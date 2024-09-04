https://ukraina.ru/20240904/1057221093.html

"Уничтожим всех, кто не сдастся": эксперт описал два сценария развития событий в Курской области

"Уничтожим всех, кто не сдастся": эксперт описал два сценария развития событий в Курской области - 04.09.2024 Украина.ру

"Уничтожим всех, кто не сдастся": эксперт описал два сценария развития событий в Курской области

Сейчас врагу было нанесено огневое поражение. ВС РФ пытаются локализовать этот участок прорыва на территории Сумской области, там взрывают мосты. И там возможны два сценария развития событий. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме Александр Казаков

2024-09-04T06:00

2024-09-04T06:00

2024-09-04T06:00

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С украинскими военными в Курской области сейчас работают не мотострелки и не танкисты, а спецназ. Ребята, которые еще летом 2014 года работали точно так же. Тогда ведь в Донбассе тоже был хаос. Никто не знал, кто у тебя впереди и сзади, рассказал эксперт.Сейчас врагу было нанесено огневое поражение. ВС РФ пытаются локализовать этот участок прорыва на территории Сумской области, там взрывают мосты. И сейчас там возможны два сценария развития событий, добавил он."Первый — мы ВСУ локализуем и уничтожаем всех, кто не сдастся в плен. Второй — мы их выдавливаем, потому что они остаются без ресурсов. Танки без солярки не ходят, автомат без патронов не стреляет", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александра Казакова: Россия подлатала "забор" под Курском, заставив ВСУ погибать ради "хорошего поражения" читайте на сайте Украина.руСможет ли медийный успех наступления ВСУ перекрыть крах на Донбассе — в интервью Анатолия Вассермана о том, почему Россия выбрала не прорыв из Крыма, а войну на истощение в Донбассе на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240903/1057217685.html

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новости, россия, донбасс, курская область, александр казаков, всу, граница, сумская область, прорыв, сво, вс рф