Алёхин: Под Курском ВСУ пытаются нащупать места прорыва и зарываются в землю на Суджевском плацдарме - 04.09.2024 Украина.ру
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Алёхин: Под Курском ВСУ пытаются нащупать места прорыва и зарываются в землю на Суджевском плацдарме
Алёхин: Под Курском ВСУ пытаются нащупать места прорыва и зарываются в землю на Суджевском плацдарме - 04.09.2024 Украина.ру
Алёхин: Под Курском ВСУ пытаются нащупать места прорыва и зарываются в землю на Суджевском плацдарме
В целом в Курской области по-прежнему нет сплошной линии фронта. ВСУ пытаются нащупать места прорыва в Кореневском, Глушковском и Беловским районах. Одновременно они пытаются зарыться в землю на Суджевском плацдарме. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2024-09-04T04:00
2024-09-04T04:00
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На Курском направлении продолжаются упорные бои. Но ВСУ уже не предпринимают широкомасштабные наступательные действия в составе бригады. Противник действует небольшими тактическими группами ротного звена, сообщил обозреватель.ВСУ пытаются нащупать места прорыва в Кореневском, Глушковском и Беловским районах. Одновременно они пытаются зарыться в землю на Суджевском плацдарме. Но российские войска пытаются этому помешать, отметил эксперт.В целом в Курской области по-прежнему нет сплошной линии фронта. Российские силы удерживают очаговую мобильную оборону. Продвижение ВСУ остановлено, но теперь надо их оттуда выдавить. А для этого нужны ресурсы и подготовка, это вопросы сейчас решаются, заключил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Алехин: Фронт ВСУ под Покровском трещит по швам, Россия накрывает Сумскую область и Харьков" читайте на сайте Украина.руПодробнее о том, как российские войска выбивают украинские войска из Курской области - в интервью Владимира Попова: В бой F-16 вступать боятся, пока прячутся по аэродромам Украины на сайте Украина.ру
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новости, курская область, россия, сумская область, геннадий алехин, всу, плацдарм, курск, граница, вс рф, сво
Новости, Курская область, Россия, Сумская область, Геннадий Алехин, ВСУ, плацдарм, Курск, граница, ВС РФ, СВО

Алёхин: Под Курском ВСУ пытаются нащупать места прорыва и зарываются в землю на Суджевском плацдарме

04:00 04.09.2024
 
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Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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В целом в Курской области по-прежнему нет сплошной линии фронта. ВСУ пытаются нащупать места прорыва в Кореневском, Глушковском и Беловским районах. Одновременно они пытаются зарыться в землю на Суджевском плацдарме. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
На Курском направлении продолжаются упорные бои. Но ВСУ уже не предпринимают широкомасштабные наступательные действия в составе бригады. Противник действует небольшими тактическими группами ротного звена, сообщил обозреватель.
ВСУ пытаются нащупать места прорыва в Кореневском, Глушковском и Беловским районах. Одновременно они пытаются зарыться в землю на Суджевском плацдарме. Но российские войска пытаются этому помешать, отметил эксперт.

"Наши огневые средства воздушного и наземного базирования утюжат участок границы между Сумской и Курской областями, куда ВСУ пытаются перебрасывать резервы. Причем Минобороны [РФ] публикует видеокадры, которые подтверждают наши дистанционные удары, направленные на поражение колонн, складов с боеприпасами и опорных пунктов противника", — рассказал Алехин.

В целом в Курской области по-прежнему нет сплошной линии фронта. Российские силы удерживают очаговую мобильную оборону. Продвижение ВСУ остановлено, но теперь надо их оттуда выдавить. А для этого нужны ресурсы и подготовка, это вопросы сейчас решаются, заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Алехин: Фронт ВСУ под Покровском трещит по швам, Россия накрывает Сумскую область и Харьков" читайте на сайте Украина.ру
Подробнее о том, как российские войска выбивают украинские войска из Курской области - в интервью Владимира Попова: В бой F-16 вступать боятся, пока прячутся по аэродромам Украины на сайте Украина.ру
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