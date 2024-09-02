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Украина запросила аварийную помощь у пяти стран – "Укрэнерго"

Украина запросила аварийную помощь у пяти стран – "Укрэнерго" - 02.09.2024 Украина.ру

Украина запросила аварийную помощь у пяти стран – "Укрэнерго"

Киев запрашивал аварийную помощь из энергосистем нескольких стран из-за энергодефицита. Об этом сообщила 2 сентября энергетическая компания "Укрэнерго"

2024-09-02T12:45

2024-09-02T12:45

2024-09-02T12:45

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"Импорт. В течение суток из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдавии. Общим объемом 11 972 МВт/ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 788 МВт", - говорится в телеграм-канале компании.На Украине ввели графики подачи электроэнергии. Ограничения будут действовать в течение предстоящих суток.Украинские власти и СМИ в понедельник сообщали о взрывах в ряде регионов. Энергохолдинг ДТЭК информировал о введении экстренных отключений света на всей территории страны.Министерство обороны РФ информировало, что ВС РФ ночью нанесли групповой удар по объектам энергетики и оборонно-промышленного комплекса Украины, занимавшимся в том числе производством ракетного вооружения, пунктам временной дислокации националистических формирований и иностранных наёмников, все объекты поражены.Подробнее о проблемах с энергетикой - в материале "Система опять в кризисе": Корнилов рассказал, успеет ли Украина до зимы восстановить энергетику на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, киев, укрэнерго, дтэк, электричество, энергетика, помощь