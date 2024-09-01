https://ukraina.ru/20240901/1057135222.html
Эксперт о злоключениях Дурова: "Зачем им пароли от Telegram, если можно просто забрать сам мессенджер?"
Эксперт о злоключениях Дурова: "Зачем им пароли от Telegram, если можно просто забрать сам мессенджер?" - 01.09.2024 Украина.ру
Эксперт о злоключениях Дурова: "Зачем им пароли от Telegram, если можно просто забрать сам мессенджер?"
История с арестом основателя Telegram Павла Дурова может развиваться по сценарию принуждения к продаже интересующего политиков мессенджера. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал американист Грег Вайнер
2024-09-01T05:51
2024-09-01T05:51
2024-09-01T05:51
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"Зачем им пароли от Telegram, если можно просто забрать сам мессенджер? Ведь Илон Маск взял и купил Twitter за 44 миллиарда долларов и разобрался со всеми паролями в 5 секунд. Жизнь соцсети стала другой: ушла цензура, вернулся Трамп", - сказал эксперт.По его мнению, Дуров может продать своё детище, например, компании Microsoft за 5–6 миллиардов долларов. В этой компании давно изъявляют желание войти в бизнес соцсетей и конкурировать с Google и Facebook*.Грег Вайнер: кто он Российский и американский бизнесмен, журналист, политолог, американист, постоянный участник политических шоу"К слову, в соцсети Facebook* 3,5 миллиарда подписчиков; в его мессенджере — еще 1 миллиард; в Instagram* — 2 миллиарда. Итого соцсеть тремя пакетами держит 6,5 миллиардов людей — практически все население планеты, которое умеет писать и читать. У Google, в свою очередь, есть YouTube с 3 миллиардами пользователей", - заметил Вайнер.По его мнению, "корпорация Microsoft находится в полном проколе, потому что располагает сейчас лишь несчастным чат-ботом Bing с незначительным процентом пользователей". Он также напомнил, как Конгресс США принудил к продаже соцсети TikTok."Тут может быть такая же история. Дурову, например, скажут: либо тюрьма, либо расставание с Telegram. Я думаю, что он выберет свободу", - сказал американист.По его информации, Дуров "мог въехать на территорию Франции сознательно, зная, что ему предложат". При этом учитывая, что в него немалые деньги вложили ОАЭ и в Париже "весь арест организован, чтобы все выглядело красиво: дескать, Дуров никого не "продал", а просто распрощался с самим мессенджером". И уж потом Дуров будет рассказывать, как его принуждали.Полный текст интервью Трамп, Дуров и Третья мировая война. Грег Вайнер о сюрпризах, которые Запад готовит России читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему публикация Что ждёт Украину этой зимой, какие цели у Совета Украина - НАТО и куда целятся ВС России - Казаков на сайте Украина.ру*Запрещенные в России организации
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новости, россия, франция, оаэ, павел дуров, грег вайнер, дональд трамп, telegram, google, tiktok, it-компания, it-сектор, спецоперация, спецслужба, илон маск, twitter, instagram, youtube, рынок, рынок труда
Новости, Россия, Франция, ОАЭ, Павел Дуров, Грег Вайнер, Дональд Трамп, Telegram, google, TikTok, IT-компания, IT-сектор, Спецоперация, спецслужба, Илон Маск, Twitter, Instagram, Youtube, рынок, рынок труда
Эксперт о злоключениях Дурова: "Зачем им пароли от Telegram, если можно просто забрать сам мессенджер?"
История с арестом основателя Telegram Павла Дурова может развиваться по сценарию принуждения к продаже интересующего политиков мессенджера. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал американист Грег Вайнер
"Зачем им пароли от Telegram, если можно просто забрать сам мессенджер? Ведь Илон Маск
взял и купил Twitter за 44 миллиарда долларов и разобрался со всеми паролями в 5 секунд. Жизнь соцсети стала другой: ушла цензура, вернулся Трамп", - сказал эксперт.
По его мнению, Дуров может продать своё детище, например, компании Microsoft за 5–6 миллиардов долларов. В этой компании давно изъявляют желание войти в бизнес соцсетей и конкурировать с Google и Facebook*.
"К слову, в соцсети Facebook* 3,5 миллиарда подписчиков; в его мессенджере — еще 1 миллиард; в Instagram* — 2 миллиарда. Итого соцсеть тремя пакетами держит 6,5 миллиардов людей — практически все население планеты, которое умеет писать и читать. У Google, в свою очередь, есть YouTube с 3 миллиардами пользователей", - заметил Вайнер.
По его мнению, "корпорация Microsoft находится в полном проколе, потому что располагает сейчас лишь несчастным чат-ботом Bing с незначительным процентом пользователей". Он также напомнил, как Конгресс США принудил к продаже соцсети TikTok.
"Тут может быть такая же история. Дурову, например, скажут: либо тюрьма, либо расставание с Telegram. Я думаю, что он выберет свободу", - сказал американист.
По его информации, Дуров "мог въехать на территорию Франции
сознательно, зная, что ему предложат". При этом учитывая, что в него немалые деньги вложили ОАЭ и в Париже "весь арест организован, чтобы все выглядело красиво: дескать, Дуров никого не "продал", а просто распрощался с самим мессенджером". И уж потом Дуров будет рассказывать, как его принуждали.
*Запрещенные в России организации