Алёхин: Под Курском ВСУ пытаются нащупать места прорыва и зарываются в землю на Суджевском плацдарме
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
В целом в Курской области по-прежнему нет сплошной линии фронта. ВСУ пытаются нащупать места прорыва в Кореневском, Глушковском и Беловским районах. Одновременно они пытаются зарыться в землю на Суджевском плацдарме. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
На Курском направлении продолжаются упорные бои. Но ВСУ уже не предпринимают широкомасштабные наступательные действия в составе бригады. Противник действует небольшими тактическими группами ротного звена, сообщил обозреватель.
ВСУ пытаются нащупать места прорыва в Кореневском, Глушковском и Беловским районах. Одновременно они пытаются зарыться в землю на Суджевском плацдарме. Но российские войска пытаются этому помешать, отметил эксперт.
"Наши огневые средства воздушного и наземного базирования утюжат участок границы между Сумской и Курской областями, куда ВСУ пытаются перебрасывать резервы. Причем Минобороны [РФ] публикует видеокадры, которые подтверждают наши дистанционные удары, направленные на поражение колонн, складов с боеприпасами и опорных пунктов противника", — рассказал Алехин.
В целом в Курской области по-прежнему нет сплошной линии фронта. Российские силы удерживают очаговую мобильную оборону. Продвижение ВСУ остановлено, но теперь надо их оттуда выдавить. А для этого нужны ресурсы и подготовка, это вопросы сейчас решаются, заключил собеседник издания.
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