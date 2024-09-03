https://ukraina.ru/20240903/1057213551.html

Индульгенция для Ростика закончилась: эксперт объяснил, почему Офис Зеленского хочет избавиться от Шурмы

Индульгенция для Ростика закончилась: эксперт объяснил, почему Офис Зеленского хочет избавиться от Шурмы - 03.09.2024 Украина.ру

Индульгенция для Ростика закончилась: эксперт объяснил, почему Офис Зеленского хочет избавиться от Шурмы

Заместитель главы Офиса президента Украины Ростислав Шурма получил свое кресло благодаря протекции украинского олигарха, а также нынешнего главы ведомства Андрея Ермака. С последним отношения испортились окончательно, с чем может быть связан уход Шурмы, о котором пишут украинские СМИ, заявил эксперт по внутренней политике Украины Михаил Павлив

2024-09-03T15:58

2024-09-03T15:58

2024-09-03T15:58

андрей ермак

владимир зеленский

михаил павлив

офис президента

метинвест

нафтогаз

украина

сша

кадровые перестановки

сво

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Зеленский якобы избавится от Шурмы, который и так "давно этого хотел, а сейчас так сложились обстоятельства, что президент его готов отпустить". Об этом 3 сентября сообщили журналисты "Украинской правды", ссылаясь на анонимные источники.Михаил Павлив в беседе с журналистом Украина.ру напомнил, при каких обстоятельствах замглавы в 2021 году занял этот пост, что теперь определяет и причины, по которым от Шурмы избавляются. Украинское издание утверждает, что Шурма попал в окружение президента Украины несколько лет назад, после чего стал в его глазах человеком, который "отвечает за всю экономику". Минувшим летом Шурма выступил в Лондоне на конференции по восстановлению Украины. Он заявил, что решение о полном запрете оборота наличных в стране может быть принято в рамках борьбы с коррупцией. Поскольку у Ермака с Гайдуком давно разладились отношения, расположением перестал пользоваться и Шурма, который в ответ начал предпринимать множество действий в обход главы Офиса президента страны. Помимо прочего, собеседник напомнил о персональных санкциях США против Ермака и двух его заместителей – Олега Татарова и Ростислава Шурмы. На сегодня они пока не опубликованы, а ситуация в целом давно уже находится в подвешенном состоянии. Речь идет о документе, которым предлагалось национализировать предприятия страны, если их акционерами являются граждане Украины, находящиеся под санкциями Киева. Перейти в собственность государства такие АО могли бы без разбирательств. Например, это коснулось бы акций украинского холдинга горно-металлургических компаний "Метинвест" - одного из крупнейших в СНГ производителя железорудного сырья и стали и самого большого предприятия этого профиля на Украине. Сопротивление законопроекту оказалось слишком серьезным и он не был принят. "Тогда стало очевидным, что законопроект в парламенте не пройдет никогда. Индульгенция по части Шурмы остановилась. С этим в том числе связана его отставка", - добавил эксперт. По данным источников, место Шурмы может вскоре занять министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин и выбор в его пользу также не случайность.Павлив утверждает, что мощной лоббистской силой на него воздействуют из США. Помимо прочего, Камышин также связан с холдингом "Метинвест". Известно, что с 2006 года Шурма также работал в структурах группы "Метинвест" олигархов Рината Ахметова и Вадима Новинского. Ранее в этот же день украинский нардеп Ярослав Железняк анонсировал кадровые перестановки в Офисе президента. Утверждалось, будто сначала освободят дополнительные позиции министров.Читайте также как и почему Зеленский сдался в плен Ермаку, который руководит политикой страны в другом интервью эксперта по внутренней кухне Украины Михаила Павлива на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20211124/1032726943.html

https://ukraina.ru/20230803/1048446193.html

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Анастасия Градинарова

андрей ермак, владимир зеленский, михаил павлив, офис президента, метинвест, нафтогаз, украина, сша, кадровые перестановки, сво, экономика, эксклюзив