотя ВСУ потратили на это мероприятие от шести до восьми бригад, добавил он.
Украинская армия в очередной раз оказалась в пиар-тупике. На этом фоне противник уже не может сказать: "Я устал, я ухожу, цели и задачи на Курском направлении выполнены". Теперь Украина будет вынуждена тратить ресурсы на оборону этого кармана, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Кирилла Копылова: Если ВСУ вдруг нападут на Брянск, Россия заставит их бросить Купянск, Волчанск и Угледар читайте на сайте Украина.ру
О важных деталях украинского кризиса - в интервью Ростислава Ищенко: Есть шансы покончить с Украиной до конца года, но если в США победит Харрис, будет ужас на сайте Украина.ру
Алексей Леонков - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Вчера, 05:15
Алексей Леонков: США потеряли подопытную крысу, ВСУ цепляются за Курск, а Россия готовит танковый прорывПока в Курской области чаша весов колеблется вверх-вниз. Но в какой-то момент у противника может все закончиться. Украине придется выводить эти части, а сделать это будет сложно: потому что они все выжгли на местности, по которой они шли. Они будут как на ладони. Это будет даже не отступление, а тотальный разгром
 
НовостиКурская областьРоссияУкраинаКурскВСУАЭСвторжениенаступлениетупикСВОвойна
 
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Заголовок открываемого материала
04:15Эксперт объяснил, почему после Курска ВСУ вынуждены "играть в пятнашки" чтобы заткнуть дыры в Донбассе
04:00Копылов раскрыл, почему курская авантюра ВСУ превратилась в "позиционную толкотню" на небольшом участке
03:45Эксперт объяснил, какой "козырь" получит армия РФ, если заблокирует Покровск и перережет логистику ВСУ
03:30Они хотели пройти дальше: Копылов о том, почему план курской авантюры был масштабнее, чем "15 деревень"
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