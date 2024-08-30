https://ukraina.ru/20240830/1057130292.html

У Минска "ушки на макушке": военный эксперт о том, сколько пехотных бригад держит Украина на границе

У Минска "ушки на макушке": военный эксперт о том, сколько пехотных бригад держит Украина на границе - 30.08.2024 Украина.ру

У Минска "ушки на макушке": военный эксперт о том, сколько пехотных бригад держит Украина на границе

Есть официальные данные о 120-тысячной группировке ВСУ, но по факту на границе с Белоруссией Украина держит до пяти пехотных бригад, большая часть из которых находится на Деснянском, Житомирском и Ровенском полигонах. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт и медиаконсультант Александр Зимовский

2024-08-30T04:15

2024-08-30T04:15

2024-08-30T04:15

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Разумеется, что Минск сейчас не вынашивает планов "превентивного нападения на Украину". Но белорусские власти вынуждены реагировать на то, что периодически Киев концентрирует свои войска вдоль границы, сообщил эксперт.Тысяч 15 солдат у противника там есть всегда. Кроме того, там есть пограничники, которые обеспечивают заход украинского спецназа и ДРГ на белорусскую территорию. Поэтому Минск вынужден держать "ушки на макушке", добавил он.При этом риски для Гомельско-Брянского направления существуют всегда. Но у России с Белоруссией довольно протяженная граница, которая хорошо обеспечена коммуникациями. Перебрасывать резервы Украина не помешает, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александра Зимовского: ВСУ встретятся с "генералом Грязь", а Россия избавится от иллюзий насчет Покровска на сайте Украина.руО том, на Западе началась паника после продвижения России в Донбассе - в интервью Владимира Корнилова: Россия разрубит ВСУ пополам, оставит их без металла и откроет путь на Днепропетровск на сайте Украина.ру

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