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Эксперт рассказал, как дополнительно обезопасить российское инфополе

Эксперт рассказал, как дополнительно обезопасить российское инфополе - 31.08.2024 Украина.ру

Эксперт рассказал, как дополнительно обезопасить российское инфополе

С арестом основателя Telegram Павла Дурова актуализировалась проблема защиты российского информационного пространства в рамках импортозамещения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный разработчик сайта президента России, председатель комиссии по развитию "Электронного правительства" Института развития Интернета Артём Геллер

2024-08-31T08:18

2024-08-31T08:18

2024-08-31T09:52

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"Хотелось бы больше информационных и коммуникационных альтернатив. Чтобы мы могли безопасно общаться, что-то читать. Нужно делать аналоги продуктов, которые востребованы аудиторией, а не иностранного производства", - сказал он.Успех развития и появления новых отечественных аналогов западных продуктов Геллер связал с вопросами правильного выбора стратегии. Также важно насыщение содержательной части российских разработок, обеспечение их контентом. Эксперт также отметил, что во Франции от Павла Дурова добиваются выдачи ключей доступа. Они нужны для того, чтобы "блокировать, читать, то, что пишут пользователи и владельцы каналов".Полный текст интервью Артем Геллер: На смену YouTube в России придут яркие альтернативы, а переживать из-за Telegram не стоит читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Трамп, Дуров и Третья мировая война. Грег Вайнер о сюрпризах, которые Запад готовит России на сайте Украина.ру

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