Полсотни иностранных наемников и офицеры ВСУ: ВС РФ ударили в "гнездо" противника в Запорожье - 03.09.2024 Украина.ру
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Полсотни иностранных наемников и офицеры ВСУ: ВС РФ ударили в "гнездо" противника в Запорожье
Полсотни иностранных наемников и офицеры ВСУ: ВС РФ ударили в "гнездо" противника в Запорожье - 03.09.2024 Украина.ру
Полсотни иностранных наемников и офицеры ВСУ: ВС РФ ударили в "гнездо" противника в Запорожье
Российские военные ударили по гостиничному комплексу "Гранд Палас" в Запорожье, который был превращен противником в пункт временной дислокации военных. Известно, что в нем базировались как иностранные наемники ВСУ, так и высокопоставленные украинские офицеры. Об этом сообщило "Военное обозрение"
2024-09-03T10:02
2024-09-03T10:02
новости
россия
запорожье
вооруженные силы украины
удары
иностранные наемники
запорожская область
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Сразу после мощного взрыва к месту происшествия выехали несколько карет скорой помощи. По предварительным данным, погибли не менее 50 человек, сообщает "Военное обозрение".В материале издания уточняется, что число погибших в "Гранд Паласе" еще может возрасти, так как сотрудники местных экстренных служб еще не до конца разобрали завалы.Также ВС РФ уничтожили пункт временной дислокации ВСУ с личным составом в одном из административных зданий Купянска."В ходе плановой работы по выявлению мест сосредоточения украинских боевиков в населенном пункте Купянск по улице 1 Мая обнаружен ПВД ВФУ (пункт временной дислокации вооруженных формирований Украины. - Ред.), расположенный в одном из административных зданий города. Для эффективного поражения гражданского объекта, использовавшегося в военных целях, ВКС РФ было нанесено огневое поражение при помощи КАБ (корректируемой авиационной бомбы. - Ред.). Здание и находящиеся в нем боевики были полностью уничтожены", - сообщил подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.По последним данным Минобороны РФ, Порядка шести тысяч иностранных наемников уже ликвидированы в ходе СВО. И в СМИ регулярно появляются все новые сообщения об уничтожении очередных "диких гусей".Пробыл в ВСУ два месяца: наемника из Мексики, попытавшегося напасть на Белгород, уничтожилиИзвестный спонсор ВСУ и вербовщик: на СВО уничтожен британский наемник ФушеБыл ранен в Авдеевке, но ликвидирован под Орловкой: ВС РФ уничтожили наемника из ИспанииНаемник из "Карпатской сечи"* был ликвидирован в зоне СВО
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новости, россия, запорожье, вооруженные силы украины, удары, иностранные наемники, запорожская область
Новости, Россия, Запорожье, Вооруженные силы Украины, удары, иностранные наемники, Запорожская область

Полсотни иностранных наемников и офицеры ВСУ: ВС РФ ударили в "гнездо" противника в Запорожье

10:02 03.09.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота 88-й разведывательно-диверсионной бригады "Эспаньола"
Работа 88-й разведывательно-диверсионной бригады Эспаньола - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Российские военные ударили по гостиничному комплексу "Гранд Палас" в Запорожье, который был превращен противником в пункт временной дислокации военных. Известно, что в нем базировались как иностранные наемники ВСУ, так и высокопоставленные украинские офицеры. Об этом сообщило "Военное обозрение"
Сразу после мощного взрыва к месту происшествия выехали несколько карет скорой помощи. По предварительным данным, погибли не менее 50 человек, сообщает "Военное обозрение".

"Таким образом боевики киевского режима рассчитывали ввести в заблуждение российскую разведку, однако, ее возможности в последнее время значительно возросли. Поражение "Гранд Паласа" в Запорожье является наглядным тому подтверждением. Как следует из сообщений, опубликованных в местных чатах, российский удар оказался настолько результативен, что запорожские медики устали вывозить раненых", - утверждают авторы "Военного обозрения".

В материале издания уточняется, что число погибших в "Гранд Паласе" еще может возрасти, так как сотрудники местных экстренных служб еще не до конца разобрали завалы.
Также ВС РФ уничтожили пункт временной дислокации ВСУ с личным составом в одном из административных зданий Купянска.
"В ходе плановой работы по выявлению мест сосредоточения украинских боевиков в населенном пункте Купянск по улице 1 Мая обнаружен ПВД ВФУ (пункт временной дислокации вооруженных формирований Украины. - Ред.), расположенный в одном из административных зданий города. Для эффективного поражения гражданского объекта, использовавшегося в военных целях, ВКС РФ было нанесено огневое поражение при помощи КАБ (корректируемой авиационной бомбы. - Ред.). Здание и находящиеся в нем боевики были полностью уничтожены", - сообщил подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.
По последним данным Минобороны РФ, Порядка шести тысяч иностранных наемников уже ликвидированы в ходе СВО. И в СМИ регулярно появляются все новые сообщения об уничтожении очередных "диких гусей".
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