Копылов раскрыл, почему курская авантюра ВСУ превратилась в "позиционную толкотню" на небольшом участке
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
В Курской области украинская армия в очередной раз оказалась в пиар-тупике. В первую неделю там была маневренная война. Сейчас мы снова видим позиционную толкотню на очень-очень ограниченном участке. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, специалист в области Первой мировой войны Кирилл Копылов
Украинский план курской авантюры был гораздо масштабнее, чем "захват 15 деревень" с небольшим карманом, вытянутым вдоль единственной дороги. Неизвестно насчет захвата Курской АЭС, но они явно хотели пройти дальше, рассказал эксперт.
В первую неделю там была маневренная война. Сейчас мы снова видим позиционную толкотню на очень-очень ограниченном участке, отметил историк.
"Понимаете, есть один эффект, который называется "эффект Гугл-Карты". Если мы на картах приближаем изображение, нам кажется, что речь идет об огромной территории. Но если мы ее откатим чуть-чуть подальше, мы увидим небольшой участок не самой большой в России области", — подчеркнул Копылов.
По его словам, весь участок в Курской области – это 40 на 20 километров, а то и меньше. Причем с причудливо вытянутой линией фронта. Никаких глобальных изменений там не произошло. Хотя ВСУ потратили на это мероприятие от шести до восьми бригад, добавил он.
Украинская армия в очередной раз оказалась в пиар-тупике. На этом фоне противник уже не может сказать: "Я устал, я ухожу, цели и задачи на Курском направлении выполнены". Теперь Украина будет вынуждена тратить ресурсы на оборону этого кармана, резюмировал собеседник издания.
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Вчера, 05:15Алексей Леонков: США потеряли подопытную крысу, ВСУ цепляются за Курск, а Россия готовит танковый прорывПока в Курской области чаша весов колеблется вверх-вниз. Но в какой-то момент у противника может все закончиться. Украине придется выводить эти части, а сделать это будет сложно: потому что они все выжгли на местности, по которой они шли. Они будут как на ладони. Это будет даже не отступление, а тотальный разгром