https://ukraina.ru/20240902/1057146957.html

Перемалывание и удержание позиций: военный политолог рассказал про задачи армии РФ в Курской области

Перемалывание и удержание позиций: военный политолог рассказал про задачи армии РФ в Курской области - 02.09.2024 Украина.ру

Перемалывание и удержание позиций: военный политолог рассказал про задачи армии РФ в Курской области

Задача ВС РФ по Курской области – сдерживать врага, как и прошлым летом, когда ВСУ шли в наступление. Тогда бойцы работали на удержание позиций и на перемалывание. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев

2024-09-02T03:30

2024-09-02T03:30

2024-09-02T03:30

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россия

курская область

сша

александр перенджиев

всу

арктика

наступление

граница

украина

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Сейчас ВСУ будут стараться "вливать силы" на Курское направление. Нельзя рассматривать Курскую область как что-то отдельное, рассказал политолог.Нужно рассматривать линию фронта, которая проходит по всей границе России. Потому что сейчас США сосредоточили огромное количество войск на российско-финской границе, подчеркнул эксперт.По его словам, задача российских войск по Курской области – сдерживать врага, как и прошлым летом, когда ВСУ шли в наступление. Тогда мы работали на удержание позиций и на перемалывание. Сейчас стоит такая же задача, добавил он."Отдельные эксперты хмыкают по этому поводу, мол, опять перемалывание… Да, такая у нас тактика. Задача собрать вражеские ресурсы в одном месте, чтобы не встречать их в Донбассе и Харьковской области, сдерживать их и громить", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александра Перенджиева: Когда Россия взорвет мину к северу от Харькова, ВСУ получат Канны под Курском на сайте Украина.руО том, какова позиция Камалы Харрис по Украине и что будет означать для России ее победа на выборах в США – в интервью американского политолога Майкла Бома: Трамп хочет, чтобы Россия "слила" Китай, и будет этого добиваться на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240829/1057126545.html

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новости, россия, курская область, сша, александр перенджиев, всу, арктика, наступление, граница, украина, вс рф