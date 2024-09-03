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Зеленский назвал потери ВСУ после прилета "Искандера" в военное училище Полтавы, но ему не верят

Зеленский назвал потери ВСУ после прилета "Искандера" в военное училище Полтавы, но ему не верят - 03.09.2024 Украина.ру

Зеленский назвал потери ВСУ после прилета "Искандера" в военное училище Полтавы, но ему не верят

Пара российских баллистических ракет "Искандер" приземлились на здание Института связи в Полтаве, погиб 41 человек, еще более 180 получили ранения. Об этом сообщил Владимир Зеленский, который, по мнению даже украинских журналистов, значительно занизил количество потерь

2024-09-03T17:32

2024-09-03T17:32

2024-09-03T17:32

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Официально украинская сторона подает мало информации о последствиях атаки ВС России 3 сентября. Зеленский заявляет, что помимо "учебного заведения", повреждения получило здание больницы. На деле речь идет о колледже военного института связи в Полтаве, который специализировался на подготовке личного состава по направлениям "Радиолокационная станция" (РЛС) и "Радиоэлектронная борьба" (РЭБ). Больше данных представляют украинские СМИ, утверждающие, что по вине военного руководства страны произошла трагедия. Так, главный редактор сайта "Цензор.нет", обозреватель издания "Зеркало недели" Юрий Бутусов прямым текстом указал на массовые жертвы, которых можно было бы избежать, не выводя на построение военнослужащих. Видео с места обстрела действительно довольно быстро попало в сеть. Телеграм-канал "Шептун" опубликовал фотографии с телами погибших в военной форме у входа в здание. Подпись к публикации гласит: "в Полтаве был удар по зданию 179 учебно-тренировочного центра войск связи (в/ч А3990)". Информацию об ударе во время построения подтвердила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая. "Полтава. Построение в 128 бригаде ничему не научило, никто не наказан, Залужный, Сырский, Павлюк все тогда "решали". Есть повторение и повторение трагедий. Где предел?" — спрашивает она. Депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук тоже не верит Зеленскому. По его мнению, украинские власти манипулируют и обманывают население, когда говорят о числе погибших - боятся, что придется отвечать. "По полученным данным, командование не отдало приказ военнослужащим спуститься в подвалы, зная, что в воздухе дрон и есть угроза обстрела. Часть смогла спастись. Большинство – погибли из-за халатности командиров. Эту трагедию используют лишь, чтобы снова прокачать оружием геноцид народа", - написал Дмитрук в телеграм-канале.То, что Зеленский значительно сократил число потерь ранее заявлял и председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, удар действительно пришелся на момент построения военнослужащих, которых насчитывалось свыше полутысячи, а потому потери противника исчисляются сотнями. После волны недоверия в соцсетях и СМИ из ситуации пришлось выкручиваться жене Зеленского Елене. Она сообщила, что число погибших возросло до 47, а раненых - до 206. Как пишет "Военная хроника", российский "Искандер" поразил расположение 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, которой прилетает уже не впервой - осенью прошлого года подобный эпизод произошел в Запорожской области.С другой стороны, особый интерес представляет высокая вероятность ликвидации зарубежных инструкторов, о местах дислокации которых хорошо осведомлена российская сторона.Читайте также как ВС РФ ударили в "гнездо" противника в Запорожье, уничтожив полсотни иностранных наемников и офицеры ВСУ на сайте Украина.ру.

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новости, полтава, владимир зеленский, юрий бутусов, марьяна безуглая, вооруженные силы украины, россия, сво, всу