Перемалывание и удержание позиций: военный политолог рассказал про задачи армии РФ в Курской области
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета "Мста-С" группировки войск "Запад"
Задача ВС РФ по Курской области – сдерживать врага, как и прошлым летом, когда ВСУ шли в наступление. Тогда бойцы работали на удержание позиций и на перемалывание. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Сейчас ВСУ будут стараться "вливать силы" на Курское направление. Нельзя рассматривать Курскую область как что-то отдельное, рассказал политолог.
Нужно рассматривать линию фронта, которая проходит по всей границе России. Потому что сейчас США сосредоточили огромное количество войск на российско-финской границе, подчеркнул эксперт.
"События на Украине — не основное в мировой политике, главное — это борьба за ресурсы Арктики. Наши враги, прежде всего американцы, ожидали, что мы возьмем с северо-запада силы и перебросим в Курскую область. Чтобы потом атаковать наши границы на севере", — отметил Перенджиев.
По его словам, задача российских войск по Курской области – сдерживать врага, как и прошлым летом, когда ВСУ шли в наступление. Тогда мы работали на удержание позиций и на перемалывание. Сейчас стоит такая же задача, добавил он.
"Отдельные эксперты хмыкают по этому поводу, мол, опять перемалывание… Да, такая у нас тактика. Задача собрать вражеские ресурсы в одном месте, чтобы не встречать их в Донбассе и Харьковской области, сдерживать их и громить", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Перенджиева: Когда Россия взорвет мину к северу от Харькова, ВСУ получат Канны под Курском на сайте Украина.ру
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