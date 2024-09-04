"Уничтожим всех, кто не сдастся": эксперт описал два сценария развития событий в Курской области - 04.09.2024 Украина.ру
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"Уничтожим всех, кто не сдастся": эксперт описал два сценария развития событий в Курской области
"Уничтожим всех, кто не сдастся": эксперт описал два сценария развития событий в Курской области - 04.09.2024 Украина.ру
"Уничтожим всех, кто не сдастся": эксперт описал два сценария развития событий в Курской области
Сейчас врагу было нанесено огневое поражение. ВС РФ пытаются локализовать этот участок прорыва на территории Сумской области, там взрывают мосты. И там возможны два сценария развития событий. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме Александр Казаков
2024-09-04T06:00
2024-09-04T06:00
новости
россия
донбасс
курская область
александр казаков
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граница
сумская область
прорыв
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С украинскими военными в Курской области сейчас работают не мотострелки и не танкисты, а спецназ. Ребята, которые еще летом 2014 года работали точно так же. Тогда ведь в Донбассе тоже был хаос. Никто не знал, кто у тебя впереди и сзади, рассказал эксперт.Сейчас врагу было нанесено огневое поражение. ВС РФ пытаются локализовать этот участок прорыва на территории Сумской области, там взрывают мосты. И сейчас там возможны два сценария развития событий, добавил он."Первый — мы ВСУ локализуем и уничтожаем всех, кто не сдастся в плен. Второй — мы их выдавливаем, потому что они остаются без ресурсов. Танки без солярки не ходят, автомат без патронов не стреляет", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александра Казакова: Россия подлатала "забор" под Курском, заставив ВСУ погибать ради "хорошего поражения" читайте на сайте Украина.руСможет ли медийный успех наступления ВСУ перекрыть крах на Донбассе — в интервью Анатолия Вассермана о том, почему Россия выбрала не прорыв из Крыма, а войну на истощение в Донбассе на сайте Украина.ру
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новости, россия, донбасс, курская область, александр казаков, всу, граница, сумская область, прорыв, сво, вс рф
Новости, Россия, Донбасс, Курская область, Александр Казаков, ВСУ, граница, Сумская область, прорыв, СВО, ВС РФ

"Уничтожим всех, кто не сдастся": эксперт описал два сценария развития событий в Курской области

06:00 04.09.2024
 
© AP / Felipe Dana
- РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© AP / Felipe Dana
Читать в
Сейчас врагу было нанесено огневое поражение. ВС РФ пытаются локализовать этот участок прорыва на территории Сумской области, там взрывают мосты. И там возможны два сценария развития событий. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме Александр Казаков
С украинскими военными в Курской области сейчас работают не мотострелки и не танкисты, а спецназ. Ребята, которые еще летом 2014 года работали точно так же. Тогда ведь в Донбассе тоже был хаос. Никто не знал, кто у тебя впереди и сзади, рассказал эксперт.
"Поэтому сейчас под Курск тоже поехала [интернациональная бригада] "Пятнашка" и "осетины". Поехали те, у кого есть навыки работать точечно и мобильно, не привязываясь к тыловым ресурсам", — отметил Казаков.
Сейчас врагу было нанесено огневое поражение. ВС РФ пытаются локализовать этот участок прорыва на территории Сумской области, там взрывают мосты. И сейчас там возможны два сценария развития событий, добавил он.
"Первый — мы ВСУ локализуем и уничтожаем всех, кто не сдастся в плен. Второй — мы их выдавливаем, потому что они остаются без ресурсов. Танки без солярки не ходят, автомат без патронов не стреляет", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Казакова: Россия подлатала "забор" под Курском, заставив ВСУ погибать ради "хорошего поражения" читайте на сайте Украина.ру
Сможет ли медийный успех наступления ВСУ перекрыть крах на Донбассе — в интервью Анатолия Вассермана о том, почему Россия выбрала не прорыв из Крыма, а войну на истощение в Донбассе на сайте Украина.ру
Алексей Подберёзкин интервью - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Вчера, 20:36
Алексей Подберезкин о новой ядерной доктрине РФ: Порт Роттердама может стать целью для ядерного удараЕсли Украина как государство, которое находится фактически в состоянии войны, при помощи западных союзников будет наносить удары, которые приведут к созданию реальной угрозы для России, мы должны применять ядерное оружие.
 
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