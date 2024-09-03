Индульгенция для Ростика закончилась: эксперт объяснил, почему Офис Зеленского хочет избавиться от Шурмы
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Заместитель главы Офиса президента Украины Ростислав Шурма получил свое кресло благодаря протекции украинского олигарха, а также нынешнего главы ведомства Андрея Ермака. С последним отношения испортились окончательно, с чем может быть связан уход Шурмы, о котором пишут украинские СМИ, заявил эксперт по внутренней политике Украины Михаил Павлив
Зеленский якобы избавится от Шурмы, который и так "давно этого хотел, а сейчас так сложились обстоятельства, что президент его готов отпустить". Об этом 3 сентября сообщили журналисты "Украинской правды", ссылаясь на анонимные источники.
Михаил Павлив в беседе с журналистом Украина.ру напомнил, при каких обстоятельствах замглавы в 2021 году занял этот пост, что теперь определяет и причины, по которым от Шурмы избавляются.
"Ростислав был подтянут изначально не Зеленским, а Ермаком в тот период, когда у него еще сохранялись хорошие отношения с бывшим секретарем Совета национальной безопасности и обороны, известным украинским олигархом Виталием Гайдуком. Шурма зашел именно через него и вел экономический блок. После того, как Тимошенко был уволен он курировал большое строительство и подобные проекты", - сказал в беседе с Украина.ру Павлив.
24 ноября 2021, 16:56Шурма в Офисе. Зеленский помирился с Ахметовым или крадёт у него кадры?Вечером во вторник, 23 ноября, президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителем главы Офиса президента Ростислава Шурму. Последний в прошлом был топ-менеджером в структурах олигарха Рината Ахметова. Назначение Шурмы может свидетельствовать о потеплении отношений между Зеленским и Ахметовым. Но расслабляться президенту Украины рано
Украинское издание утверждает, что Шурма попал в окружение президента Украины несколько лет назад, после чего стал в его глазах человеком, который "отвечает за всю экономику".
Минувшим летом Шурма выступил в Лондоне на конференции по восстановлению Украины. Он заявил, что решение о полном запрете оборота наличных в стране может быть принято в рамках борьбы с коррупцией.
Поскольку у Ермака с Гайдуком давно разладились отношения, расположением перестал пользоваться и Шурма, который в ответ начал предпринимать множество действий в обход главы Офиса президента страны.
Помимо прочего, собеседник напомнил о персональных санкциях США против Ермака и двух его заместителей – Олега Татарова и Ростислава Шурмы. На сегодня они пока не опубликованы, а ситуация в целом давно уже находится в подвешенном состоянии.
"Шурма предпринимал много действий, не ставя в известность Ермака. В частности, делал многое для того, чтобы занять пост главы украинского госпредприятия "Нафтогаз", что сильно не нравилось главе Офиса президента. Мне кажется, что сколько веревочке не вейся, она оборвется. Последняя история, которую придумал Шурма и которая помирила его с Ермаком - это законопроект, представляющий угрозу для украинских олигархов", - дополнил Павлив.
Речь идет о документе, которым предлагалось национализировать предприятия страны, если их акционерами являются граждане Украины, находящиеся под санкциями Киева. Перейти в собственность государства такие АО могли бы без разбирательств. Например, это коснулось бы акций украинского холдинга горно-металлургических компаний "Метинвест" - одного из крупнейших в СНГ производителя железорудного сырья и стали и самого большого предприятия этого профиля на Украине.
Сопротивление законопроекту оказалось слишком серьезным и он не был принят.
"Тогда стало очевидным, что законопроект в парламенте не пройдет никогда. Индульгенция по части Шурмы остановилась. С этим в том числе связана его отставка", - добавил эксперт.
По данным источников, место Шурмы может вскоре занять министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин и выбор в его пользу также не случайность.Павлив утверждает, что мощной лоббистской силой на него воздействуют из США. Помимо прочего, Камышин также связан с холдингом "Метинвест".
Известно, что с 2006 года Шурма также работал в структурах группы "Метинвест" олигархов Рината Ахметова и Вадима Новинского.
Ранее в этот же день украинский нардеп Ярослав Железняк анонсировал кадровые перестановки в Офисе президента. Утверждалось, будто сначала освободят дополнительные позиции министров.