https://ukraina.ru/20240905/1057232612.html

Копылов раскрыл, почему курская авантюра ВСУ превратилась в "позиционную толкотню" на небольшом участке

Копылов раскрыл, почему курская авантюра ВСУ превратилась в "позиционную толкотню" на небольшом участке - 05.09.2024 Украина.ру

Копылов раскрыл, почему курская авантюра ВСУ превратилась в "позиционную толкотню" на небольшом участке

В Курской области украинская армия в очередной раз оказалась в пиар-тупике. В первую неделю там была маневренная война. Сейчас мы снова видим позиционную толкотню на очень-очень ограниченном участке. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, специалист в области Первой мировой войны Кирилл Копылов

2024-09-05T04:00

2024-09-05T04:00

2024-09-05T04:00

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наступление

тупик

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Украинский план курской авантюры был гораздо масштабнее, чем "захват 15 деревень" с небольшим карманом, вытянутым вдоль единственной дороги. Неизвестно насчет захвата Курской АЭС, но они явно хотели пройти дальше, рассказал эксперт.В первую неделю там была маневренная война. Сейчас мы снова видим позиционную толкотню на очень-очень ограниченном участке, отметил историк.По его словам, весь участок в Курской области – это 40 на 20 километров, а то и меньше. Причем с причудливо вытянутой линией фронта. Никаких глобальных изменений там не произошло. Хотя ВСУ потратили на это мероприятие от шести до восьми бригад, добавил он.Украинская армия в очередной раз оказалась в пиар-тупике. На этом фоне противник уже не может сказать: "Я устал, я ухожу, цели и задачи на Курском направлении выполнены". Теперь Украина будет вынуждена тратить ресурсы на оборону этого кармана, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Кирилла Копылова: Если ВСУ вдруг нападут на Брянск, Россия заставит их бросить Купянск, Волчанск и Угледар читайте на сайте Украина.руО важных деталях украинского кризиса - в интервью Ростислава Ищенко: Есть шансы покончить с Украиной до конца года, но если в США победит Харрис, будет ужас на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240904/1057212062.html

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новости, курская область, россия, украина, курск, всу, аэс, вторжение, наступление, тупик, сво, война