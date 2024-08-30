У Минска "ушки на макушке": военный эксперт о том, сколько пехотных бригад держит Украина на границе
© Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Сухопутные войска ВСУ
Есть официальные данные о 120-тысячной группировке ВСУ, но по факту на границе с Белоруссией Украина держит до пяти пехотных бригад, большая часть из которых находится на Деснянском, Житомирском и Ровенском полигонах. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт и медиаконсультант Александр Зимовский
Разумеется, что Минск сейчас не вынашивает планов "превентивного нападения на Украину". Но белорусские власти вынуждены реагировать на то, что периодически Киев концентрирует свои войска вдоль границы, сообщил эксперт.
"Да, есть официальные данные о 120-тысячной группировке ВСУ, но по факту Украина держит там до пяти пехотных бригад, большая часть из которых находится на Деснянском, Житомирском и Ровенском полигонах, где они проходят подготовку и переформирование", — отметил Зимовский.
Тысяч 15 солдат у противника там есть всегда. Кроме того, там есть пограничники, которые обеспечивают заход украинского спецназа и ДРГ на белорусскую территорию. Поэтому Минск вынужден держать "ушки на макушке", добавил он.
При этом риски для Гомельско-Брянского направления существуют всегда. Но у России с Белоруссией довольно протяженная граница, которая хорошо обеспечена коммуникациями. Перебрасывать резервы Украина не помешает, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Зимовского: ВСУ встретятся с "генералом Грязь", а Россия избавится от иллюзий насчет Покровска на сайте Украина.ру
О том, на Западе началась паника после продвижения России в Донбассе - в интервью Владимира Корнилова: Россия разрубит ВСУ пополам, оставит их без металла и откроет путь на Днепропетровск на сайте Украина.ру