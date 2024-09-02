Перемалывание и удержание позиций: военный политолог рассказал про задачи армии РФ в Курской области - 02.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240902/1057146957.html
Перемалывание и удержание позиций: военный политолог рассказал про задачи армии РФ в Курской области
Перемалывание и удержание позиций: военный политолог рассказал про задачи армии РФ в Курской области - 02.09.2024 Украина.ру
Перемалывание и удержание позиций: военный политолог рассказал про задачи армии РФ в Курской области
Задача ВС РФ по Курской области – сдерживать врага, как и прошлым летом, когда ВСУ шли в наступление. Тогда бойцы работали на удержание позиций и на перемалывание. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
2024-09-02T03:30
2024-09-02T03:30
новости
россия
курская область
сша
александр перенджиев
всу
арктика
наступление
граница
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/1e/1057139648_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_5a3aed7a6fc3c149e96353a645afb44b.jpg
Сейчас ВСУ будут стараться "вливать силы" на Курское направление. Нельзя рассматривать Курскую область как что-то отдельное, рассказал политолог.Нужно рассматривать линию фронта, которая проходит по всей границе России. Потому что сейчас США сосредоточили огромное количество войск на российско-финской границе, подчеркнул эксперт.По его словам, задача российских войск по Курской области – сдерживать врага, как и прошлым летом, когда ВСУ шли в наступление. Тогда мы работали на удержание позиций и на перемалывание. Сейчас стоит такая же задача, добавил он."Отдельные эксперты хмыкают по этому поводу, мол, опять перемалывание… Да, такая у нас тактика. Задача собрать вражеские ресурсы в одном месте, чтобы не встречать их в Донбассе и Харьковской области, сдерживать их и громить", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александра Перенджиева: Когда Россия взорвет мину к северу от Харькова, ВСУ получат Канны под Курском на сайте Украина.руО том, какова позиция Камалы Харрис по Украине и что будет означать для России ее победа на выборах в США – в интервью американского политолога Майкла Бома: Трамп хочет, чтобы Россия "слила" Китай, и будет этого добиваться на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240829/1057126545.html
россия
курская область
сша
арктика
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/1e/1057139648_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_003ebde7fd06bc7cfcd5e2719a846145.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, курская область, сша, александр перенджиев, всу, арктика, наступление, граница, украина, вс рф
Новости, Россия, Курская область, США, Александр Перенджиев, ВСУ, Арктика, наступление, граница, Украина, ВС РФ

Перемалывание и удержание позиций: военный политолог рассказал про задачи армии РФ в Курской области

03:30 02.09.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета "Мста-С" группировки войск "Запад"
Работа артиллерийского расчета Мста-С группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
Задача ВС РФ по Курской области – сдерживать врага, как и прошлым летом, когда ВСУ шли в наступление. Тогда бойцы работали на удержание позиций и на перемалывание. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Сейчас ВСУ будут стараться "вливать силы" на Курское направление. Нельзя рассматривать Курскую область как что-то отдельное, рассказал политолог.
Нужно рассматривать линию фронта, которая проходит по всей границе России. Потому что сейчас США сосредоточили огромное количество войск на российско-финской границе, подчеркнул эксперт.

"События на Украине — не основное в мировой политике, главное — это борьба за ресурсы Арктики. Наши враги, прежде всего американцы, ожидали, что мы возьмем с северо-запада силы и перебросим в Курскую область. Чтобы потом атаковать наши границы на севере", отметил Перенджиев.

По его словам, задача российских войск по Курской области – сдерживать врага, как и прошлым летом, когда ВСУ шли в наступление. Тогда мы работали на удержание позиций и на перемалывание. Сейчас стоит такая же задача, добавил он.
"Отдельные эксперты хмыкают по этому поводу, мол, опять перемалывание… Да, такая у нас тактика. Задача собрать вражеские ресурсы в одном месте, чтобы не встречать их в Донбассе и Харьковской области, сдерживать их и громить", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Перенджиева: Когда Россия взорвет мину к северу от Харькова, ВСУ получат Канны под Курском на сайте Украина.ру
О том, какова позиция Камалы Харрис по Украине и что будет означать для России ее победа на выборах в США в интервью американского политолога Майкла Бома: Трамп хочет, чтобы Россия "слила" Китай, и будет этого добиваться на сайте Украина.ру
29 августа, 19:21
Убийцы и коррупционеры. Кто окружает Владимира ЗеленскогоЧего умный стыдится, тем дурак гордится. Правдивость этой сербской поговорки на собственном примере доказал Владимир Зеленский, когда фактически заявил о том, что замглавы его офиса Олег Татаров вместе с главой Службы безопасности Украины Василием Малюком проводили в Киеве этнические чистки
 
НовостиРоссияКурская областьСШААлександр ПеренджиевВСУАрктиканаступлениеграницаУкраинаВС РФ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:50Дальше — хуже: что ждёт украинскую металлургию после Покровска
06:45Александр Казаков: Россия подлатала "забор" под Курском, заставив ВСУ погибать ради "хорошего поражения"
06:30Мы взяли первую и вторую линии: Леонков о том, что будет, когда ВС РФ возьмут последнюю полосу обороны
06:15Для затыкания дыр подойдут: эксперт объяснил, зачем ВСУ отправляют в Курскую область егерские части
06:00Там действуют 13 бригад: Леонков рассказал, как ВСУ пытаются закрепиться на участке в Курской области
05:45Перенджиев раскрыл, как ВС РФ продвигаются к Славянску и Краматорску и готовят ВСУ "мину" в Волчанске
05:30Отступать некуда: военный аналитик объяснил, как ВС РФ вычисляют позиции и выбивают из "укрепов" ВСУ
05:15Туда еще надо дойти: Леонков о том, смогут ли ВСУ собрать новую группировку для крупной операции на юге
05:10"Только капитуляция". Украинские эксперты и политики о том, чем закончится для страны курская авантюра
05:00Тенденция катастрофическая: аналитик о том, почему ВСУ огрызаются, но уже не могут восполнить резервы
04:45Замысел Запада более масштабный: эксперт о том, почему Россия "не бросила всю армию" в Курскую область
04:30"Система опять в кризисе": Корнилов рассказал, успеет ли Украина до зимы восстановить энергетику
04:15Покрутился и ушел в Польшу: военный летчик объяснил, когда Украина может начать применять в бою F-16
04:00Леонков объяснил, смогут ли ВСУ перебросить резервы для контрудара в основание Очеретинского выступа
03:45"Не смей лезть на Запад": Корнилов рассказал, почему Telegram хотят превратить в "Голос Америки"*
03:30Перемалывание и удержание позиций: военный политолог рассказал про задачи армии РФ в Курской области
03:15"Им нужна была пауза": Корнилов объяснил, почему арест Дурова не связан с выборами в США
03:00"Он еще тот плут": политолог рассказал, почему слова Зеленского не стоит принимать "за чистую монету"
18:21ВСУ атаковали Белгородскую область: ранено 11 мирных жителей
18:10Плохие новости от Сырского или "Время вывести оттуда остатки тех камикадзе". Итоги 1 сентября на Украине
Лента новостейМолния