"Уничтожим всех, кто не сдастся": эксперт описал два сценария развития событий в Курской области
© AP / Felipe Dana
© AP / Felipe Dana
Сейчас врагу было нанесено огневое поражение. ВС РФ пытаются локализовать этот участок прорыва на территории Сумской области, там взрывают мосты. И там возможны два сценария развития событий. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме Александр Казаков
С украинскими военными в Курской области сейчас работают не мотострелки и не танкисты, а спецназ. Ребята, которые еще летом 2014 года работали точно так же. Тогда ведь в Донбассе тоже был хаос. Никто не знал, кто у тебя впереди и сзади, рассказал эксперт.
"Поэтому сейчас под Курск тоже поехала [интернациональная бригада] "Пятнашка" и "осетины". Поехали те, у кого есть навыки работать точечно и мобильно, не привязываясь к тыловым ресурсам", — отметил Казаков.
Сейчас врагу было нанесено огневое поражение. ВС РФ пытаются локализовать этот участок прорыва на территории Сумской области, там взрывают мосты. И сейчас там возможны два сценария развития событий, добавил он.
"Первый — мы ВСУ локализуем и уничтожаем всех, кто не сдастся в плен. Второй — мы их выдавливаем, потому что они остаются без ресурсов. Танки без солярки не ходят, автомат без патронов не стреляет", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Казакова: Россия подлатала "забор" под Курском, заставив ВСУ погибать ради "хорошего поражения" читайте на сайте Украина.ру
Сможет ли медийный успех наступления ВСУ перекрыть крах на Донбассе — в интервью Анатолия Вассермана о том, почему Россия выбрала не прорыв из Крыма, а войну на истощение в Донбассе на сайте Украина.ру
Вчера, 20:36Алексей Подберезкин о новой ядерной доктрине РФ: Порт Роттердама может стать целью для ядерного удараЕсли Украина как государство, которое находится фактически в состоянии войны, при помощи западных союзников будет наносить удары, которые приведут к созданию реальной угрозы для России, мы должны применять ядерное оружие.