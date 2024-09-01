https://ukraina.ru/20240901/1057171726.html

Плохие новости от Сырского или "Время вывести оттуда остатки тех камикадзе". Итоги 1 сентября на Украине

Плохие новости от Сырского или "Время вывести оттуда остатки тех камикадзе". Итоги 1 сентября на Украине - 01.09.2024 Украина.ру

Плохие новости от Сырского или "Время вывести оттуда остатки тех камикадзе". Итоги 1 сентября на Украине

Главком ВСУ Александр Сырский признал сложность положения для украинских военных в Донбассе. В ВСУ ропщут на командование и предупреждают об окружении

2024-09-01T18:10

2024-09-01T18:10

2024-09-01T18:10

эксклюзив

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россия

донбасс

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минобороны

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вооруженные силы украины

александр сырский

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Своё заявление главком ВСУ Александр Сырский сделал в телеграм-канале."На направлении главного удара врага ситуация сложная. Но все необходимые решения на всех уровнях принимаются без промедления. Несмотря на то, что у врага есть преимущество в количестве вооружения и людях, благодаря нашим воинам он несёт ощутимые потери. Борьба за Украину длится", - написал Сырский.К записи он прикрепил фото, снятое в командном пункте. На стене КП висело знамя 92-й отдельной штурмовой бригады.О том, что дела для ВСУ в Донбассе обстоят не очень, сообщило и Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки."Российские Сухопутные войска (СВ РФ) ускорили продвижение к восточноукраинскому городу Покровску (укр. Название Красноармейска — Ред.) в течение последних семи дней. Скорее всего (в оригинале highly likely) СВ РФ на расстоянии 10 км от границы города. Темпы продвижения скорее всего замедлятся по мере вхождения российских Сухопутных войск в городскую застройку Покровска", - указывалось в опубликованном на странице британского оборонного ведомства в соцсети Х отчёте.Британская разведка указывала на то, что город "служит ключевым логистическим хабом Донецкой области (подконтрольная Украине часть ДНР — Ред.), и, если будет взят, украинские линии снабжения удлинятся и перенаправятся"."Это, вероятно, усложнит для Вооружённых сил Украины возможность быстрого пополнения запасов и маневрирования ресурсами на нескольких ключевых опорных пунктах между Часов Яром и Угледаром", - сообщили британские разведчики.До этого, в утренней сводке 1 сентября телеграм-канал "Два майора" также рассказал о продвижении ВС РФ в направлении Красноармейска."Действия ВСУ в Курской области и упомянутое сохранение резервов на планируемых наступательных направлениях не дают Киеву возможности стабилизировать фронт на Покровском направлении. В результате тяжёлых боев ВС России значительно продвинулись или заняли важные позиции на фронте протяжённостью 60 км от Гродовки до подходов к угледарскому оборонительному узлу. Так, на юге Покровского направления враг вынужден был бежать из Карловки, которую держал месяцами, и не сумел организовать оборону в Галицыновке. Темпы наступления вызывают опасения некоторых российских экспертов на предмет рисков растягивания логистики Армии России", - указывалось в сводке.Тем временем украинские военные бьют тревогу. Так, в ночь на 1 сентября народный депутат Марьяна Безуглая у себя на странице в соцсетях репостнула заметкувоеннослужащей Лилии Кравченко, известной под позывным "Сова"."Два с половиной года старалась ничего не писать по оперативной обстановке... И не писала. Ничего. Но слишком быстро меняется эта обстановка сейчас. Слишком. На карте ещё нет... По факту другое. Галициновка / Зоряное. Осталось 5 км и кольцо замкнётся. Невельское / Красногоровка попадут в окружение. С юга — водная преграда. Орки идут по высотам... Наши в поле... Может, время вывести уже оттуда те остатки тех камикадзе? Ведь будет поздно. Об остальном я пока что промолчу", - писала Кравченко.Спустя несколько часов, после полудня 1 сентября, "Сова" опубликовала новую карту и рассказала о продвижении российских войск."Есть дальнейшее вражеское продвижение в направлении села Желанное Первое... Есть продвижение в Селидово. Из того проклятого Невельского кармпана подразделения не выводят. Вопрос: пуркуа?! В чем смысл держать те поля и три посадки и класть остатки бойцов? Окружение — вопрос времени. Окружение — это потери и пленные. Мало пленных?... Мало крови? Мало в Мемрике орки в плен взяли? Нужно ещё? Молчите об этом?" - негодовала Кравченко.По её словам, даже с её уровнем знаний понятно, что войска нужно отводить."Я, конечно, не полководец, не стратег и не военный эксперт. Но тут даже диванные воины в состоянии понять, что эффективнее было бы вывести подразделения за речку Волчью, выровнять и сократить ЛБС (линию боевого соприкосновения — Ред.) и этими остатками усилить оборону линии вдоль реки... Но нет...", - писала военнослужащая.Она призвала не рассказывать ей о том, что в сложившейся ситуации виновно оттягивание украинских сил из-за вторжения в Курскую область."Не вопите мне о Курске. Курск тут ни при чём. Вопрос в том, что на направлении некому... нет офицера в штабах принять такое решение. Сц***тно (страшно — Ред.). Карьера, б***ь, сломается. И поблагодарите своего железного генерала за тот е**чий закон, которым командиры освобождены от отсветственности. У**аны (плохие люди — Ред.)", - не сдерживалась "Сова".Украинские телеграм-каналы также встревожены происходящим."Курская авантюра Зеленского и обвал фронта на Покровском направлении, на карте в период с 1 июня по 31 августа 2024 года. Дальше будет тяжелее, когда российские войска введут резервы, а у нас окажется не готовая линия обороны имени Тимошенко! Необходимо срочно стабилизировать фронт, а для этого нужно прекратить бессмысленную операцию в Курской области", - писал популярный на Украине телеграм-канал "Резидент" под анимированной картой продвижения ВС РФ.Ещё один популярный в стране телеграм-канал - "Легитимный" - отмечал, что вину за провал попытаются повысить на Сырского."Наш источник сообщает, что в Офисе президента начали медийную кампанию, что за Курскую авантюру отвечал главком Сырский и является её инициатором. Начался процесс перекладывания ответственности, так как курская авантюра становится главным катализатором обрушения донбасского фронта и негативом для рейтинга Зеленского. Пиар и шоу окончено, необходимо искать козла отпущения чтобы спасти свои шкуры", - писал телеграм-канал.Тем временем на Красноармейском направлении продолжаются ожесточённые бои.О происходящем на Украине - в статье Сергея Зуева ""Страна выгорает". Украинские эксперты обнаружили, что военкомы могут расстреливать "ухилянтов"".

https://ukraina.ru/20240901/1057167930.html

https://ukraina.ru/20240901/1057164026.html

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эксклюзив, хроники, украина, россия, донбасс, марьяна безуглая, минобороны, офис президента, вооруженные силы украины, александр сырский